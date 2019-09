Wahl in Österreich: Interner Bericht bringt FPÖ unter Druck - Koalitions-Zoff noch vor dem Wahltag?

Herbert Kickl am Samstag beim Bundesparteitag der FPÖ in Österreich.

Am 29. September wählen die Österreicher ein neues Parlament. Nach dem Wirbel um das Ibiza-Video zerbrach die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ. Sebastian Kurz hofft auf eine erneute Kanzlerschaft.

Wegen der Ibiza-Affäre um Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zerbrach im Mai die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ.

Seitdem ist in Österreich eine Experten-Regierung eingesetzt.

Am 29. September 2019 wird in Österreich neu gewählt.

In Umfragen liegt die ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz weit vorne.

Die durch die Ibiza-Affäre gebeutelte FPÖ will wieder mit der ÖVP koalieren.

Update vom 23. September 2019: Kurz vor der österreichischen Nationalratswahl werden Kontakte von FPÖ-Mitgliedern zur rechtsextremen Identitären Bewegung zum großen Thema. Nun zoffen sich die beiden ehemaligen Koalitionspartner, die ÖVP und die FPÖ von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, wegen des früheren Kabinettschefs Reinhard Teufel. Der soll mehrfach in Kontakt mit dem Identitären-Chef, Martin Sellner, gestanden haben. Auch eine weitere Politikerin steht im Fokus: Ursula Stenzel, Wiener Stadträtin ohne Amt. Sie war bei einer Identitären-Demonstration als Rednerin aufgetreten.

Wie der ORF berichtet, verlangt ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer von FPÖ-Chef Norbert Hofer hart gegen den rechten Außenflügel seiner Partei vorzugehen. Der Generalsekretär der FPÖ, Christian Hafenecker, konterte laut ORF, die ÖVP solle vor der eigenen Türe kehren.

Österreich: Schlagabtausch der ehemaligen Koalitionspartner vor Wahlen

Auslöser des Zwists ist ein eigentlich interner Zwischenbericht des österreichischen Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), in dem die Vorwürfe gegenüber Reinhard Teufel erhoben werden. Das Papier ist an die Medien gelangt. In der Tageszeitung Österreich kritisierte der FPÖler und ehemalige Innenminister Herbert Kickl, das BVT sei so „dicht wie ein Nudelsieb“.

Teufel verteidigte sich mit dem Hinweis, er sei im Rahmen seiner Aufgaben als Büroleiter des ehemaligen FPÖ-Vorsitzenden und wegen der sogenannten „Ibiza-Affäre“ geschassten Strache in Kontakt mit dem Identitären gestanden. Seine Aufgabe sei es gewesen, Bürgeranfragen zu beantworten. In dem Zusammenhang sei es auch zu einem Treffen mit dem Identitären gekommen.

Wahl in Österreich: ÖVP von Sebastian Kurz verliert in Umfragen

Update vom 21. September 2019: Die Nationalratswahl steht Ende September an. Eine Woche zuvor hat der frischgebackene FPÖ-Chef Norbert Hofer die Parteimitgliedschaft des Landesfraktionschefs Niederösterreich, Martin Huber, suspendiert. Als Ursache führt Hofer einen fünf Jahre alten Facebook-Post am Tag von Adolf Hitlers Geburtstag an. Mehr Infos gibt‘s hier.

Update vom 18. September 2019: In den aktuellsten Umfragen zur Wahl in Österreich kommt Sebastian Kurz und seine ÖVP auf 33, beziehungsweise 35 % der Stimmen. Damit verliert die ÖVP im Vergleich zu den Umfragen der Vormonate leicht.

Update vom 17. September 2019: Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich dafür ausgesprochen, zusätzliche Frontex-Mitarbeiter an die griechische und die bulgarische EU-Außengrenze zu entsenden. „Eine Situation wie 2015 darf sich nicht mehr wiederholen, die Westbalkanroute muss unbedingt geschlossen bleiben“, sagte Kurz am Dienstag laut einer Mitteilung.

Damit bezog sich Kurz auf die wiederholten Drohungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die Grenzen für syrische Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa zu öffnen. „Wir müssen daher sofort zusätzliche Frontex-Mitarbeiter an die griechische und bulgarische EU-Außengrenze entsenden, um vorbereitet zu sein“, sagte er.

