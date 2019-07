Bernie Sanders wird linke „Märchen-Politik“ vorgeworfen - junger Geheimfavorit lauert auf Chance

In der TV-Debatte der Demokraten ging es hoch her. Die Favoriten Sanders und Warren verteidigten ihre linken Ideen, während die moderaten Kandidaten von „Märchen-Politik“ sprachen.

Detroit - Bei der zweiten Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber in Detroit haben sich Linke und Moderate einen intensiven inhaltlichen Schlagabtausch auf der Bühne geliefert. Die linken Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren verteidigten kämpferisch ihre Konzepte, während eher gemäßigte Kandidaten aus den hinteren Reihen diese zum Teil als unrealistisch und weltfremd abtaten. Besonders beim Thema Gesundheitspolitik kam es zu einem heftigen inhaltlichen Schlagabtausch. Sanders und Warren stellten sich ihren Kritikern geschlossen entgegen. Auf persönliche Angriffe verzichteten die Kandidaten dabei bewusst.

„Ich weiß, wie man kämpft - und ich weiß, wie man gewinnt“, versprach Senatorin Elizabeth Warren (70), die zu den aussichtsreichsten Kandidaten zählt. Sie werde sich mit Konzernen und Lobbyisten anlegen, um das Leben der Bürger in den USA zu verbessern. „Wir haben ein korruptes System, das die Wohlhabenden bevorzugt“, erklärte sie.

US-Vorwahlkampf: Sanders will staatliche Krankenversicherung für alle - Kritiker: „Märchen-Politik“

Auch Senator Bernie Sanders (77) gab sich kämpferisch. Er warb für die von ihm vorgeschlagene universelle Krankenversicherung. „Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht, kein Privileg“, sagte er. Weniger prominente Präsidentschaftsanwärter in der Runde - und Vertreter des moderaten Flügels - machten sich dagegen für eine Verbesserung des bestehenden Systems stark. Das heißt den Bürgern die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, ob sie sich privat oder staatlich versichern wollen. Sie warnten davor, Dinge zu versprechen, die nicht umsetzbar seien.

Der ehemalige Gouverneur von Colorado John Hickenlooper versuchte Sanders zu erklären, dass seine Ideen zu links seien um die Mitte der Gesellschaft zu überzeugen und brachte ihn damit in Rage. Der Ex-Kongressabgeordnete aus Maryland, John Delaney, mahnte, die Demokraten müssten realistische Lösungen anbieten und nicht unmögliche Ideen und „Märchen-Politik“.

Warren und Sanders riefen jedoch zu mehr Mut auf. Warren sagte, sie verstehe nicht, warum jemand sich als Präsident bewerbe, „nur um darüber zu sprechen, was wir wirklich nicht tun können und wofür wir nicht kämpfen sollten“. Bei anderen Themen wie dem Klimaschutz und der Immigration sind sich die Kandidaten weitestgehend einig.

Demokraten suchen Trump-Gegner: Geheimfavorit Pete Buttigieg zeigt sich pragmatisch

Ein weiterer Favorit im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten für die Wahl 2020, der aufstrebende Bürgermeister Pete Buttigieg (37), gab sich als gemäßigter und pragmatischer Kandidat. Er verurteilte die jüngsten rassistischen Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump. Buttigieg versprach, sich für Aussöhnung einzusetzen, räumte aber auch ein, dass es keine schnelle Patentlösung gebe. „Wenn heute ein Schwarzer in die Notaufnahme kommt, werden seine Klagen über Schmerzen weniger ernst genommen“, sagte er. Auch auf dem Arbeitsmarkt seien Schwarze weiter benachteiligt.

US-Wahlkampf bei Demokraten: Joe Biden und die Kamala Harris in zweiter TV-Runde

Wegen des großen Bewerberfeldes bei den Demokraten sind für die TV-Debatte zwei Abende angesetzt mit je zehn Bewerbern. In der Nacht zu Donnerstag steht in Detroit der zweite Teil der zweiten Runde an: Dann werden unter anderen Ex-Vizepräsident Joe Biden und die Senatorin Kamala Harris aufeinandertreffen. Die beiden hatten sich schon bei der ersten Runde in Florida eine emotionale Auseinandersetzung geliefert. Harris konnte damals punkten, als sie Biden scharf für dessen Positionen bei der Integration von Afroamerikanern angriff.

Biden führt die Umfragen unter den demokratischen Bewerbern seit Wochen an. Derzeit liegen Sanders, Warren und Harris hinter ihm. Danach folgt der aufstrebende Bürgermeister Pete Buttigieg aus Indiana. Die übrigen Kandidaten erreichen im Schnitt nur Zustimmungswerte von unter drei Prozent.

US-Wahlkampf: TV-Debatte der Demokraten im September mit nur noch der Hälfte der Bewerber

Für mehrere Demokraten wird mit den TV-Debatten nach Runde zwei aber Schluss sein. Für die Teilnahme an der nächsten Runde müssen die Anwärter mindestens zwei Prozent in vier Umfragen und mindestens 130.000 verschiedene Spender vorweisen. Vermutlich wird nur die Hälfte der Bewerber diese Hürde nehmen.

Die TV-Debatten sind eine wichtige Gelegenheit für die Bewerber, sich dem Publikum im ganzen Land zu präsentieren - und sich zu profilieren. Die parteiinternen Vorwahlen, bei denen die Demokraten ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl im November 2020 festlegen, beginnen allerdings erst im Februar 2020. Trump will bei der Wahl für eine zweite Amtszeit antreten.

dpa/md