Winfried Kretschmanns Erklär-Bär-Momente, an denen man merkt, dass er mal Lehrer war

Teilen

Winfried Kretschmann ist der Erklär-Bär unter den Politikern. Wir sammeln Momente, in denen sein Lehrerherz wohl schneller geschlagen hat.

Als alle 2022 wegen des Ukraine-Kriegs über Energiesparen sprachen, sah der schwäbische Ministerpräsident Winfried Kretschmann seine Chance und lebte den Biologie-Lehrer aus. Er erklärte, dass man die Heizung nachts am besten runterdrehen könne. Wie das geht, zeigte er sogar in einem Video, und bückte sich, um die Heizung vor der Kamera herunterzudrehen. Außerdem gab er Tipps, fürs Warmwasser-Sparen und schlug vor, sich verstärkt mit dem Waschlappen zu waschen.

BuzzFeed.de sammelt Winfried Kretschmanns Erklär-Bär-Momente, an denen man merkt, dass er mal Lehrer war.