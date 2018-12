Warnung vor Risiko durch deutsche Atomanlagen: besonders ein AKW gefährlich

Höchster Stand seit 2011

Das Atomkraftwerk Brokdorf wies im Jahr 2018 die meisten meldepflichtigen Ereignisse auf.

Atomkraftgegner warnen vor den Gefahren durch Atomkraftwerke in Deutschland. 79 meldepflichtige Ereignisse habe es in diesem Jahr in deutschen Atomanlagen gegeben.