Endspurt vor der Wahl in Niedersachsen: Alles zu Kandidaten und Parteien der Landtagswahl

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Am 9. Oktober findet die Niedersachsen-Wahl 2022 statt. Die Wahl könnte richtungsweisend für die politische Entwicklung in Deutschland sein. Alle Infos.

Hannover – Die Wahl in Niedersachsen steht unter keinem guten Stern: Überschattet von Energiesorgen müssen die Bürger in dem nördlichen Bundesland am 9. Oktober ihr Kreuzchen setzen und so über die politische Entwicklung in ihrem Bundesland entscheiden. Die Energiekrise in Deutschland, die durch den Ukraine-Krieg von Wladimir Putin ausgelöst wurde, könnte zum Beben der Politik in Niedersachsen werden: An den Wahlkampfständen wollten die Wählerinnen und Wähler im Grunde nur über die hohen Energiepreise sprechen. Dabei besonders groß: die Kritik an der Ampel. Das könnte für Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verhängnisvoll werden. Alle Entwicklungen zur Landtagswahl finden Sie im Liveticker von kreiszeitung.de.

Wahl in Niedersachsen 2022: Stephan Weil will Landtagswahl gewinnen und Ministerpräsident bleiben

Am Sonntag, dem 9. Oktober 2022, entscheidet sich bei der Wahl in Niedersachsen 2022, wer künftig Ministerpräsident wird. Unmittelbar vor der Landtagswahl versuchten die Parteien mit der Hilfe von prominenten Bundespolitikern, um die Stimmen unentschlossener Wähler zu werden. Zuletzt hatten die Umfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022 eine deutliche Botschaft vermittelt: Die SPD um Ministerpräsidenten Stephan Weil belegt weiterhin den 1. Platz, gefolgt von der CDU. Die AfD kann auf ein zweistelliges Ergebnis hoffen, die FDP muss hingegen um den Verbleib im Landtag bangen. Die Linke lag in den Umfragen unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Ein Radfahrer fährt an einer Wand mit Wahlplakaten verschiedener Parteien vorbei. © Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Wer die Wahl in Niedersachsen gewinnt, kann allerdings nicht direkt von den Umfragen abgeleitet werden: Immer wieder kommt es vor, dass die Trends am Wahlabend dann doch in ganz andere Richtungen weisen und die Prognosen und Hochrechnungen eine andere Partei als Wahlsieger in Niedersachsen 2022 zeigen. Nichtsdestotrotz strebt Weil seine dritte Amtszeit an und hofft auf die Wiederwahl. Wenn möglich will Weil nach der Niedersachsen-Wahl 2022 zusammen mit den Grünen statt wie zuletzt in einer Großen Koalition mit der CDU regieren. Sein Herausforderer Althusmann versucht, mit Warnungen vor einer Neuauflage von Rot-Grün zu punkten. In der interaktiven Karte ordnet kreiszeitung.de die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 ein.

SPD will Niedersachsen-Wahl 2022 gewinnen: Ministerpräsident Stephan Weil setzt auf Wiederwahl

Nach der Niedersachsen-Wahl 2022 am Sonntag, dem 9. Oktober, hofft die SPD um Ministerpräsidenten Stephan Weil bei den ersten Ergebnissen zur Wahl auf eine gute Platzierung. Der SPD-Politiker regiert in Niedersachsen seit Anfang 2013 und will mit seiner dritten Amtszeit als Ministerpräsident Niedersachsen fit für die Zukunft machen. Im Falle einer Wiederwahl könnte er den Rekord von Ernst Albrecht als Ministerpräsident mit der längsten Amtszeit in Niedersachsen brechen. Weils erklärtes Wahlziel ist eine Rückkehr zu Rot-Grün, aber auch für eine Ampel mit Grünen und FDP ist er offen.

Doch Weil ist nicht frei von Kritik: Während einige seinen Stil als ruhig und freundlich beschreiben, ist er in den Augen seiner Gegner dröge und konfliktscheu. Im Interview mit kreiszeitung.de machte Stephan Weil aber deutlich, dass er längst nicht amtsmüde sei. Ob er und die SPD bei der Wahl in Niedersachsen die Gunst der Wähler für sich gewinnen können und am Ende die Landtagswahl gewinnen, wird sich frühstens nach 18 Uhr am Wahlsonntag zeigen. „Die Bürger mit ihren Sorgen nicht allein lassen“, forderte Weil gegenüber kreiszeitung.de im Vorfeld zur Niedersachsen-Wahl 2022.

Bernd Althusmann und CDU wollen Landtagswahl 2022 in Niedersachsen gewinnen: Neuer Ministerpräsident?

