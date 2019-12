Großbritannien-Wahl 2019: Wahl-Krimi gestartet - Boris Johnson in besonderer Begleitung

Die Briten wählen am heutigen Donnerstag ein neues Parlament. Die Tories um Boris Johnson gehen als Favoriten ins Rennen. Doch der Sieg ist noch nicht sicher: Labour hat aktuell massiv aufgeholt.

Die Briten wählen am heutigen Donnerstag (12. Dezember) ein neues Parlament .

. Die Wahllokale sind von 8 Uhr (MEZ) bis 23 Uhr (MEZ) geöffnet.

sind von 8 Uhr (MEZ) bis 23 Uhr (MEZ) geöffnet. Der amtierende Permierminister Boris Johnson hat seine Stimme bereits abgegeben.

Update 11.14 Uhr: Jeremy Corbyn, Vorsitzender der Labour Party, und seine Frau Laura Alvarez haben in dem Wahllokal in der Pakeman Primary School in Islington gewählt. Bei der Unterhauswahl in Großbritannien könnte Labour am Donnerstag mehr Stimmen erhalten als bisher erwartet. Vor allem junge Wähler stellen einen großen Sicherheitsfaktor dar. Allgemein sind Wahlprognosen für Großbritannien schwer, da nach einem Merheitswahlrecht abgestimmt wird.

Dennoch könnte Labour auch Stimmen verlieren - denn bei dem Wahl-Krimi in Großbritannien geht es nicht nur darum, welche Partei gewinnt. Es geht für die Briten auch ganz konkret um den Brexit. Und die Briten sind müde, viele wollen den EU-Austritt endlich hinter sich haben. Deshalb werden wohl einige traditionelle Labour-Wähler für Boris Johnson stimmen. Das könnte unter anderem in Wales eine große Rolle spielen. Dort wurde in traditionellen Labour-Hochburgen 2016 beim Referendum zum EU-Austritt mehrheitlich für den Brexit gestimmt.

+ Jeremy Corbyn, Vorsitzender der Labour Party, und seine Frau Laura Alvarez vor dem Wahllokal. © AFP / TOLGA AKMEN

Großbritannien-Wahl 2019: Wahl-Krimi gestartet - Johnson geht mit ungewöhnlichem Begleiter wählen

Update 10.28 Uhr: In Großbritannien wird nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. In den 650 Wahlkreisen gewinnt jeweils der Kandidat mit den meisten Stimmen einen Sitz im Unterhaus. Die Wahllokale sind seit 7 Uhr britischer Zeit, also 8 Uhr deutscher Zeit, geöffnet. Wenn sie um 23 Uhr deutscher Zeit schließen, wird direkt danach die erste Prognose erwartet.

Von den 650 Wahlkreisen in Großbritannien liegen 533 in England, 59 in Schottland, 40 in Wales und 18 in Nordirland. Theoretisch liegt die Mehrheit bei 326 Sitzen. Weil aber die nordirisch-katholische Partei Sinn Fein ihre Sitze traditionell nicht einnimmt, liegt die Mehrheit faktisch etwas darunter. Bei der vergangenen Wahl gewann Sinn Fein sieben Mandate.

Der amtierende Premierminister Boris Johnson läuft an diesem Wahltag durchaus Gefahr, nicht die absolute Mehrheit im Unterhaus zu erhalten. Damit verbliebe das britische Parlament in der schwierigen Situation des „hung parliament“. Auch könnte Johnson seinen Brexit dann nur schwer durchsetzen.

Großbritannien-Wahl 2019: Wahl-Krimi gestartet - Boris Johnson geht mit seinem Hund wählen

Update 9.50 Uhr: In Großbritannien haben die Wahllokale eröffnet. Der amtierende Premierminister Boris Johnson hat seine Stimme bereits abgegeben. Er war mit seinem Hund wählen. Bei der Parlamentswahl braucht er eine absolute Mehrheit für die Tories.

Großbritannien-Wahl 2019: Boris Johnson oder Jeremy Corbyn?

Wer das Rennen um die Downing Street am Donnerstag gewinnt, hängt entscheidend von der britischen Jugend ab. Doch die jungen Wähler sind eine schwer zu berechnende Größe: Sie gelten als pro-europäisch und links, stellen aber auch die Gruppe dar, die am häufigsten nicht zur Wahl geht. Premierminister Johnson liegt in Umfragen vorne, doch die wachsende junge Wählerschaft könnte das Ergebnis zugunsten von Oppositionsführer Corbyn ändern.

+ Boris Johnson mit Hund Dilyn. © dpa / Rick Findler

Bei der Parlamentswahl 2017 unterstützten 66 Prozent der Wähler im Alter von 18 und 19 Jahren die oppositionelle Labour-Partei. Nur 19 Prozent von ihnen stimmten für die regierenden Konservativen. Je älter die Wähler, desto wahrscheinlicher ist es laut des Meinungsforschungsinstituts YouGov, dass sie für die Tories stimmen.

