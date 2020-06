Trump will weitere Corona-Lockerungen, gleichzeitig steigt die Zahl der Neuansteckungen

US-Präsident Donald Trump will weitere Corona-Lockerungen durchsetzen, gleichzeitig melden Bundesstaaten Höchststände an Neuinfektionen. Derweil wissen Forscher nun, wie in New York Schlimmeres verhindert wurde.

+++ 12.45 Uhr: Das Tragen von Masken hat einer Studie zufolge in der US-Metropole New York zehntausende Coronavirus-Infektionen verhindert. In New York habe die Maßnahme zwischen dem 17. April und dem 9. Mai mehr als 66.000 Ansteckungen verhindert, berechneten Forscher von Universitäten in Texas und Kalifornien in Fachjournal „Proceedings of the National Academy of Sciences“. Demnach ist die Übertragung des Erregers Sars-CoV-2 durch die Luft der dominante Infektionsweg.

Corona-Experten in den USA warnen vor neuen Ausgangsbeschränkungen

Update vom Samstag, 13.06.2020, 8.57 Uhr: Auch wenn US-Präsident Donald Trump die Corona-Pandemie gerne schon abhaken würde, wütet sie noch immer in den USA. Nachdem Trump von einer „verbrauchten Pandemie“ gesprochen hatte, warnten Forscher am Freitag (12.06.2020) wieder einmal eindringlich. Die Corona-Krise sei noch nicht gebannt und neue und vor allem strikte Ausgangsbeschränkungen „könnten wieder nötig werden“, sagte Jay Butler vom Zentrum für Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) in den USA. Das müsse auf lokaler Ebene je nach Infektionsgeschehen entschieden werden.

Wie die John-Hopkins-Universität meldet, sind insgesamt in den USA über zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Fast 115.000 Menschen sind bereits in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Und während Donald Trump für weitere Corona-Lockerungen wirbt, meldeten einige Bundesstaaten wie beispielsweise North Carolina einen neuen Höchststände an Neuinfektionen. So waren es in North Carolina am Freitag 1.768 neue Infektionen mit dem Coronavirus.

The coming weeks could see a possible increase of #COVID19 cases as states reopen. It’s too soon to tell if this will happen, but CDC is working closely with state health departments to monitor activity. Learn more about COVID-19: https://t.co/Ie7Kqshz2p pic.twitter.com/Tdh87rBM3B — CDC (@CDCgov) June 12, 2020

Corona in den USA: Zwei Millionen Infizierte - Donald Trump erklärt Pandemie für besiegt

+++ 22.36 Uhr: In den USA gibt es inzwischen mehr als zwei Millionen bestätigte Corona-Fälle, mehr als 112.000 Menschen sind an der Krankheit gestorben. Erst am Dienstag starben weitere 1.299 Amerikaner. Für US-Präsident Donald Trump natürlich trotzdem kein Grund, von einer zügigen Öffnung der Wirtschaft nach dem Lockdown abzusehen.

CNN zitiert den US-Präsidenten mit den Worten, das Virus sei jetzt auf die „Glut“ und „Asche“ einer verbrauchten Pandemie reduziert, daher sollten die landesweiten Sperren verschwinden und die Staaten sich aggressiv öffnen. Damit handelt Donald Trump auf dem Höhepunkt der Pandemie entgegen den Empfehlungen aller Fachleute, aber Fakten haben den US-Präsidenten selten vom Handeln abgehalten.

Corona in den USA: Todesfälle könnten auf 200.000 steigen

+++ 12.13 Uhr: Laut Experten könnte die Zahl der Todesfälle wegen der Corona-Krise in den USA im September auf 200.000 steigen. Selbst wenn die Ansteckungen auf einem konstanten Niveau blieben, sei die Zahl realistisch, so Ashish Jha, Leiter des Harvard Global Health Institutes, dem Sender CNN. Und das sei „nur die Zahl bis September.“ Die Pandemie selbst werde dort nicht vorbei sein, so Jha.

In den USA haben sich seit Beginn der Krise mehr als zwei Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das ging in der Nacht zum Donnerstag aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. Landesweit starben knapp 113.000 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19.

