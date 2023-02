Biden äußert sich zu abgeschossenen Flugobjekten: US-Präsident nennt Vermutung der Geheimdienste

Von: Tanja Banner

Die USA nutzen eine 400.000 Dollar-Rakete, um einen Ballon im Wert von zwölf Dollar abzuschießen. Joe Biden bemüht sich um Erklärungen. Der News-Ticker.

Update vom 17. Februar 2023, 11.45 Uhr: Bei der Pressekonferenz zu den abgeschossenen Objekten kündigte US-Präsident Joe Biden neue Schritte zur Erkennung von Flugobjekten im US-Luftraum an. Man habe keine Hinweise darauf, dass es eine plötzliche Zunahme dieser Objekte gebe, wurde Biden vom US-Magazin Newsweek zitiert. Man sehe lediglich mehr, da man die Radarerkennung mit neuen Maßnahmen verfeinert habe. Zuvor hatten auch US-Beamte gegenüber amerikanischen Medien betont, dass man nun viel mehr rohe Radardaten erfassen und untersuchen werde.

Update vom 17. Februar 2023, 09.55 Uhr: Bei mindestens einem der vier von den USA abgeschossenen Flugobjekte hat es sich allem Anschein nach um einen Ballon im Wert von rund zwölf US-Dollar gehandelt. Das geht auf Recherchen des Nachrichtenportals Aviation Week zurück. Demnach soll der Ballon einer Gruppe Hobby-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehören, die sich die „Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade“ nennen.

Die Gruppe hat nach eigenem Bekunden insgesamt bereits 25 derartige Ballons gestartet und verfolgt deren Bewegung via GPS. Zwei ihrer Ballons sollen die Erde bereits umrundet haben, schreibt die Gruppe auf ihrer Website. Der Ballon, den Joe Biden mit einer 400.000 Dollar teuren Rakete hat abschießen lassen, war demnach im Oktober 2022 gestartet worden. Am Donnerstag brach dann die Verbindung zu dem Ballon ab.

Joe Biden äußert sich zu abgeschossenen Flugobjekten - und nennt Vermutung der Geheimdienste

Erstmeldung vom 16. Februar 2023: Washington D.C. – Vier Flugobjekte haben die USA in den vergangenen Tagen abgeschossen, bei dreien davon war bisher unklar, worum es sich handelt. Nun hat sich US-Präsident Joe Biden persönlich dazu geäußert, um Spekulationen im Keim zu ersticken. Die drei zuletzt vom US-Militär abgeschossenen Flugobjekte seien höchstwahrscheinlich zu Forschungszwecken unterwegs gewesen, erklärte der US-Präsident.

Nach Einschätzung der US-Geheimdienste gehörten sie Forschungseinrichtungen oder Privatunternehmen, so Biden in Washington. „Wir wissen noch nicht genau, worum es sich bei diesen drei Objekten handelte, aber im Moment deutet nichts darauf hin, dass sie mit Chinas Spionageballon-Programm in Verbindung standen“, sagte Biden weiter. Es spreche auch nichts dafür, dass sie zu Spionagezwecken im Auftrag eines anderen Landes unterwegs gewesen seien.

Fachleute des FBI untersuchen eines der abgeschossenen Flugobjekte. © dpa/FBI/AP

USA hat vier unbekannte Flugobjekte abgeschossen

Am 4. Februar hatte das US-Militär einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon über dem Meer abgeschossen. Zuvor war er mehrere Tage lang über US-amerikanischen Boden beobachtet worden. Seit Ende vergangener Woche schoss das Militär drei weitere kleinere unidentifizierte Flugobjekte ab – eines über Alaska, eines über Kanada und eines über dem Huronsee, einem der Großen Seen im Norden der USA an der Grenze zu Kanada. Seitdem wurde über den Ursprung und Zweck der Flugobjekte spekuliert. (tab/dpa)