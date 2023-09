Rede zu Lage der EU: Von der Leyen greift China mit deutlichen Worten an

Von: Nail Akkoyun

Nato-Chefin oder Spitze der EU? Ursula von der Leyen hat sich bisher nicht in die Karten schauen lassen. Auch in ihrer Rede spricht sie nicht über sich.

Zusammenfassung: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union nicht dazu geäußert, ob sie nach der Europawahl im kommenden Juni eine weitere Amtszeit anstrebt. Die deutsche Spitzenpolitikerin legte den Schwerpunkt ihrer etwas mehr als einstündigen Rede stattdessen auf noch geplante Projekte in den kommenden Monaten. Dazu gehören unter anderem der Kampf gegen illegale Migration und die Bestrebungen, die Abhängigkeiten der EU von Ländern wie China zu reduzieren.

Zu den anstehenden Wahlen äußerte sich von der Leyen lediglich allgemein. „In weniger als 300 Tagen werden die Europäerinnen und Europäer in unserer einzigartigen und bemerkenswerten Demokratie zu den Wahlurnen gehen“, sagte sie. Wie bei jeder Wahl werde dies der Moment sein, „wenn die Menschen über die Lage in unserer Europäischen Union nachdenken werden – und darüber, was jene geleistet haben, die unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger vertreten“. Zudem werde es auch der Moment sein, darüber zu entscheiden, welche Zukunft und welches Europa die Wählerinnen und Wähler sich wünschen.

Bislang ist von der Leyen öffentlich allen Fragen nach einer möglichen zweiten Amtszeit ausgewichen. Als ein möglicher Grund gilt, dass die 64-Jährige nicht jetzt schon mit dem Wahlkampf beginnen will, sondern noch einige Monate wichtige EU-Projekte vorantreiben möchte. Spekuliert wird aber auch, dass vor allem die US-Regierung sie gerne als Nachfolger von Jens Stoltenberg als Nato-Generalsekretär sehen würde und sie sich diese Möglichkeit noch offenhalten will.

Rede vor EU: Von der Leyen äußert sich nicht zu persönlicher Zukunft

Update vom 13. September, 10.15 Uhr: Die Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der Union ist beendet. Sie betonte noch einmal die Stärke des Bündnisses, kündigte aber nicht an, für eine weitere Amtszeit kandidieren zu wollen. Auch eine mögliche Nachfolge von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg blieb unerwähnt.

Update vom 13. September, 10.05 Uhr: Ursula von der Leyen hat Kiew große Fortschritte auf dem Weg zum EU-Beitritt bescheinigt. „Wir haben die großen Schritte gesehen, die die Ukraine bereits gemacht hat, nachdem ihr der Kandidatenstatus verliehen wurde“, sagte sie. Daher sei es für das EU-Parlament nun an der Zeit, „dieser Entschlossenheit gerecht zu werden“, erklärte sie im Hinblick auf eine Erweiterung der Staatengemeinschaft. „Ich glaube, dass Europa auch mit mehr als 30 Staaten funktioniert“, betonte von der Leyen.

Update vom 13. September, 10.03 Uhr: Die Duldung ukrainischer Geflüchteter innerhalb der EU-Grenzen soll verlängert werden. Den entsprechenden Vorschlag werde die Kommission vorlegen. Auch sollen über vier Jahre weitere Gelder zur Verfügung gestellt werden – unter anderem für einen Wiederaufbau der Ukraine. „Die Zukunft der Ukraine liegt in unserer Union“, sagte von der Leyen.

Update vom 13. September, 10.00 Uhr: Von der Leyen macht anhand der Geschichte einer jungen ukrainischen Journalistin, die bei einem russischen Angriff getötet wurde, erneut auf den Krieg aufmerksam und versprach, dass die EU weiter hinter der Ukraine stehen werde. Ein Kollege der Getöteten, Viktoria Amelina, reckt ein Foto in die Höhe – daraufhin folgen stehende Ovationen.

Von der Leyen spricht vor der EU: Schnellere Genehmigungen für Windkraftanlagen

Update vom 13. September, 9.54 Uhr: Auf Französisch spricht von der Leyen das Thema Integration an. Geschlossenheit innerhalb der Union sei der Geist des neuen Integrationspakts der EU. Damit habe man eine neue Balance zwischen dem Schutz der Grenzen und dem Schutz der Menschen gefunden.