Kurz sprach sich zudem erneut dafür aus, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sofort zu stoppen. „Wir dürfen uns auch nicht länger von Präsident Erdogan mit möglichen neuen Flüchtlingswellen erpressen und auf der Nase herumtanzen lassen“, sagte Kurz. „So handelt kein Partner und erst recht kein Beitrittskandidat.“

Update vom 16. September 2019: Kurz vor der Nationalratswahl in Österreich droht dem früheren FPÖ-Innenminister Norbert Kickl juristisches Ungemach: Wie Der Standard online berichtet, hat eine NGO Kickl nach einer Rede auf dem FPÖ-Parteitag wegen „Verhetzung“ angezeigt.

Die Vereinigung Fairness Asyl habe eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Graz eingereicht, schreibt das Blatt. Anlass sind Aussagen Kickls über afghanische Asylbewerber. Er hatte von einer „Triple-AAA-Bewertung“ für das österreichische Asylwesen gesprochen, die er auf „null downgraden“ wolle. Die drei „A“ stünden für "aggressive afghanische Asylwerber". Ein Schub an Testosteron sei gekommen, sagte Kickl; es handle sich um „Facharbeiter für das Hantieren unter der Gürtellinie."

Fairness Asyl schreibt nach Angaben des Standard in seiner Anzeige, die Aussagen verletzten die Menschenwürde einer ethnischen und nationalen Gruppe. Kickl habe eine fragwürdige Einstellung zur österreichischen Verfassung offenbart - und der Diskurs damit einen „Tiefpunkt“ erreicht.

Wahl in Österreich: Norbert Hofer neuer Vorsitzender der FPÖ

Update vom 14. September 2019: Zwei Wochen vor der Nationalratswahl in Österreich hat die rechte FPÖ Norbert Hofer zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Der 48-Jährige erhielt am Samstag auf dem Parteitag in Graz 98,25 Prozent der Stimmen. In seiner Rede machte Hofer deutlich, dass er die Partei zur stärksten Kraft in Österreich machen wolle. „Ich trete nicht als Bundesparteiobmann für eine Partei an, die sich auf Dauer mit dem zweiten oder dritten Platz zufriedengibt“, sagte Hofer.

+ Bundesparteitag der FPÖ in Österreich. © dpa / Erwin Scheriau

Der ehemalige Verkehrsminister übernimmt die Partei damit nun auch offiziell von seinem Vorgänger Heinz-Christian Strache, der nach der Veröffentlichung des „Ibiza-Videos“ im Mai als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurückgetreten war. Das Video aus dem Sommer 2017 zeigt Strache im Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte über möglicherweise illegale Formen der Einflussnahme. Das Video war letztlich der Auslöser für den Bruch der ÖVP-FPÖ-Regierung, in der Alpenrepublik wird daher am 29. September ein neues Parlament gewählt.

Strache hatte die FPÖ gut 14 Jahre lang angeführt. Als er die Partei 2005 übernahm, lag sie bei wenigen Prozent Zustimmung. Inzwischen haben die Rechtspopulisten viele Stammwähler und erreichten bei bundesweiten Wahlen seit 2008 nie weniger als 17 Prozent.

Hofer galt bisher als moderates Gesicht der Partei, Kritiker vermuteten in ihm aber auch immer wieder den sogenannten Wolf im Schafspelz. 2016 verlor er nur knapp die Bundespräsidentenwahl gegen den derzeitigen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen.

Wahl in Österreich: Hacker-Angriff auf ÖVP - „Ziel ist uns bei der Wahl zu schaden“

18.59 Uhr: Die konservative ÖVP sieht sich im Wahlkampf in Österreich als Opfer eines großangelegten Hacker-Angriffs. In den vergangenen Wochen sei aus der Parteizentrale eine riesige Menge an Daten abgezogen worden, teilte ein von der Partei eingesetzter Sicherheitsexperte am Donnerstag mit. „Bis zum 2. September hatten diese Hacker Zugriff auf die gesamte Infrastruktur der Volkspartei“, sagte Experte Avi Kravitz. ÖVP-Chef Sebastian Kurz sprach vom ersten und größten Hacker-Angriff und Fall von Datenfälschung im politischen System Österreichs. „Wir erleben eine neue Dimension.“

Zuletzt hatte das Magazin „Falter“ auf Grundlage interner Daten der ÖVP über mögliche Unregelmäßigkeiten bei den Wahlkampfkosten der Partei berichtet. Die ÖVP hatte die Darstellung bestritten und will rechtlich gegen das Magazin vorgehen.

