Weil „harte Verhöre“ nicht halfen: CIA suchte nach 9/11 offenbar „Wahrheits-Serum“

Kaum zu glauben - aber offiziellen Dokumenten zufolge wahr: Die CIA hat nach 9/11 versucht, ein Wahrheits-Serum zu finden.

Washington - Der US-Geheimdienst CIA hat nach den Anschlägen vom 11. September 2001 nach Möglichkeiten gesucht, inhaftierten Terrorverdächtigen mit einem "Wahrheitsserum" Informationen zu entlocken. Weil das mutmaßliche Al-Kaida-Mitglied Abu Subaidah harten Verhörmethoden standhielt, befasste sich der medizinische Dienst der CIA mit Möglichkeiten von "auf Medikamenten basierenden Verhören", wie es in bislang geheimen US-Dokumenten heißt, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Demnach waren CIA-Verhörspezialisten frustriert über den Verlauf der Befragungen Abu Subaidahs, der bei der Anschlagsplanung geholfen haben soll. Die Geheimdienstler wollten von dem Mann Informationen über mögliche Pläne für künftige Anschläge erlangen. Subaidah legte aber trotz brutaler Verhörmethoden eine "bemerkenswerte Widerstandskraft" an den Tag, wie es in den Dokumenten heißt.

Schlafmittel, Psychosen und alte Sowjet-Berichte - die Suche des CIA nach dem Wahrheits-Serum

Im Zuge des "Project Medication" befassten sich CIA-Ärzte deshalb unter anderem mit Schlafmitteln und Substanzen, die Symptome einer Psychose hervorrufen können. Besonderes Interesse fand das Medikament Midazolam, das zu Gedächtnisverlusten führen kann.

Auch interessant: Sie war in Folter-Programm involviert - Trump-Kandidatin wird neue CIA-Chefin

Die CIA grub in den eigenen Archiven und ging bis in die 1950er Jahre zurück, als der Geheimdienst unter anderem Experimente mit LSD unternahm. Auch befasste die CIA sich mit russischen Versuchen aus den 1980er Jahren.

Die Spezialisten stießen auf einen CIA-Bericht aus dem Jahr 1961, in dem festgehalten wird, eine Art "Zaubertrank" als "Wahrheitsserum" existiere nicht. Wer einem "gewöhnlichen intensiven Verhör" widerstehe, tue dies vermutlich auch unter dem Einfluss von Medikamenten. Darüber hinaus war der Behörde Medikamentenforschung an Gefangenen verboten, seit in den 50er Jahren ein Mann Selbstmord beging, dem heimlich LSD verabreicht wurde.

„Rechtliche Grenzen schon überdehnt“ - darum verzichtete das CIA auf Experimente mit Medikamenten

Laut den nun veröffentlichten Dokumenten verzichtete die CIA letztlich auf die weitere Suche nach einem Wahrheitsserum. Demnach hatte der Geheimdienst die rechtlichen Grenzen schon mit dem Einsatz äußerst harter Verhörmethoden überdehnt und wollte keinen weiteren Konflikt mit dem US-Justizministerium riskieren.

Veröffentlicht wurde der 90-seitige Bericht nach einem Rechtsstreit, den die US-Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union angestrengt hatte.

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hatten CIA-Agenten Terrorverdächtige mit äußerst harten Methoden verhört. Zum Einsatz kam unter anderem die Foltermethode des sogenannten "Waterboarding", bei dem ein Ertrinken simuliert wird. Der frühere US-Präsident Barack Obama beendete die umstrittenen Verhörmethoden 2009.

Alle Neuigkeiten aus dem Weißen Haus finden Sie in unserem News-Ticker.

AFP

Rubriklistenbild: © dpa / Carolyn Kaster