Anstieg bei Corona-Infektionen nach Memorial Day - Trump will Wahlkampf starten

Update vom Donnerstag, 11.06.2020, 8.00 Uhr: Erstmals seit mehr als drei Monaten will US-Präsident Donald Trump voraussichtlich am Freitag kommender Woche wieder eine Wahlkampfveranstaltung abhalten - trotz der andauernden Corona-Pandemie.

Trump kündigte am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Treffen mit Unterstützern aus der afroamerikanischen Gemeinschaft im Weißen Haus an, die erste Kundgebung werde es voraussichtlich am Freitagabend in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma geben. Weitere Veranstaltungen seien in Florida, Texas und Arizona geplant. Die Sprecherin des Weißen Hauses,Kayleigh McEnany, sagte mit Blick auf die Pandemie, man werde für die Sicherheit der Teilnehmer sorgen.

Der Kommunikationsdirektor von Trumps Wahlkampfteam, Tim Murtaugh, sagte dem Sender Fox News am Mittwoch, die geplanten Kundgebungen des Republikaners Trump würden „laut und ungestüm und groß“ werden - anders als die Veranstaltungen des designierten Herausforderers der Demokraten, Ex-Vizepräsident Joe Biden.

Viele Coronavirus-Infektionsfälle nach Memorial Day

+++ 14.29 Uhr: Mehrere US-Bundesstaaten verzeichneten in den vergangenen Wochen deutlich mehr Coronavirus-Infektionsfälle, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Laut Berichten der „Washington Post“ begann der Anstieg am Memorial Day (24.05.20). An dem verlängerten Wochenende hatten viele US-Staaten mit Corona-Lockerungen begonnen. Zahlreiche Partys und überfüllte Strände und Bars sorgten für Kritik aus dem In- und Ausland.

Viral video shows large crowd gathered with apparent lack of social distancing on Memorial Day weekend in Missouri. https://t.co/uz8MJ7yoiO pic.twitter.com/DJ7QOEJGTA — ABC News (@ABC) May 25, 2020

Die Staaten Texas, North und South Carolina, Kalifornien, Oregon, Arkansas, Mississippi, Utah und Arizona sind von dem deutlichen Anstieg bei der Zahl der Krankenhauspatienten mit Covid-19 betroffen.

Corona in USA: Mitglieder der US-Nationalgarde mit Coronavirus infiziert

Update vom Mittwoch, 10.06.2020, 6.50 Uhr: In der US-Nationalgarde sind nach ihrem Einsatz bei Anti-Rassismus-Protesten in Washington Fälle der Ansteckung mit dem Coronavirus aufgetreten. Dies teilte am Dienstag eine Sprecherin der Nationalgarde-Einheit der Hauptstadt mit.

Die Ansteckungsfälle unter den Soldaten dürften die Sorgen schüren, dass die derzeitigen Massenproteste in den USA eine erneute starke Ausbreitung des Virus befördern könnten. Die Infektionen in der Washingtoner Nationalgarde wurden nach Angaben der Sprecherin festgestellt, nachdem die Truppe bei Protesten in der Nähe des

Weißen Hauses im Einsatz gewesen war. Zwar trugen viele der Demonstranten Atemschutzmasken, jedoch nicht alle. Viele Mitglieder der Sicherheitskräfte trugen keine Masken. Die Mitglieder der Truppe seien vor und nach ihrem Einsatz bei den Protesten auf das Coronavirus getestet worden, sagte die Sprecherin. Präsident Donald Trump hatte am Sonntag den Rückzug der Nationalgarde aus Washington angeordnet.

Coronavirus-Infektionen sprunghaft gestiegen

+++ 13.37 Uhr: Die Corona-Fälle in mehr als 20 Staaten der USA steigen wieder gefährlich sprunghaft an. Gerade erst wurden viele Beschränkungen gelockert, die Menschen dürfen wieder vor die Tür, viele gehen auf Proteste.

