Wie schlimm steht es um Netanjahu? Israels Präsident im Krankenhaus 

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist nach Medienberichten am Dienstag mit hohem Fieber ins Krankenhaus gebracht worden. Der 68-Jährige habe einen schweren Husten, berichteten israelische Medien. Er sei in das Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem gebracht worden. Ein Sprecher Netanjahus bestätigte die Erkrankung des Regierungschefs. Sein Leibarzt gehe davon aus, dass er eine Krankheit vor zwei Wochen nicht richtig auskuriert habe. In der Klinik sollten einige Tests gemacht werden.

Die israelische Nachrichtenseite „ynet“ berichtete unter Berufung auf den Arzt, Netanjahu habe sich nach einer Halsentzündung vor zwei Wochen nicht ausreichend ausgeruht. Er sei aber nicht in Lebensgefahr.

Netanjahus Gesundheit galt bisher immer als ausgezeichnet. Jährliche Untersuchungen hatten stets sehr gute Ergebnisse. Er hatte allerdings in den vergangenen Jahren kleinere medizinische Eingriffe. Im Mai vergangenen Jahres war bei ihm ein Blasenstein entfernt worden, im Jahr 2014 ein Darmpolyp. Im Jahr davor war er wegen eines Nabelbruchs unter Vollnarkose operiert worden.

Am Montag waren Netanjahu, seine Frau Sara und sein Sohn Jair wegen Korruptionsvorwürfen von der Polizei befragt worden. Anschließend traf Netanjahu Bundesaußenminister Heiko Maas.

