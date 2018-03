Yücel nach Haftentlassung: „...das hat viel dazu beigetragen, dass es mir gut ging“

Vor fünf Wochen wurde der Journalist Deniz Yücel aus türkischer Haft entlassen, nun hat er sich auf seinem ersten öffentlichen Auftritt dazu geäußert.

Berlin - Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit seiner Freilassung aus türkischer Haft vor fünf Wochen hat der "Welt"-Journalist Deniz Yücel seinen Unterstützern gedankt. In Isolationshaft zu sitzen und mitzubekommen, "dass es Menschen gibt, die sich für mich einsetzen - das hat sehr viel dazu beigetragen, dass es mir gut ging", sagte er am Samstagabend bei der Veranstaltung in Berlin.

"Selbst wenn sie dich fertig machen wollen, wenn sie dir Papier und Stift wegnehmen wollen, dann findest du immer noch einen Weg", sagte er. Die Besucher des ausverkauften Events begrüßten und verabschiedeten Yücel mit minutenlangem Applaus und stehenden Ovationen. Während seiner Haft waren in Deutschland zahlreiche Solidaritätsveranstaltungen für Yücel organisiert worden.



Auch Jan Böhmermann nahm an Veranstaltung teil

Der Journalist las im "Festsaal Kreuzberg" aus seinem Buch "Wir sind ja nicht zum Spaß hier", das wenige Tage vor seiner Freilassung erschienen war und alte sowie neue Texte versammelt. Yücel deutete an, seine Zeit in der Haft in einem weiteren Buch verarbeiten zu wollen.



An der Veranstaltung nahmen auch seine Frau Dilek Mayatürk Yücel und sein Anwalt Veysel Ok teil. Auch der Moderator Jan Böhmermann kam zu der Veranstaltung.



Angeklagt wegen „Volksverhetzung“

Die türkische Staatsanwaltschaft fordert für Yücel 18 Jahre Haft wegen "Volksverhetzung" und "Terrorpropaganda", die Bundesregierung sieht die Vorwürfe als politisch motiviert an.



Auch der Anwalt Veysel Ok kritisierte die Anklageschrift. "Der Inhalt der Anklage entspricht nicht den Standards dessen, was eine Anklage leisten müsste", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Außerdem erinnerte er daran, dass weiterhin weit über hundert Journalisten in der Türkei inhaftiert seien. Er nannte den Samstag dennoch einen "außerordentlichen Tag", der ihn mit Stolz und Glück erfülle.



Der deutsch-türkische Journalist Yücel hatte ein Jahr ohne Anklage in Untersuchungshaft gesessen. Mitte Februar ordnete ein Gericht seine Freilassung an. Der Prozess gegen ihn soll im Sommer fortgesetzt werden.



Bei seinem ersten öffentlichen Interview hatte Yücel indes die Bundesregierung um Kanzlerin Merkel kritisiert.

AfP