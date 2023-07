Weder Trump noch DeSantis – Fox-Chef Rupert Murdoch hat anderen Favoriten

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Geht es nach Rupert Murdoch, heißt der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner weder Ron DeSantis noch Donald Trump. (Archivbild) © SAUL LOEB/AFP

Die Republikaner suchen ihren Kandidaten für die US-Wahl 2024. Geht es nach Medienmogul Rupert Murdoch, wird das der bislang unbekannte Glenn Youngkin.

Washington, D.C. – Noch ein Jahr, dann wird in den USA ein Präsident gewählt. Amtsinhaber Joe Biden hat bereits verkündet, erneut anzutreten. Die Nominierung der Demokratischen Partei dürfte ihm sicher sein. Bei den Republikanern wiederum deutet sich bereits jetzt ein spannender Kampf um die Nominierung an. Zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten haben ihre Ambitionen bereits verkündet. Nun bringt Rupert Murdoch, Besitzer von Fox News, dem einflussreichsten TV-Sender der USA, einen neuen Namen ins Spiel.

Murdoch setzt nach einem Bericht der New York Times aber weder auf Floridas Gouverneur Ron DeSantis noch auf Ex-Präsident Donald Trump. Im breiten Bewerberfeld der Republikaner gelten diese beiden bislang als absolute Favoriten. Doch geht es nach Murdoch, dann bekommt Glen Youngkin den Zuschlag und fordert Joe Biden im November 2024 heraus. Das soll der einflussreiche Medienmogul „Leuten im privaten Umfeld“ mitgeteilt haben, so der Bericht der US-Zeitung.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Glen Youngkin: millionenschwerer Shootingstar der Republikaner

Glen Youngkin ist aktuell Gouverneur des US-Bundesstaats Virginia. Der 56 Jahre alte Geschäftsmann verfügt laut dem US-Nachrichtenportal Forbes über ein geschätztes Vermögen von 440 Millionen US-Dollar. Er ist Mitglied der Republikaner, politisch aber eher ein Neuling. Seine Kandidatur fürs Gouverneursamt war das erste politische Engagement des einst erfolgreichen College-Basketballspielers. Unterstützt wurde er dabei unter anderem von Donald Trump.

Youngkin selbst hatte eine Kandidatur zur US-Wahl 2024 Anfang des Jahres noch ausgeschlossen. Er konzentriere sich ganz auf Virginia. Doch bereist im Mai kamen Spekulationen auf, der Shootingstar der Republikaner strebe doch nach höheren Zielen. Geäußert hat sich Youngkin selbst aber noch nicht zu dem Thema.

Rupert Murdoch glaubt, dass Donald Trump „schädlich“ für die Republikaner ist

Dass Murdoch mittlerweile kaum noch etwas auf Donald Trump gibt, ist bereits länger bekannt. Unter anderem das Wall Street Journal berichtete vergangenes Jahr, der Chef von Fox News glaube, Trump sei „schädlich für die Republikaner“ und habe kaum Chancen auf einen Wahlsieg 2024. Auch die Entlassung von Tucker Carlson, bis dato erfolgreichster Moderator des TV-Senders und ausgewiesener Trump-Unterstützer, wurde gemeinhin als Zeichen des endgültigen Bruchs zwischen Murdoch und Trump gedeutet.

Hatten Führungskräfte von Fox News anfangs große Hoffnungen auf DeSantis gesetzt, sei man mittlerweile „zunehmend unzufrieden“ mit dessen Kampagne, so das Rolling Stone Magazin. Das immer wieder holprige Auftreten des Gouverneurs aus Florida und seine sinkenden Umfragewerte seien nur zwei der Gründe für die Frustration in der Führungsriege des konservativen TV-Senders.

Donald Trumps Beziehung zu Fox News auf dem Prüfstand

Für Trump dürften diese Meldungen zur Unzeit kommen. Der Ex-Präsident dominiert mit zahlreichen Klagen und Prozessen die Nachrichtenwelt. Sein Verhältnis zu Fox News, einst eine glückliche Partnerschaft, ist längst angekratzt. Zwar bleibt Trump regelmäßiger Gast. Seine Teilnahme an einer TV-Debatte des Senders aller aussichtsreichen Kandidaten für die Nominierung der Republikaner wolle er aber nicht besuchen. „Zu feindselig“ sei Fox News, so Trump, und zu unwichtig die anderen Kandidaten. Ob das so bleibt, daran dürfte Rupert Murdoch gewaltigen Einfluss haben.