Die Anzahl an täglichen Neuinfektionen hat sich beispielsweise in Florida um fast 46 Prozent erhöht, so der Sender CNN. Der US-Bundesstaat war gerade in Öffnungsphase zwei eingetreten, hatte Restaurants und Bars wieder unter Restriktionen öffnen lassen. Doch für das Infektionsgeschehen den USA könnten Lockerungen und Proteste, gerade in ihrer Kombination gefährlich sein. Der Direktor des US Centers for Disease Control (CDC) and Prevention, Robert Redfield, äußerte gegenüber dem Sender CNN seine Sorge. Er gehe von der Möglichkeit aus, dass die Proteste die Ausbreitung des Coronavirus um ein vielfaches verstärken könnten.

Für die USA wichtiges Medikament könnte bald aufgebraucht sein

Und gerade in einer solchen Situation könnte der Vorrat eomes in den USA häufig genutzten Medikaments zu Neige gehen. Die Rede ist von Remdesivir. Der derzeitige Vorrat werde gegen ende Juni aufgebraucht sein, so Robert Kadlec, vom US-Gesundheitsministerium gegenüber CNN. Die Firma, die Remdesivir produziere, arbeite zwar auf Hochtouren, aber es sei noch nciht klar, ob der Vorrat diesen Sommer wieder aufgefüllt werden könne.

Trotz Corona: Trump will wieder Großauftritte im Wahlkampf und soricht von „enormen“ Versammlungen

Update vom Dienstag, 08.06.2020, 7.40 Uhr: US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder bei großen Wahlkampfveranstaltungen aufzutreten beginnen. Dies teilte Trumps Kampagnenteam am Montag mit, ohne Details zu den geplanten Veranstaltungen zu nennen.

Seit März hatte Trump wegen des Coronavirus auf Großauftritte vor seiner Anhängerschaft verzichtet, die ein Markenzeichen seiner Wahlkämpfe wie auch seiner Präsidentschaft sind. Trump sei ebenso wie die Bürger bereit, „wieder in Aktion zu treten“, erklärte Trumps Wahlkampfmanager Brad Parscale in einem Statement für das Magazin „Politico“. Die Wahlveranstaltungen würden „enorm“ sein, kündigte er an.

Corona ind en USA: New York beginnt mit Lockerungen

Update vom Montag, 08.06.2020, 20.42 Uhr:Exakt 100 Tage nach Bestätigung des ersten Corona-Falls in

New York sind in der Millionenmetropole erste Lockerungen der monatelangen Vorsichtsmaßnahmen in Kraft getreten. Mit dem Start von Phase eins eines

vierstufigen Öffnungsplans des Bundesstaates New York am Montag dürfen unter anderem die Arbeiten auf mehr als 32.000 Baustellen in der Stadt wieder starten. Außerdem können Einzelhändler telefonisch und online Bestellungen annehmen und ihren Käufern im Laden übergeben. Publikumsverkehr ist in den Geschäften noch nicht erlaubt.

+ New York hat innerhalb den USA die meisten Todesfälle in der Corona-Pandemie zu verzeichnen. © picture alliance/dpa

"Heute ist der Tag, an dem wir anfangen, uns von dieser Krankheit zu befreien", sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag bei einer Pressekonferenz im Hafen des Stadtteils Brooklyn. "Das ist der erste Tag der Wiedereröffnung, und er wurde durch die harte Arbeit der New Yorker ermöglicht." Weiterhin nötig seien aber Masken, wenn ein Sicherheitsabstand von rund zwei Metern nicht eingehalten werden könne, und Hygienemaßnahmen wie Händewaschen.

Gaststätten und Bars bleiben für Gäste zum Hinsetzen geschlossen, Essen und Getränke außer Haus sind aber wie bisher auch erlaubt. Auch der reguläre Betrieb in Büros ist noch untersagt. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 400.000 Menschen wieder ihre Arbeit aufnehmen könnten. Um überfüllte U-Bahnen zu vermeiden, setzt die Stadt auf Busverkehr. Mehr als 30 Kilometer zusätzliche Busspuren würden kurzfristig ausgewiesen, sagte de Blasio. Die nächste Öffnungsphase soll frühestens in zwei Wochen in Kraft treten.

