Russland verschärft Strafrecht - doch Duma-Abgeordneter streitet geplante Generalmobilmachung ab

Von: Franziska Schwarz, Fabian Müller

Das russische Parlament hat eine Gesetzesänderung vorgenommen, die auf eine mögliche Vorbereitung für die Verhängung des Kriegsrechts hindeuten könnten. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Update vom 20. September, 22.42 Uhr: Vor dem Hintergrund einer befürchteten Vorbereitung für die Verhängung des Kriegsrechts im Land ist eine Generalmobilmachung in Russland nach Angaben aus dem Parlament derzeit kein Thema. „Eine allgemeine Mobilmachung wird es nicht geben“, sagte der Leiter des Verteidigungsausschusses in der Staatsduma, Andrej Kartapalow, am Dienstag im Interview mit der Parlamentskaja Gaseta. Die jüngsten Gesetzesverschärfungen dienten seinen Angaben nach eher dazu, langfristig die Verteidigungsfähigkeit Russlands zu sichern.

Zuvor hatte das russische Parlament am Dienstag im Eilverfahren Gesetzesänderungen vorgenommen, die auf eine mögliche Vorbereitung für die Verhängung des Kriegsrechts in dem Land hindeuteten. Verschärft wurde unter anderem in zweiter und in letzter Lesung das Strafrecht. Die Haftstrafen für Soldaten, die freiwillig in Kriegsgefangenschaft gehen, und für Plünderungen wurden erhöht. Im Gesetz war auch von einer möglichen „Mobilisierung“ und „Kriegszustand“ die Rede.

Zudem hat sich der Kreml noch nicht selbst zu den geplanten Beitrittsreferenden in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine geäußert. Eine erwartete Rede von Präsident Wladimir Putin am Abend gab es vorerst nicht.

Wladimir Putin im Gespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi. © Alexandr Demyanchuk/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Vorbereitung auf Mobilmachung? Russland verschärft Strafrecht - auch Lukaschenko reagiert

Update vom 20. September, 18.56 Uhr: Auch die USA haben die angekündigten Abstimmungen in der Ukraine scharf verurteilt. „Wir werden dieses Gebiet niemals als etwas anderes als einen Teil der Ukraine anerkennen. Wir weisen das Vorgehen Russlands eindeutig zurück“, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, in Washington am Dienstag. Die Referenden seien ein Affront gegen die Grundsätze der Souveränität und der territorialen Integrität, auf denen das internationale System beruhe.

„Wir wissen, dass diese Referenden manipuliert werden. Wir wissen, dass Russland diese Scheinreferenden als Grundlage für die angebliche Annexion dieser Gebiete entweder jetzt oder in Zukunft nutzen wird. Ich möchte klarstellen, dass die Vereinigten Staaten, sollte dies tatsächlich geschehen - und natürlich ist es noch nicht beschlossene Sache -, Russlands Ansprüche auf angeblich annektierte Teile der Ukraine niemals anerkennen werden.“

Update vom 20. September, 17.28 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat die geplanten Abstimmungen in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk über einen Beitritt zu Russland für völkerrechtswidrig erklärt. Es sei „ganz, ganz klar, dass diese Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können, dass sie nicht gedeckt sind vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat“, sagte er am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

Ukraine-News: Lukaschenko ordnet Mobilmachung aller Sicherheitsorgane an

Update vom 20. September, 17.20 Uhr: Der Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, hat vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine eine Mobilmachung aller Sicherheitsorgane und eine weitere Verschärfung der Gesetze angeordnet. „Wenn wir eine Militäreinheit nach den Kriegsgesetzen in Alarmzustand versetzen müssen, dann müssen wir das tun“, sagte Lukaschenko der staatlichen Minsker Nachrichtenagentur Belta zufolge.

Der 68-Jährige drohte zugleich der Opposition und forderte eine „Disziplinierung der Gesellschaft“. Er behauptete, dass die Opposition einen Umsturz plane. Im Land fehle es an „Disziplin, die nun von den Machtorganen durchgesetzt werden müsse, sagte Lukaschenko, der als „letzter Diktator Europas“ gilt. Er ist bislang wichtigster Unterstützer in dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Belarus hatte auch seine Stützpunkte für Angriffe auf die Ukraine zur Verfügung gestellt.

