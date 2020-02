Live-Ticker

+ © picture alliance/dpa Wahl in Thüringen: Die FDP schickt Thomas Kemmerich im dritten Wahlgang ins Rennen. © picture alliance/dpa

In Thüringen will Bodo Ramelow als Ministerpräsident wiedergewählt werden. In den ersten zwei Wahlgängen ist er gescheitert. Nun folgt der Dritte. Der Ticker.