Venezolanischer Oppositionsführer Leopoldo Lopez von Soldaten aus Hausarrest befreit worden

Juan Guaido bereitet Machtwechsel vor

+ © dpa / Fernando Llano Venezolanischer Oppositionsführer Leopoldo López von Soldaten befreit. © dpa / Fernando Llano

In Venezuela hat das Militär den in Hausarrest befindlichen Oppositionsführer Leopoldo Lopez befreit. Nun will Interimspräsident Juan Guaido gegen Staatschef Maduro vorgehen.