Donald Trump schnüffelt an Corona-Tests - US-Firma muss Produktion vernichten

+++ 12.57 Uhr: Eine US-Firma in Maine, die medizinische Produkte herstellt, muss jetzt die gesamte Produktion eines Tages vernichten. Zuvor war US-Präsident Donald Trump bei dem Unternehmen zu Besuch gewesen. Die Firma stellt unter anderem Tupfer für Coronavirus-Tests her. Jetzt berichtet USA Today, dass ein Teil der Produktion im Müll landet. Dies habe ein Unternehmenssprecher bestätigt. Der genaue Grund wurde nicht genannt.

Donald Trump trug bei dem Besuch keine Maske oder einen Mundschutz, während neben ihm die Arbeiter in Laborkitteln, mit Haarnetzen und Plastikhandschuhen an den Maschinen arbeiteten. Auf einem Bild ist zu sehen, wie Trump an einem der Tupfer riecht.

Besser leben ohne Polizei: Was hinter „Defund the Police“ steckt

Wieviele medizinische Tupfer nun vernichtet werden müssen, ist nicht bekannt. Im Rahmen der Werksbesichtigung am Freitag sei der Fabrikbetrieb bereit heruntergefahren worden.

Corona in den USA: Fast 110.000 Tote - Lockerungen in New York

+++ 10.00 Uhr: In den USA ist die Zahl der Corona-Toten auf fast 110.000 gestiegen. 749 Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben, hieß es am Sonntag auf der Website der Johns-Hopkins-Universität. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle stieg demnach landesweit auf 1,9 Millionen. Etwa 500.000 Menschen sind bereits wieder genesen. Gemessen an der absoluten Zahl der Infektions- und Todesfälle sind die USA weltweit das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land.

USA: New York beginnt mit Corona-Lockerungen

Update vom Sonntag, 07.06.2020, 9.50 Uhr: Seit rund 100 Tagen ist das besonders stark von der Corona-Pandemie betroffene New York fest im Griff der Krise. Trotz allem soll in der Metropole am Montag (8. Juni) mit ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen begonnen werden.

New York erfülle nun alle Bedingungen für den Beginn eines Lockerungsprozesses - beispielsweise ausreichend freie Krankenhausbetten und ausreichend Tests - und könne als letzte der zehn Regionen des Bundesstaates loslegen, sagt Gouverneur Andrew Cuomo.

Vier zweiwöchige Lockerungsphasen stehen nun an. In der ersten dürfen beispielsweise Bauarbeiten wieder starten, in der vierten dürfen dann unter anderem auch Kultureinrichtungen wieder öffnen - auch wenn zahlreiche davon, wie beispielsweise die Metropolitan Oper, schon angekündigt haben, wohl nicht vor 2021 wieder loslegen zu wollen. Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiter. Wenn sich die Zahlen verschlechtern, kann der Prozess jederzeit angehalten oder auch zurückgedreht werden. Der Enthusiasmus in der Stadt hält sich in Grenzen.

USA: Hollywood kann trotz Corona wieder den Betrieb starten

Update vom Samstag, 06.06.2020, 13.09 Uhr: Drei Monate legte das Coronavirus Hollywood auf Eis, nun könnte der Film- und Fernsehbetrieb in den USA wieder anlaufen. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom gab am Freitagabend (05.06.2020, Ortszeit) grünes Licht für einen Produktionsbeginn ab dem 12. Juni. Allerdings mit Vorbehalt und vielen Fragezeichen.

Laut Mitteilung der kalifornischen Gesundheitsbehörde müssen an den Drehorten zahlreiche Auflagen erfüllt werden. So darf eine kritische Schwelle von Covid-19-Fallzahlen in den Bezirken nicht überschritten werden, es muss ausreichende Testkapazitäten geben, und die Produktionsteams müssen strikte Hygieneregeln befolgen.

Eine Task Force der Unterhaltungsindustrie hatte am Montag (01.06.2020) einen 22-seitigen Entwurf für die Rückkehr an die Drehsets vorgelegt. Darin werden unter anderem häufige Covid-19-Tests und Fiebermessungen für Schauspieler und andere Mitarbeiter, Abstandsregeln und das Tragen von Schutzmasken empfohlen.