Update vom 13. September, 9.50 Uhr: Ursula von der Leyen hat Schritte zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen angekündigt. „Wir werden die Genehmigungsverfahren noch weiter beschleunigen“, sagte sie. Dies sei Teil eines „Pakets für die Windkraft in Europa“, welches ihre Behörde „mit der Industrie und den Mitgliedstaaten“ erarbeiten werde. Zu diesem Paket werde etwa auch eine Reform der Auktionssysteme für neue Windenergieanlagen gehören. Außerdem werde sich Brüssel dafür einsetzen, technische Kompetenzen in Europa zu schaffen, Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln zu sichern und die Lieferketten für Materialien zu stützen.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, hält im Europäischen Parlament eine Rede über den Stand der Europäischen Union und ihre Pläne und Strategien für die Zukunft. © Jean-Francois Badias/dpa/AP

Von der Leyen warnt in EU-Rede vor Einfluss Russlands

Update vom 13. September, 9.48 Uhr: Wichtiger als je zuvor sei der Zusammenhalt in Europa. Doch auch außerhalb der EU-Grenzen müsse man füreinander da sein. Als Beispiel nannte von der Leyen die Unwetter in Libyen und die schweren Erdbeben in Marokko. „Europa wird immer bereit sein, in jeder erdenklichen Weise zu helfen“, fügte sie hinzu. Grundsätzlich müsse Afrika auch vor russischen Desinformationskampagnen und Moskaus Einfluss geschützt werden.

Update vom 13. September, 9.45 Uhr: Niemand auf der Welt achte den Datenschutz im Internet mehr als die EU, sagt von der Leyen. Mit Blick auf die Künstliche Intelligenz sagte die EU-Kommissionspräsidentin, man müsse auch an dieser Stelle Vorreiter sein und für eine transparente, ethische Entwicklung stehen. Sie verwies auf den „AI Act“, das weltweit erste Regelwerk für Künstliche Intelligenz.

Update vom 13. September, 9.33 Uhr: In ihrer Rede in Straßburg kommt von der Leyen nun auf die Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Neben dem Fachkräftemangel seien auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ein wesentlicher Faktor. Die EU müsse den Zugang zum Arbeitsmarkt vereinfachen, insbesondere für Frauen und ausländische Fachkräfte.

Rede von Ursula von der Leyen: EU kündigt Wettbewerbsuntersuchung wegen chinesischer E-Autos an

Update vom 13. September, 9.27 Uhr: Auf Deutsch schwärmt von der Leyen von der Vielfalt Europas. Kein Fleck der Erde sei so einzigartig wie unser Kontinent. Moore, Feuchtgebiete und auch die Nordsee seien essenziell im Kampf gegen den Klimawandel. Europa müsse die Biodiversität schützen – auch in den Wäldern. „Sie binden Kohlenstoff und bieten wichtige Rohstoffe wie Holz“, so von der Leyen. „Wir müssen sie schützen.“

Update vom 13. September, 9.25 Uhr: Nun greift von der Leyen China an. Sie wirft Peking vor, unfair gegen die europäische Solarindustrie vorgegangen zu sein. Globale Fairness sei jedoch eines der wichtigsten Gebote der Industrie. Von der Leyen verwies zudem auf chinesische Subventionen für den E-Auto-Markt. Die Weltmärkte würden derzeit von „billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt“, sagt von der Leyen. Sie kündigt darauf eine Wettbewerbsuntersuchung wegen Marktverzerrungen durch China an.

Update vom 13. September, 9.22 Uhr: „Die Zukunft unserer Technologie muss aus Europa stammen“, sagt von der Leyen mit Blick auf zukunftsorientierte Technik – auch in Hinsicht auf den Klimawandel. Immer wieder betont die EU-Kommissionspräsidentin junge Generationen, die es verdienten, „auf einem gesunden Planeten zu leben“.

Rede von Ursula von der Leyen: Klimawandel sei ein großer Kampf – EU aber gewappnet

Update vom 13. September, 9.19 Uhr: Die EU-Kommissionspräsidentin verweist auf die gemeinsamen Errungenschaften während ihrer Amtszeit, wie etwa die Impfkampagnen während der Corona-Pandemie, Energiereformen sowie Hilfen für die Ukraine. Doch es gebe noch mehr Themen, die man angehen müsste. Als Beispiel nannte die 64-Jährige Gleichberechtigung beziehungsweise die Benachteiligung der Frau. Sie wolle das Grundprinzip „Nein heißt Nein“ gesetzlich verankern, sagte sie in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Europäischen Union.

Auch die Klimakrise beschäftige die EU immer mehr. Es sei „die Realität eines brodelnden Planeten“. Europa würde aber schon jetzt beweisen, dass man wirtschaftlich in der Lage sei, mit den Herausforderungen umzugehen und den Klimawandel zu bekämpfen. Es sei ein Kampf, den sie sich weiter auf die Fahne schreiben wolle. Ein Hinweis auf eine zweite Amtszeit?

Update vom 13. September, 9.13 Uhr: Von der Leyen beginnt ihre Rede mit dem Hinweis auf die anstehende EU-Wahl im Jahr 2024 und betont, dass man gemeinsam die Zukunft gestalten müsse. Die EU sei eine Union der Demokratie und müsse dem Ruf der Geschichte nacheifern – dem Krieg in der Ukraine alles entgegensetzen und den jungen Menschen eine vielversprechende Vision bieten.

