Video veröffentlicht: Russische Kampfjets „belästigen“ US-Drohnen

Von: Nadja Zinsmeister

Am Mittwoch soll es während eines Lufteinsatzes erneut zu Spannungen zwischen den USA und Russland gekommen sein. Russland habe eine US-Drohne „bedrängt“.

Damaskus - Die USA werfen Russland vor, mehreren US-Drohnen in Syrien gefährlich nahe gekommen zu sein und sie dadurch zu einem Ausweichmanöver gezwungen zu haben. Die US Air Forces Central veröffentlichte ein Video des Geschehens vom Mittwoch (5. Juli) und forderte Russland auf, das „unprofessionelle und unsichere Verhalten einzustellen“. Erst im März war eine US-Drohne über dem Schwarzen Meer nach einem Zusammenstoß mit einem russischen Kampfjet abgestürzt. Das hatte zu neuen Spannungen zwischen Washington und Moskau geführt.

Russische Kampfjets „belästigen“ US-Drohnen während Einsatz in Syrien

Nach Angaben der Luftwaffe waren am Mittwoch insgesamt drei MQ-9-Drohnen in Syrien im Einsatz gegen ISIS-Ziele. Auf dem Video, das auf der Website des Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS) veröffentlicht wurde, ist zudem ein russisches SU-35-Kampfflugzeug zu sehen, das sich einer der US-Drohnen nähert. Das Flugzeug habe dabei seinen Nachbrenner eingeschaltet, wodurch die „Fähigkeit des Betreibers, die Drohne sicher zu bedienen, drastisch eingeschränkt wurde“, so General Alex Grynkewich, Kommandeur der Neunten Luftwaffe im Nahen Osten.

Ein Ausschnitt des veröffentlichten Videos soll die abgeworfenen Fallschirmraketen zeigen. © Facebook @U.S. Air Forces Central

Zudem hätten die russischen Kampfjets mehrere Fallschirmraketen vor den Drohnen abgeworfen, was die US-Drohnen letztlich zu einem Ausweichmanöver zwang. Die Aktion der russischen Kampfflugzeuge widerspreche laut Grynkewich den allgemein geltenden Protokollen und würde nicht nur die US-Streitkräfte in Gefahr bringen, sondern auch die russischen.

Nach „Gefährdung“ von US-Drohnen: USA fordern Stopp von Russlands Provokationen

„Wir fordern die russischen Streitkräfte in Syrien dringend auf, dieses rücksichtslose Verhalten einzustellen und sich an die Verhaltensstandards zu halten, die von einer professionellen Luftwaffe erwartet werden, damit wir uns wieder auf die dauerhafte Niederlage von ISIS konzentrieren können“, so der US-Kommandeur weiter.

Russland hat sich zu dem Vorfall nicht geäußert. Russische Medien hatten zuvor jedoch berichtet, dass in Syrien gemeinsame russische-syrische Übungen der Luftwaffe stattfinden würden. Die Zeitung interfax.ru zitierte dabei den stellvertretenden Leiter des russischen Zentrums für die Versöhnung der verfeindeten Parteien in der Arabischen Republik Syrien, Oleg Gurinow. Er äußerte sich demnach besorgt über „systematische Verletzungen der ‚Dekonflictionsprotokolle‘ im Zusammenhang mit Drohnenflügen der so genannten ‚Internationalen Anti-Terror-Koalition‘ im Luftraum über den nördlichen Regionen Syriens“. (nz)