Wenn am Wahlsonntag die ersten Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl ausgezählt werden, wird die CDU um Spitzenkandidat Bernd Althusmann auf den Wahlsieg hoffen. Der 55 Jahre alte Wirtschaftsminister versucht, sich als Erneuerer nach fast zehn Jahren Stephan Weil zu präsentieren, ist aber alles andere als ein neues Gesicht: Seit über zehn Jahren mischt er in der niedersächsischen Landespolitik mit und ist seit der vergangenen Landtagswahl in Niedersachsen als Wirtschaftsminister Weils Stellvertreter. Im Interview mit kreiszeitung.de warb Althusmann um eine Energiepolitik mit anteiliger Atomkraft. „Ich halte das Abschalten für fahrlässig“, sagte Althusmann zur Kernkraft. Zudem will Althusmann bei der Wahl in Niedersachsen den Triple-Sieg der CDU perfekt machen.

Mit Blick auf mögliche Koalitionen nach der Niedersachsen-Wahl 2022 will sich Bernd Althusmann alle Optionen offen halten, auch ein erneutes Bündnis mit der SPD. Während Stephan Weil wegen seiner bisherigen Zeit als Ministerpräsident in Niedersachsen einen gewissen Amtsbonus genießt, muss sich Herausforderer Althusmann sich erstmal beweisen. Im Wahlkampf vor der Landtagswahl hat sich der Spitzenkandidat an der Arbeit der Ampel-Koalition auf Bundesebene abgearbeitet und Fehler angekreidet. Ob sich das als vorteilhaft für die Wahl in Niedersachsen am Sonntag erweisen wird, bleibt abzuwarten. Bernd Althusmann machte während des Wahlkampfes auch klare Kampfansagen: „Die Ampel ist out.“

Grüne will bei Niedersachsen-Wahl 2022 punkten: Hamburg und Meyer kämpfen mit schlechten Umfragen

Alle Umfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022 zeigen seit Wochen nicht nur einen Aufwärtstrend der SPD, sondern auch den Abstieg der Grünen. Nachdem Bündnis 90/Die Grüne in Niedersachsen zunächst einen Höhenritt genossen hat, geht es bei den Umfragewerten seit Wochen bergab. Das Spitzenduo aus Julia Willie Hamburg und Christian Meyer konnte vor der Wahl in Niedersachsen womöglich die Wähler nicht vollständig überzeugen. Dennoch: Die Grüne könnte sich nach dem Wahlabend als Königsmacherin erweisen.

Wahl Niedersachsen: Ab wann die erste Prognose kommt Wenn am Wahlsonntag die Niedersachsen über die künftige Landesregierung abgestimmt hat, interessiert viele Wähler nur eine Frage: „Wann wird es die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Wahl in Niedersachsen geben?“ Die Antwort zu den Prognosen der Niedersachsen-Wahl: Mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr trudeln die ersten Prognosen ein, die auf Umfragen basieren. Die erste Hochrechnung der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen folgt ungefähr eine halbe Stunde später. Bis zum amtlichen Ergebnis der Wahl in Niedersachsen kann es mitunter mehrere Tage dauern.

Spitzenkandidatin Hamburg ist in Niedersachsen kein unbeschriebenes Blatt und seit 2013 Mitglied im Landtag. Damals musste sie allerdings musste sie für mehrere Monate ihr Mandat ruhen lassen. Hamburg formuliert punktgenau und wird über Parteigrenzen hinweg respektiert – beides könnte ihr in etwaigen Koalitionsverhandlungen zugutekommen. Die Frage vor der Niedersachsen-Wahl 2022 ist allerdings: „Hat Habeck die Wähler verjagt, Frau Hamburg?“

Alle niedersächsischen Ministerpräsidenten in einer Fotostrecke Fotostrecke ansehen

FDP kämpft bei Wahl in Niedersachsen mit Fünf-Prozent-Hürde: Birkner bringt Erfahrung in Landespolitik

Die FDP hat bei der Niedersachsen-Wahl 2022 ein besonders großes Problem. Die Umfragewerte vor der Landtagswahl 2022 lassen die Mitglieder der Partei um den Einzug in den Landtag zittern. Schlussendlich ist es möglich, dass die Liberalen den Sprung über die 5-Prozent-Hürde nicht schaffen können. Dabei bringt ihr Spitzenkandidat Stefan Birkner viel Erfahrung in der Landespolitik mit und verhandelte auf Bundesebene den Koalitionsvertrag der Ampel im Bund im Bereich Umwelt- und Naturschutz federführend.

