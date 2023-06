Selenskyj denkt offenbar darüber nach, Klitschko zu entmachten

Von: Daniel Dillmann

Seit dem Drama um einen geschlossenen Bunker in Kiew steht Bürgermeister Klitschko in der Kritik. Nun soll der Präsident drastische Schritte erwägen.

Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj steht nach Meldungen aus der Ukraine kurz davor, Konsequenzen im Fall um Vitali Klitschko zu ziehen. Selenskyj wolle demnach den ehemaligen Weltmeister im Schwergewichtsboxen und amtierenden Bürgermeister Kiews als Leiter der Kiewer Stadtverwaltung ablösen. Das berichten sowohl die Ukrainska Pravda als auch die Kyiv Post. Beide Nachrichtenportale beziehen sich auf Quellen aus dem Umfeld der beiden Politiker.

Selenskyj soll demnach planen, Klitschko durch Olexander Kamyschin, den Minister für Industrie, zu ersetzen. Klitschko wiederum würde unter diesen Umständen das Amt des Bürgermeisters von Kiew behalten. Seit 2014 steht der heute 51-Jährige an der Spitze der Hauptstadt des Landes.

Selenskyj und Klitschko sind prominente Gesichter des Ukraine-Kriegs

Im Ukraine-Krieg wurde Klitschko, ähnlich wie Selenskyj, zu einem der prominenten Gesichter des Widerstands gegen Russland. Doch als am 1. Juni dieses Jahres zwei Frauen und ein Kind bei einem Raketenangriff auf Kiew starben, geriet Klitschko in die Kritik. Die drei Opfer wollten offenbar in einem Bunker unter einem Krankenhaus Schutz suchen. Der Eingang in den Bunker aber soll verschlossen gewesen sein. Die Tragödie hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

Allerdings soll der Konflikt zwischen Selenskyj und Klitschko zum Teil auch aus der Zeit vor dem laufenden Ukraine-Krieg stammen. Schon 2019 habe die Regierung darüber nachgedacht, den Bürgermeister als Leiter der Kiewer Stadtverwaltung abzulösen. Das Drama um den geschlossenen Bunker soll den Prozess nun aber beschleunigen. Das Büro Klitschkos wollte die Gerüchte um eine baldige Ablösung des ehemaligen Profiboxers nicht kommentieren. „Wir wurden nicht informiert“, zitiert die Ukrainska Pravda aus einer Pressemeldung des Bürgermeisters.

Klitschko zu entmachten? Selenskyj zögert noch

Eine endgültige Entscheidung über die Entmachtung Klitschkos soll Selenskyj laut der Berichte aber noch nicht getroffen haben. Unklar ist auch, ob er als Präsident der Ukraine überhaupt berechtigt ist, den Bürgermeister der Hauptstadt von besagtem Posten zu entheben. Zwar wird der Leiter der Kiewer Stadtverwaltung laut Verfassung vom Präsidenten bestimmt. Im Jahr 2003 hat das ukrainische Verfassungsgericht aber in einer Erklärung festgehalten, dass nur eine Person, die von den Kiewer Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Bürgermeister gewählt wurde, diesen Posten besetzen kann. Der Konflikt zwischen Klitschko und Selenskyj dürfte also alles andere als ausgestanden sein. (Daniel Dillmann)