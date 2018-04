Vermutlich Haftbefehl gegen weiteren Deutschen in Türkei erlassen

In der Türkei soll gegen einen weiteren deutschen Staatsbürger Untersuchungshaft verhängt worden sein.

Istanbul - Adil Demirci sei am Dienstag unter anderem wegen des Vorwurfs der Terror-Propaganda verhaftet worden, meldete die linke Agentur Etha, für die Demirci nach deren Angaben arbeitet. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass Demirci deutscher Staatsbürger ist.

Die bis zum Dezember in der Türkei inhaftierte Journalistin Mesale Tolu hatte am Freitag via Twitter mitgeteilt, dass Demirci und zwei weitere Mitarbeiter der Etha in der Nacht zu Freitag festgenommen worden seien. Nach Tolus Angaben ist Demirci Deutsch-Türke und hatte sich nur zum Urlaub in der Türkei aufgehalten. Auch Tolu arbeitete bis zu ihrer Inhaftierung für die Etha. Sie war im Dezember aus der U-Haft entlassen worden, darf die Türkei aber nicht verlassen.

Aus politischen Gründen sind derzeit nach Angaben des Auswärtigen Amtes noch vier Bundesbürger in der Türkei in Haft. Bei einem davon handelt es sich um den 73-jährigen Doppelstaatsbürger Enver Altayli, die Namen der anderen drei sind nicht bekannt.

dpa

Rubriklistenbild: © AFP / OZAN KOSE (Archiv)