Datenlecks galten als ungewöhnlich für die Partei. „Das Ziel ist also, Wahres und Falsches zu verbinden und uns bei der Wahl zu schaden“, sagte Kurz über die Aktivitäten von noch unbekannten Tätern. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein ausländischer Geheimdienst hinter dem Angriff stecke, hieß es.

Die Österreicher wählen am 29. September ein neues Parlament. Es gilt als nahezu sicher, dass die ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz erneut deutlich vorne liegt, wie Merkur.de berichtet. Die ÖVP-FPÖ-Regierung war im Mai durch den Skandal um das Ibiza-Video zerbrochen. Allerdings könnte ein erneutes Bündnis an einer heiklen Frage scheitern.

Wahl in Österreich: ÖVP und FPÖ verwenden im Wahlkampf gleichen Slogan

12.01 Uhr: „Einer, der unsere Sprache spricht“ - diesen Anspruch erheben im Wahlkampf in Österreich sowohl Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wie der ehemalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Der wortgleiche Slogan auf den ÖVP-Plakaten wie in der Online-Kampagne der FPÖ sorgt für Ärger zwischen den beiden Ex-Koalitionären. Beide bestehen darauf, dass die Idee von ihnen stammt.

„Nachdem Sebastian Kurz im letzten Wahlkampf und auch jetzt wieder die FPÖ-Themen kopiert hat, nehmen seine Werber nun sogar deutliche Anleihen bei FPÖ-Slogans“, meinte Kickl auf Facebook. Er habe bereits 1999 für den damaligen FPÖ-Chef Jörg Haider eine Nationalrats-Wahlkampagne entwickelt mit Slogans wie „Einer, dessen Wort zählt“, „Einer, der zuhören kann“ oder „Einer, dessen Handschlag gilt“. Kickl meinte: „Also wer hat nun abgekupfert.?“

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hatte dagegen bei der Präsentation der Plakate erklärt, dass die FPÖ das Plakat möglicherweise vorab gesehen habe. „Und offensichtlich hat der Spruch so gut gefallen, dass die FPÖ ihn jetzt auch übernehmen wollte.“

Österreich-Wahl: ÖVP liegt in Umfragen deutlich vor der SPÖ

Update vom 4. September 2019, 11.13 Uhr: Die rechte FPÖ in Österreich setzt wenige Wochen vor der Nationalratswahl auf eine Fortsetzung des Bündnisses mit der konservativen ÖVP. Mit einem Ergebnis von 20 Prozent oder deutlich mehr solle die Ausgangslage dafür geschaffen werden, sagte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky am Freitag. Nach den Worten von Ex-Innenminister Herbert Kickl sei eines der zentralen Ziele, die restriktive Zuwanderungspolitik noch zu verschärfen. Da sei noch viel zu tun, meinte Kickl bei der Vorstellung der ersten Wahlplakate. Bei der Migrationsfrage brauche es „Hausverstand statt Sentimentalitätsduselei“. Die FPÖ strebt nach den Worten des designierten Parteichefs Norbert Hofer nur eine Koalition mit der ÖVP an. Sollte es dazu nicht kommen, gehe die Partei in die Opposition.

In aktuellen Umfragen liegt die ÖVP mit rund 35 Prozent weit vorne. Die SPÖ kommt auf 23 Prozent. Die FPÖ kann mit 20 Prozent rechnen, die Grünen mit elf und die liberalen Neos mit acht Prozent.

Wahl in Österreich: Wer geht mit wem eine Koalition ein?

Die Koalitionsfrage wird damit spannend wie selten. Denn eine Fortsetzung der ÖVP-FPÖ-Koalition wackelt. 60 Prozent der ÖVP-Wähler lehnen dieses Bündnis laut Umfrage mittlerweile ab. Kurz selber hatte im Mai dem Partner Regierungsfähigkeit abgesprochen: Die FPÖ schade dem Reformprojekt seiner Regierung, meinte er. „Sie schadet auch dem Ansehen unseres Landes“, erklärte Kurz. Der Kurz-Vertraute und Ex-Kanzleramtsminister Gernot Blümel legte jüngst nach und erklärte, dass die FPÖ erst eine lückenlose Aufklärung des Ibiza-Videos leisten müsse. „Diesen Willen vermisse ich nach wie vor“, sagte Blümel der Zeitung „Presse am Sonntag“.

Lesen Sie auch zu den Hintergründen um das Skandal-Video, das in Österreich die Regierung zu Fall brachte: „Ibiza-Affäre“: Wiener Anwalt steckt wohl hinter Strache-Video - FPÖ-Mann überrascht mit Aussage

dpa/AFP