Wer, wann wie viel – alle Infos zur Inflationsprämie

Christian Lindner, Olaf Scholz und Robert Habeck (von links) haben ein 3. Entlastungspaket angekündigt. © Kay Nietfeld/dpa

Bestandteil des 3. Entlastungspakets der Bundesregierung soll auch die Inflationsprämie sein. Wann kommt sie? Wer kriegt sie? Alle Fakten, die bekannt sind.

Berlin - Es besteht Handlungsbedarf. Wieder einmal. Weil Deutschland immer noch in den Fängen der Gaskrise steckt. Gas und andere Energien werden teurer. Es muss Abhilfe her. Die soll es in Form des 3. Entlastungspakets kommen.

Die Inflationsprämie soll Bestandteil dessen sein. Was über sie bekannt ist, verrät kreiszeitung.de.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der sich in Sachen Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket endlich überzeugen lassen hat, hat angekündigt an, dass es sich beim 3. Entlastungspaket, das die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf den Weg bringen will, um ein „wuchtiges Entlastungspaket“ handeln solle. Wie genau dies am Ende aussehen wird, müssen die SPD und ihre beiden Koalitionspartner Grüne und FDP noch final ausdiskutieren und beschließen. Dazu kommt am Samstagmorgen, 3. September 2022, in Berlin der Koalitionsausschuss zu Beratungen zusammen.