Kritik an von der Leyen: Grüne werfen EU-Kommissionspräsident fehlende „klare Haltung“ vor

Update vom 13. September, 8.00 Uhr: Mit dem Kurs ihrer Partei hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht mehr viel zu tun, eine Abgrenzung zu Rechtsaußen wünscht man sich bei den Grünen in der heutigen Rede dennoch. Doch man befürchte, dass sie sich „nicht deutlich positionieren wird“, sagte Rasmus Andresen, Sprecher der deutschen Grünen im Europäischen Parlament, in einem Interview mit dem Spiegel zu der Bilanz der EU-Chefin. „Denn dann hätte sie Teile ihrer eigenen Partei gegen sich“, so Andresen weiter, der ihr zudem eine fehlende Linie vorwarf: „Ohnehin ist klare Haltung nicht von der Leyens Stärke“.

Rede zur Lage der EU: Wird es von der Leyens letzte?

Erstmeldung vom 13. September: Straßburg – Rund neun Monate vor der nächsten Europawahl sieht sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zunehmend mit Fragen nach ihren Zukunftsplänen konfrontiert. Jetzt will die CDU-Politikerin am heutigen Mittwoch im Europäischen Parlament ihre jährliche Rede zur Lage der Union halten. Mit Spannung wird erwartet, ob sie dabei Andeutungen zu einer möglichen Kandidatur macht. Es ist die letzte Rede zur Lage der EU vor der Europawahl im Juni 2024.

Um weitere fünf Jahre an der Spitze der EU-Kommission bleiben zu können, müsste sich von der Leyen nach derzeitigem Stand der Dinge als Spitzenkandidatin der europäischen Parteienfamilie EVP für die Europawahl aufstellen lassen. Zu dieser gehören neben der deutschen CDU und CSU unter anderem die österreichische ÖVP, die italienische Forza Italia oder Spaniens konservative Volkspartei PP.

Nato-Generalsekretärin statt EU-Chefin: Nimmt von der Leyen ein Machtverlust in Kauf?

Bislang ist von der Leyen öffentlich allen Fragen zu ihrer Zukunft und nach einer möglichen zweiten Amtszeit ausgewichen. Als ein möglicher Grund gilt, dass die 64-Jährige nicht jetzt schon mit dem Wahlkampf beginnen will, sondern noch einige Monate wichtige EU-Projekte vorantreiben möchte. Spekuliert wird aber auch, dass vor allem die US-Regierung sie gerne als Nachfolgerin von Jens Stoltenberg als Nato-Generalsekretär sehen will und sie sich diese Möglichkeit noch offenhalten will. Der Norweger will sein Amt nach dem nächsten großen Bündnisgipfel im Sommer 2024 in Washington endgültig abgeben.

Als frühere Verteidigungsministerin gilt von der Leyen als mögliche Idealbesetzung für den Spitzenjob. Zugleich wäre ein Jobwechsel allerdings wohl unter dem Strich mit einem Machtverlust verbunden. Als Kommissionspräsidentin ist die Deutsche derzeit Chefin von rund 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie für neue EU-Gesetzesvorschläge zuständig. Zudem sitzt sie bei fast allen großen internationalen Gipfeltreffen wie G7 oder G20 als EU-Repräsentantin mit am Tisch.

Der Job von Stoltenberg ist hingegen „nur“ der eines Generalsekretärs, der vor allem für die Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten und die Repräsentation der Nato in der Öffentlichkeit zuständig ist. Die Zahl der Mitarbeitenden des internationalen Stabes der Nato wurde zuletzt lediglich mit etwa 1000 zivilen und 500 militärischen angegeben.

Vor Rede zur Lage der EU: Von der Leyen hält sich ihre Optionen offen

Angekündigt wurde bislang, dass von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union „die obersten Prioritäten und Leitinitiativen für das kommende Jahr erläutern“ will. Offen ist, ob die Rede gleichzeitig zu einer Bewerbung für eine neue Amtszeit wird. Nach Angaben eines ranghohen Kommissionsbeamten soll es um die Unterstützung der kriegsgeplagten Ukraine sowie den Kampf gegen illegale Migration und den Klimawandel gehen. Ein weiterer wichtiger Punkt dürfte die Wettbewerbsfähigkeit der EU sein und die Frage, wie man sich bei kritischen Rohstoffen unabhängiger machen kann.

Die Rede zur Lage der Union wird jedes Jahr im September von der EU-Kommissionspräsidentin oder dem -präsidenten im Europaparlament gehalten. Sie ist an die Rede zur Lage der Nation angelehnt, die als eine der wichtigsten Reden des US-Präsidenten gilt.

Befürwortet wird eine mögliche weitere Amtszeit von der Leyens unter anderem von der CDU-Spitze. „Unsere Unterstützung im Falle einer entsprechenden Bereitschaft hat sie“, sagte Parteichef Friedrich Merz bereits im April nach einer Präsidiumssitzung. Linken-Fraktionschef Martin Schirdewan kritisierte von der Leyen indes und warf ihr vor, während ihrer Amtszeit zu wenig erreicht zu haben. Von der Leyen erklärte damals zu der Frage nach einer erneuten Kandidatur, sie habe ihre Entscheidung noch nicht getroffen. Für sie sei wichtig, dass in diesen kritischen Zeiten die Institutionen der EU geschlossen arbeiteten. (nak/dpa)