Krieg in der Ukraine: Russland verschärft Strafrecht - Vorbereitung auf Mobilmachung?

Update vom 20. September, 15.18 Uhr: Das russische Parlament hat in Eilverfahren Gesetzesänderungen vorgenommen, die auf eine mögliche Vorbereitung für die Verhängung des Kriegsrechts in dem Land hindeuten könnten. So legte die Duma am Dienstag etwa fest, dass Zeiten der „Mobilmachung“ und des „Kriegszustandes“ besonders anfällig seien für Verbrechen. Verschärft wurde unter anderem das Strafrecht, wonach etwa die Haftstrafen für das freiwillige Eintreten in Kriegsgefangenschaft und für Plünderungen deutlich erhöht werden.

Unabhängige und kremlnahe Beobachter sahen darin eine mögliche Vorbereitung des Kreml auf die Verhängung des Kriegszustandes und eine Mobilmachung. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte angesichts des Krieges in der Ukraine gesagt, dass Moskau dort noch nicht einmal richtig angefangen habe. Die Staatsduma verabschiedete ebenfalls ein Gesetz, wonach Ausländer, die sich zum Militärdienst verpflichten, schneller russische Staatsbürger werden können.

Kremlchef Wladimir Putin beim Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). © Sergei Bobylev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Der Kreml hatte nach der Niederlage der russischen Truppen in der ostukrainischen Region Charkiw erklärt, dass „im Moment“ keine Mobilmachung anstehe. Allerdings wird seit Monaten darüber spekuliert, dass Putin zu diesem bisher beispiellosen Mittel greifen könnte, um Personalprobleme an der Front zu lösen. Er hatte erst am Freitag wieder betont, dass derzeit nur auf Vertragsbasis – also mit Freiwilligen – in der Ukraine gekämpft werde.

Kurz nach Erdogans Friedens-Hoffnung: Putin fordert mehr Waffen von der russischen Industrie

Update vom 20. September, 14.30 Uhr: Wladimir Putin hat von den russischen Rüstungsunternehmen eine deutliche Steigerung der Produktion gefordert. „Die Organisationen der Rüstungsindustrie müssen in kürzester Zeit die Lieferung der nötigen Waffen, Technik und Bekämpfungsmittel an die Streitkräfte gewährleisten“, forderte Putin am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge auf einer Sitzung mit den Chefs der Branche. Bei der Waffenproduktion müsse man völlig auf Importe zu verzichten.

Putin erklärte zwar, dass russische Waffen sich den westlichen als ebenbürtig erwiesen hätten. Doch gleichzeitig behauptete er, dass „alle Reserven der Nato-Arsenale“ im Krieg eingesetzt würden. Daher „müssen wir qualitativ unsere Möglichkeiten stärken und ausgehend von der gewonnenen Erfahrung dort, wo nötig, unsere Technik und Waffen vervollkommnen“, sagte der 69-Jährige.

Update vom 20. September, 14.15 Uhr: Die von Russland anerkannten „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk in der Ostukraine wollen noch in dieser Woche in einem umstrittenen Verfahren über einen Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen lassen. Die Referenden, die weder von der Ukraine noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden, sollen demnach vom 23. bis 27. September abgehalten werden.

Visa-Bann für Russen: Lage an Grenze laut Estland „ruhig“

Update vom 20. September, 13.11 Uhr: Trotz des Einreisestopps für Russen mit Schengen-Visum ist in Estland die Lage an den Grenzübergängen „ziemlich normal und ruhig“. An den ersten eineinhalb Tagen der in der EU umstrittenen Regelung seien etwa 20 russischen Staatsbürgern die Einreise verweigert worden, sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur dpa.

Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie Polen hatten dies als Sanktion gegen Russland eingeführt. „Nur 30 Prozent der russischen Bürger haben internationale Pässe und sie stammen aus der russischen Elite. Das bedeutet, sie haben auch die Möglichkeit, den Kreml zu anderen Entscheidungen zu drängen, wenn sie fühlen, dass dieser Krieg ihren Alltag beeinflusst“, erklärte Estlands Regierungschefin Kaja Kallas. Kanzler Olaf Scholz hatte gewarnt, ein genereller Visa-Bann für Russen würde auch „ganz Unschuldige“ treffen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj kündigt „wichtige Signale“ an – UN-Generaldebatte mit Scholz

Update vom 20. September, 12.42 Uhr: Dieses Jahr müssen - nach vorherigen Corona-Auflagen - die Redner wieder persönlich bei der UN-Vollversammlung erscheinen. Eine Ausnahme machen die Mitgliedstaaten lediglich für Wolodymyr Selenskyj, der wegen des russischen Angriffskriegs nicht anreisen kann. Für Wladimir Putin und Xi Jinping, die ebenfalls keine Reise nach New York planen, gibt es dagegen keine Ausnahmeregelung.

„Es wird wichtige Signale von unserem Staat geben“, kündigte Selenskyj im Vorfeld per Videoansprache an. Der Kreml hatte versucht, eine Rede Selenskyjs nur für Fall zuzulassen, dass er persönlich zur UN-Vollversammlung gekommen wäre - das verwarfen die Mitgliedsstaaten mit Mehrheit.

Nach Einschätzung des Analysten Richard Gowan von der International Crisis Group dürfte Selenskyjs Rede „tausend Mal mehr Aufmerksamkeit bekommen als die meisten Reden der anderen Politiker“. Der ukrainische Staatschef müsse jedoch „vorsichtig sein“. Viele nicht-westliche Politiker seien verärgert über den Fokus des Westens auf der Ukraine. „Sie sind besorgt, dass der Krieg die internationale Aufmerksamkeit von Themen wie der globalen Hungerkrise ablenkt“, sagte Gowan.

UN-Generalsekretär zur Weltlage: „Das wird noch eine Weile so weitergehen“

Update vom 20. September, 12.32 Uhr: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat keine Hoffnung, dass sich die Weltlage mit ihrer Vielzahl an Krisen in absehbarer Zeit bessert. „Im Moment wird alles noch schlimmer, und ich fürchte, das wird noch eine Weile lang so weitergehen“, sagte Guterres Zeit Online vor der UN-Generaldebatte mit unter anderem Kanzler Scholz.

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg oder die Corona-Pandemie forderte Guterres, dass multilaterale Organisationen gestärkt werden. Die Vereinten Nationen (UN) seien mehr als der Sicherheitsrat, der bei den wichtigsten geopolitischen Spaltungen gelähmt sei.

Ukraine-News: Scholz hält UN-Rede – Strack-Zimmermann fordert Erklärung zu Panzer-Lieferungen

Update vom 20. September, 11.29 Uhr: Streitpunkt deutsche Panzerlieferungen an Kiew: Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat vor Scholz‘ UN-Rede erneut eine Erklärung des Kanzlers gefordert. Die FDP-Außenpolitikerin sagte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa: „Er sollte dabei die Gelegenheit nutzen und unseren Verbündeten und den in Freundschaft verbundenen Partnerländern erklären, warum seine Berater ihm davon abraten, der Ukraine die dringend benötigten Panzer zu liefern.“

Ein Verschleppen dieser Entscheidung könne sich Deutschland nicht länger leisten, denn „in der Ukraine werden auch unsere Werte von Freiheit und Demokratie verteidigt“. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hätten die Ampel-Koalition deutlich darum gebeten, in Europa Führung zu übernehmen und an die Ukraine auch Panzer zu liefern. Bei der von Scholz erklärten Haltung, Deutschland werde keine Alleingänge unternehmen und handele im Gleichklang mit Verbündeten, sei „wohl mehr der Wunsch Vater des Gedankens als die Realität“, sagte Strack-Zimmermann.

Russische Besatzer in der Ukraine: Medwedew will mit Referenden Macht absichern

Update vom 20. September, 11.06 Uhr: Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat Beitrittsreferenden in den von Moskau besetzten Gebieten in der Ukraine gefordert, um diese unwiderruflich an Russland anzugliedern. Nach diesen nähme die „geopolitische Transformation in der Welt unumkehrbaren Charakter an“ und Russland könne „alle Mittel des Selbstschutzes“ anwenden, schrieb er auf Telegram.

Russland hat seinen Einmarsch unter anderem mit der „Befreiung“ der beiden Gebiete Donezk und Luhansk begründet. Die pro-russischen Separatisten dort hatten angesichts des jüngsten Gegenoffensive der Ukraine Eilreferenden gefordert. Doch eine Anerkennung im Ausland winkt Moskau auch diesmal nicht, zumal die russischen Truppen nicht einmal die völlige Kontrolle über die Gebiete haben. Allerdings hofft der Kreml, damit innenpolitisch die Bevölkerung mobilisieren zu können - eventuell sogar durch Ausrufung des Verteidigungsfalls.

Erdogan zu Ukraine-Verhandlungen: „Putin will Krieg so schnellstmöglich beenden“

Voll des Lobes für Erdogan (l.) war Putin (r.) beim Treffen in Usbekistan. © IMAGO/Alexandr Demyanchuk

Erstmeldung vom 20. September: New York - Recep Tayyip Erdogan hält mit Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine ein Einlenken von Wladimir Putin grundsätzlich für möglich - doch die Einstellung des Kremls sei bei möglichen Friedensverhandlungen „sehr, sehr wichtig“, sagte der türkische Präsident nun dem US-Sender PBS.

Erdogan befindet sich aktuell in New York. Mit Reden von ihm sowie von UN-Chef António Guterres beginnt am Dienstag (20. September) die 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Bezugnehmend auf sein kürzliches Treffen mit dem Kremlchef in Usbekistan sagte Erdogan PBS: „Präsident Putin will diese Sache so schnell wie möglich beenden. Das war mein Eindruck, vor allem, weil die Lage aktuell ziemlich problematisch ist; 200 Kriegsgefangene sollen zwischen beiden Seiten ausgetauscht werden.“ Erdogan bezeichnete das als „signifikanten Schritt nach vorne“.

Auf die PBS-Nachfrage, ob Russland seine in der Ukraine besetzte Gebiete nach Kriegsende behalten sollen dürfte, antwortete Erdogan: „Nein, absolut nicht.“ Bei den Russland-Ukraine-Verhandlungen müsse es um ein „gegenseitiges Einverständnis“ gehen. Dazu habe „Herr Putin bereits Schritte unternommen. Und wir haben ebenfalls Schritte unternommen“, sagte Erdogan.

Der Frage nach dem kürzlich entdeckten Massengrab im südukrainischen Isjum wich Erdogan aber aus: Die mutmaßlichen Gräueltaten sollte am besten die UN aufklären. „Wir dürfen uns da auf keine Seite schlagen.“ Erdogan und Putin hatten sich am Wochenende in Usbekistan getroffen.

Ukraine-News: Erdogan äußert sich zu Kurs von Putin und Selenskyj

Die Ukraine fährt im Krieg aktuell Erfolge mit einer Gegenoffensive ein. Ob Putin in dieser Hinsicht aktuell eine „Fehlkalkulation“ einräume, wollte PBS außerdem von Erdogan wissen. „Niemand wird im Nachhinein sagen, das war ein Fehler“, war seine knappe Antwort. Das Gleiche gelte für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, fügte das türkische Staatsoberhaupt hinzu. „Es ist für Leader bei jedem eingeschlagenen Weg schwierig, ihn wieder zurückzugehen.“

Scholz zum ersten Mal in New York - UN-Rede und Treffen mit Erdogan

Später am Tag will auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf der UN-Vollversammlung sprechen. Bei allen Reden dürfte das Kriegsgeschehen in der Ukraine die Hauptrolle spielen. Ein Treffen von Scholz und Erdogan ist dabei geplant. Hauptthema dürfte der geplante Nato-Beitritt von Finnland und Schweden sein, der von der Türkei noch ratifiziert werden muss. (frs mit Material von dpa und AFP)