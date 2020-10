Termine der TV-Duelle zur US-Wahl 2020: Trump sagt eine der Debatten ab

Insgesamt drei Termine für TV-Duelle hatten Donald Trump und Joe Biden vereinbart. Die Zahl hat sich nun aber auf zwei reduziert.

Der US-Wahlkampf findet in den USA an mehreren Terminen durch TV-Duelle statt.

findet in den USA an mehreren Terminen durch TV-Duelle statt. Die Republikaner fordern mehr Rededuelle . Das Biden-Lager vermutet dahinter einen tückischen Plan.

. Das Biden-Lager vermutet dahinter einen tückischen Plan. Momentan sind Termine für vier TV-Duelle vor der Wahl 2020 angesetzt. Das erste Datum ist Ende September.

Update vom 11. Oktober 2020: Das zweite TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden ist abgesagt. Der Termin war ursprünglich für den 15. Oktober angesetzt. Trump hat einer Änderung am Ablauf des Events nicht zugestimmt. Angesichts der Corona-Erkrankung des US-Präsidenten wollten die Veranstalter ein virtuelles TV-Duell abhalten, bei dem die Kontrahenten per Kamera zugeschaltet sind. Trump und Biden hätten demnach nicht wie üblich auf derselben Bühne gestanden und diskutiert.

Der 22. Oktober ist hingegen weiterhin der Termin für das letzte TV-Duell. Trump und Biden werden demnach nur zweimal statt dreimal vor der US-Wahl 2020 direkt gegeneinander debattieren.

TV-Duelle zur US-Wahl 2020: Termine der Debatten zwischen Trump und Biden

Erstmeldung vom 11. August 2020:

Washington D.C. - Der US-Wahlkampf* nimmt immer mehr Fahrt auf. Donald Trump* will seine Präsidentschaft gegen Joe Biden verteidigen und scheut dabei keine Konfrontation. Die anderen Kandidaten* spielen in den USA traditionell eine kleinere Rolle.

Seinen Anspruch hat Trump mit einer Forderung nach einem neuen Zeitplan unterstrichen. Er wolle mehr Debatten gegen seinen demokratischen Kontrahenten, erklärte Trumps Wahlkampf*-Manager Bill Stepien gegenüber Fox News. Die Rededuelle sollten zudem früher beginnen.

US-Wahl: Donald Trump will mehr Termine für TV-Duelle - sie sollen auch früher starten

Der erste öffentliche Schlagabtausch wurde für den 29. September angesetzt. Ein viel zu später Termin für das TV-Duell, wie die Trump-Seite meinte. „Zu diesem Zeitpunkt werden 16 Staaten bereits gewählt haben“, prangert Stepien an, „das beschäftigt mich. Ich will Präsident Donald Trump auf der Debatten-Bühne gegen Joe Biden sehen.“ Allen voran die sogenannten Swing-States werden für die Wahl wohl entscheidend sein.

Vier TV-Duelle stehen nach der Planung vor der US-Wahl 2020 an. Drei davon zwischen Trump und Biden, eines zwischen Vize-Präsident Mike Pence* und Kamala Harris, der Kandidatin der Demokraten für die Vizepräsidentschaft.

„Wir wollen mehr Debatten. Wir wollen, dass die Debatten früher beginnen“, fasste Bill Stepien zusammen. Eine Forderung, die vonseiten der Demokraten sehr skeptisch beurteilt und klar abgelehnt wurde.

USA: Biden klar gegen Trump-Forderung im Wahlkampf - tückischer Plan vermutet

Die Biden-Seite wirft Trump vor, auf Ausrutscher in den öffentlichen Duellen zu hoffen. Umso häufiger Joe Biden im Rampenlicht stehe, desto wahrscheinlicher könnte ihm ein Fauxpas unterlaufen, so der angebliche Gedankengang der Republikaner, wie ihn „The Hill" beschrieb. Jeder neue Termin für ein TV-Duell bedeute automatisch mehr Möglichkeiten für Schnitzer.

Darüberhinaus vermutete das Biden-Lager, Trump* wolle mit den häufigen Debatten von den Missständen in den Vereinigten Staaten ablenken. Namentlich nannten sie dabei die Corona-Krise* und die Bürger-Proteste gegen rassistische Ungerechtigkeit*.

US-Wahl 2020: TV-Debatten im Überblick - An welchem Datum treffen Trump und Biden aufeinander?

TV-Duell Datum Veranstalter Ort Republikanischer Kandidat Demokratischer Kandidat 1 29. September Case Western Reserve University Cleveland, Ohio Donald Trump Joe Biden 2 7. Oktober University of Utah Salt Lake City, Utah Mike Pence Kamala Harris 3 15. Oktober (ABGESAGT) Adrienne Arsht Center für Performance-Kunst Miami, Florida Donald Trump Joe Biden 4 22. Oktober Belmont University Nashville, Tennesee Donald Trump Joe Biden

