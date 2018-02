„Der Westen wird fallen“: Orban schürt Angst vor Muslimen und Migration

Rede zur Lage der Nation

+ © AFP Ungarns Regierungschef Viktor Orban bei seiner Rede zur Lage der Nation am Sonntag. © AFP

Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat in seiner scharfen Rhetorik gegen Einwanderer noch einmal nachgelegt: In seiner Rede zur Lage der Nation entwarf er am Sonntag finstere Szenarien für Europa.