Doch Birkner hat bei der Regierungsbildung 2017 in Niedersachsen bleibenden Eindruck hinterlassen: Auf Landesebene erteilte er einem Bündnis mit SPD und Grünen nach der Wahl 2017 jedoch eine Absage. Wegen der schwachen Umfragewerte könnte es gut sein, dass die FDP nun wegen der Auswirkungen der Bundespolitik den Einzug in den niedersächsischen Landtag verpasst. Welche Kröte die FDP bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 zum Schluss schlucken muss, bleibt abzuwarten.

Linke verpasst bei Niedersachsen-Wahl 2022 wohl 5-Prozent-Hürde

Auch die Linke kämpft bei der Wahl in Niedersachsen um den Einzug in den Landtag und wird den Kampf mutmaßlich verlieren. Aktuelle Umfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022 sehen die Partei deutlich unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde. Sollte die Linke wider Erwarten mehr als fünf Prozent erreichen, gilt es als wahrscheinlich, dass die Partei Oppositionsarbeit leisten wird. Den Wahlkampf bestritt die Linke mit Spitzenkandidatin Jessica Kaußen. Ein gesamter Überblick über die Spitzenkandidaten zur Niedersachsen-Wahl zeigt die Ziele der Parteien.

Insgesamt stellen sich 14 Parteien der Landtagswahl in Niedersachsen. Insgesamt treten sogar 23 Parteien zur Landtagswahl Niedersachsen 2022 an. Jedoch befinden sich nur 14 auf der Landesliste, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Heißt: Neun Parteien stellen jeweils nur Direktkandidaten für ihren Wahlkreis auf.

Wann ist Wahl in Niedersachsen? Öffnungszeiten der Wahllokale Ab 9. Oktober ist in Niedersachsen Wahl. Knapp 6,1 Millionen Menschen sind angehalten, in den Wahllokalen eine neue Landesregierung zu wählen. Damit dies gelingt, müssen sie sich an Öffnungszeiten der Wahllokale in Niedersachsen halten. Insgesamt haben diese zehn Stunden lang geöffnet: von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Niedersachsen-Wahl 2022: AfD hofft auf zweistelliges Ergebnis

Die AfD kommt in den Umfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022 auf knapp zweistellige Umfragewerte und will mit dem Gifhorner Facharzt Stefan Marzischewski-Drewes die Gunst der Wähler erreichen. Bislang ist er Fraktionsvorsitzender der AfD in Gifhorn. In der in den vergangenen Jahren oft zerstrittenen Partei ist er um Sachlichkeit bemüht und versucht, neben scharfer Kritik an der Regierung auch eigene Vorschläge einzubringen. Sein Ziel ist klar formuliert: Das Ergebnis der Landtagswahl 2017 soll verdoppelt werden. Damals erreichte die Partei 6,2 Prozent.

Das größte Problem könnte für die AfD bei der Wahl in Niedersachsen allerdings sein: AfD-Spitzenkandidat Marzischewski-Drewes ist für viele Wähler ein Unbekannter. Marzischewski-Drewes wurde überraschend zum Spitzenkandidaten der AfD für die Niedersachsen-Wahl 2022, vor der sich in der zu Ende gehenden Legislaturperiode die AfD-Landtagsfraktion sogar auflöste.

6,1 Millionen Wahlberechtigte bei Landtagswahl in Niedersachsen: 2017 lag die Wahlbeteiligung bei etwa 63 Prozent

Wenn am Sonntag, dem 9. Oktober, in Niedersachsen die Wahllokale für die Landtagswahl geöffnet werden, können 6,1 Millionen Menschen ihr Kreuzchen setzen: Diese Stimmen hat jeder bei der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen. Ob wirklich über sechs Millionen wählen gehen, ist unwahrscheinlich. Wie hoch die Wahlbeteiligung bei der Niedersachsen-Wahl ausfällt, kann zwar noch nicht abgesehen werden, allerdings wird sie womöglich wieder knapp über 60 Prozent liegen. Vor der Wahl fragen sich allerdings einige Wähler: „Wen soll ich bei der Landtagswahl wählen?“

Bei einer Wahlbeteiligung von 63,1 Prozent wurde die SPD (36,9 Prozent/55 Mandate) stärkste Kraft, gefolgt von CDU (33,6 Prozent/50 Mandate), Grünen (8,7 Prozent/12 Mandate), FDP (7,5 Prozent/11 Mandate) und AfD (6,2 Prozent/9 Mandate). Die Linke (4,6 Prozent) verpasste den Einzug ins Parlament knapp. (Mit Material der dpa)