Nach Angaben von FFS haben sich 1,4 Millionen Menschen unter 25 Jahren registriert, um ihre Stimme abzugeben. 2017 waren es nur 900.000. „Das übertrifft alle Prognosen und Erwartungen“, sagte FFS-Mitbegründerin Amanda Chetwynd. „Es ist das echte 'Jugendbeben', das 2017 angekündigt wurde, und es macht das Ergebnis dieser Wahl umso unberechenbarer.“

Großbritannien-Wahl 2019: Wahllokale geöffnet - Boris Johnson geht mit seinem Hund wählen

Erstmeldung vom 12. Dezember, London - Die Briten wählen am heutigen Donnerstag (12. Dezember) ein neues Parlament. Dabei handelt es sich um vorgezogene Neuwahlen, auf die sich das britische Unterhaus Ende Oktober in einer dritten Lesung geeinigt hatte.

Der Vorstoß zu den Neuwahlen ging von Premierminister Boris Johnson aus, der nach den Neuwahlen auf eine klare Mehrheit hofft, um das von ihm mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bekommen und Großbritannien zum 31. Januar aus der Europäischen Union führen zu können.

Großbritannien-Wahl 2019: So machten Johnson und Corbyn Wahlkampf

Das alles dominierende Thema im Wahlkampf war natürlich derBrexit. „Get Brexit done“ lautete das Motto von Johnsons Tories. Jeremy Corbyn will ein eigenes Brexit-Abkommen aushandeln und es den Briten danach in einem zweiten Referendum vorlegen. Der britische Austritt aus der Europäischen Union ist das wichtigste Thema - doch vor allem die Labour-Partei versuchte, auch mit anderen Inhalten zu punkten. Vor allem die Gesundheitsversorgung spielte zuletzt eine wichtige Rolle. Labour wirft den Torries vor, den National Health Service (NHS) kaputtgespart zu haben - hier will die Partei von Jeremy Corbyn massiv investieren. Schnelles Internet für alle sowie die Verstaatlichung vonEnergie- und Wasserversorgung sowie Teile vonPost und Bahn stehen ebenfalls auf der Liste der Labour-Forderungen. Um dies zu finanzieren, soll unter anderem der Spitzensteuersatz angehoben werden.

Auch die Tories versprechen Investitionen - zum Beispiel in eine innovative Umweltpolitik, einen besseren NHS und die Kinderbetreuung. Nach der Messerattacke des vorzeitig aus der Haft entlassenen Attentäters Usman Khan in der Innenstadt von London spielte zuletzt auch das Thema innere Sicherheit wieder eine wichtigere Rolle. Johnson versprach 20.000 zusätzliche Polizeibeamte zu rekrutieren.

My pledge to you:



✅Get Brexit Done by 31 January 2020

✅Invest record sums in our NHS, with 50,000 more nurses and 40 new hospitals

✅20,000 more police and tougher sentences.

✅An Australian-style points-based immigration system pic.twitter.com/EJmaytVXRN — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 11, 2019

UK-Wahl 2019: Wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen?

Die Wahllokale sind von 8 Uhr (MEZ) bis 23 Uhr (MEZ) geöffnet. Im Anschluss daran gibt es eine erste Prognose im Auftrag der Fernsehsender BBC, ITV und Sky News. Sie stellt einen guten Anhaltspunkt für das Endergebnis und den möglichen Erfolg von Boris Johnson dar.

Die Ergebnisse der UK-Wahl werden in zwei Schritten ausgezählt. Typischerweise endet dieser Prozess um zwei Uhr morgens britischer Zeit - die Gewinner der UK-Wahl werden in den frühen Morgenstunden kurz nach Auszählungsende bekannt gegeben. Mitunter dauert es aber bis zu 24 Stunden, bis das Ergebnis veröffentlicht wird. Mit einem offiziellen Endergebnis ist also erst im Laufe des Freitags zu rechnen.

Großbritannien-Wahl 2019: Umfragen und Besonderheiten des britischen Wahlsystems

Die Briten wählen nach dem relativen Mehrheitswahlrecht. Das bedeutet: Ins Parlament zieht nur der Kandidat mit den meisten Stimmen in seinem Wahlkreis ein. Die Stimmen der unterlegenen Kandidaten werden nicht berücksichtigt. Dies hat zur Konsequenz, dass die beiden großen Parteien - Konservative und Labour - dominieren und somit üblicherweise klare Mehrheitsverhältnisse herrschen. Allerdings kam es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu einem „hung parliament“ - sprich: weder Labour noch Konservative konnten eine absolute Mehrheit der Mandate im Unterhaus erreichen.

Erreicht eine Partei eine klare Mehrheit, beauftragt Königin Elizabeth II. den Wahlsieger mit der Bildung einer Regierung. Sollte keine Partei eine klare Mehrheit erreichen - es also zu einem „hung parliament“ kommen - müssen Verhandlungen über eine Koalition oder die Duldung einer Minderheitsregierung stattfinden. Ob die Konservativen von Premierminister Boris Johnson eine eigene Mehrheit erreichen, war kurz vor der Wahl noch unklar. Letzte Umfragen zeigen, dass der Vorsprung der Konservativen auf die oppositionelle Labour-Partei kleiner geworden ist.

Brexit und die Großbritannien-Wahl: Was das Wahlergebnis bedeutet

Gewinnen die Konservativen um Boris Johnson die Wahl, könnte es mit der Ratifizierung des Brexit-Abkommens schnell gehen. Geplant ist, dass das Parlament erstmals wieder am 17. Dezember zusammenkommt. Noch vor Weihnachten könnte dann über den Austritt Großbritanniens aus der EU abgestimmt werden. Der EU-Austritt soll dann am 31. Januar erfolgen.

Rubriklistenbild: © AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS