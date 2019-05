Verweis auf Morddrohungen: AfD sagt Wahlkampf-Abschluss in Bremen ab

Die AfD hat ihre geplante Abschlusskundgebung vor den Wahlen am 26. Mai in Bremen abgesagt. Sie verwies dabei auf Morddrohungen.

Bremen - Die AfD begründete ihre Entscheidung am Mittwoch mit Morddrohungen gegen die Familie des Vermieters des Veranstaltungssaals. AfD-Chef Jörg Meuthen sprach von einer "schwarzen Stunde in der Geschichte unserer Demokratie". Mit der AfD haben nun "die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag die Abschlussveranstaltung ihres Europawahlkampfs in Bremen aufgrund linksextremer Bedrohungen absagen" müssen.

Die Abschluss-Veranstaltung hätte am 24. Mai stattfinden sollen. Zwei Tage später finden neben der Europawahl in Bremen noch die Bürgerschaftswahl statt. Nach Parteiangaben musste eine für den 11. Mai vorgesehene Veranstaltung von Ko-Parteichef Alexander Gauland in Bremen ebenfalls ersatzlos gestrichen werden.

Meuthen forderte den Bremer Senat auf, das "Problem der linksextremen Gewalttäter ernst" zu nehmen und einen "offenen demokratischen Diskurs" zu garantieren.

Ebenfalls in Bremen wurde eine junge Politikerin der AfD von zwei Männern angegriffen, als sie gerade Wahl-Plakate aufhängte.

Hier geht es zum Wahl-O-Mat Bremen.

afp