Corona-Krise in den USA: Arbeitslosenquote sinkt auf knapp 13 Prozent

Update von Freitag, 05.06.2020, 14.48 Uhr: Der wirtschaftliche Aufschwung der USA ist aufgrund der Corona-Krise mehr und mehr dahin. Ein besonderes Ärgernis für US-Präsident Donald Trump, denn der Wirtschaftsaufschwung war sein stärkstes Erfolgsargument. Seitdem das Coronavirus auch in den USA wütet, haben dort über 40 Millionen Menschen teils komplett, teils zeitweise ihren Job verloren. Jetzt wurde die Arbeitslosenquote für den Monat Mai veröffentlicht.

Und die fällt weniger gravierend aus, als von Experten befürchtet. So ist die Arbeitslosenquote auf 13,3 Prozent gesunken, im April waren es noch 14,7 Prozent. Aufgrund der horrenden Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten Experten einen Anstieg auf 20 Prozent befürchtet.

Corona in den USA: Tote und Proteste - Donald Trump gibt ein klägliches Bild ab

Erstmeldung von Freitag, 05.06.2020: Washington, USA - Kein Land der Welt ist so stark von Corona betroffen wie die Vereinigten Staaten von Amerika. In den USA sind - Stand 5. Juni, 12.15 Uhr - mehr als 1,8 Millionen Coronavirus-Fälle bestätigt. Mehr als 100.000 Menschen starben an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19. Das Verhalten von Donald Trump (73) im Kampf gegen die Corona-Pandemie* hat zuletzt immer mehr Kritik hervorgerufen.

Corona in den USA: Donald Trump trägt Mitschuld an der Krise

+ US-Präsident Donald Trump gibt während der Corona-Krise in den USA kein gutes Bild ab. © Patrick Semansky, dpa

Die USA galten lange als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch in Sachen Corona stößt die Weltmacht an ihre Grenzen - auch wegen des US-Präsidenten Donald Trump. Die Wirtschaft kriselt. Seitdem das Coronavirus die USA erreicht hat, haben mehr als 40 Millionen Menschen zumindest zeitweise ihren Job verloren. Die Arbeitslosenquote für den Mai 2020 steht noch aus. Analysten zufolge könnte die Zahl jedoch mehr als 20 Prozent betragen. Anfang des Jahres - damals gab es noch kaum Corona-Fälle in den USA - lag sie noch bei deutlich unter fünf Prozent.

Corona in den USA: Donald Trump legt sich mit Twitter an

Wie so oft gibt Donald Trump in Zeiten der Corona-Krise ein klägliches Bild ab. Der Republikaner aus den USA wischt kritische Fragen von Journalisten gewohnt gleichgültig vom Tisch. Nebenbei verzettelt sich der 73-Jährige in einen Kleinkrieg mit seinem bevorzugten Sprachrohr Twitter. Der Mikroblogging-Dienst hatte Tweets des mächtigsten Mannes der Welt einem Faktencheck unterzogen und diese der Lüge überführt. Dem US-Präsidenten folgen bei Twitter in Zeiten der Corona-Krise mehr als 80 Millionen Menschen.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

Corona in den USA: Donald Trump will Militär einsetzen

Zusätzlich zu den vielen Corona-Toten erschüttern aktuelle Proteste die USA. Ausgelöst wurden diese durch den Tod von George Floyd (†46). Der Afroamerikaner starb durch Polizeigewalt. Der Beamte Derek Chauvin (44) kniete minutenlang auf dem Hals des Vaters zweier Töchter, ignorierte dessen Hilferufe, dass er keine Luft mehr bekomme.

Die vielerorts friedlichen Proteste schlugen mitunter in Gewalt um. Bilder aus den USA zeigen gleichermaßen gewaltfreie Demonstranten mit Mundschutz (Mundschutz und Atemschutzmasken richtig desinfizieren - So wird es gemacht*) gegen Corona sowie Plünderungen von Supermärkten.

Corona in den USA: Donald Trump empfiehlt unwirksame Medizin

+ George Floyd starb durch Polizeigewalt. Eine Obduktion ergab, dass er mit Corona infiziert war. © picture alliance/dpa

Während eine Autopsie des Leichnams von George Floyd ergab, dass dieser mit dem Coronavirus infiziert gewesen war, geht Donald Trump in die Offensive. Der 73-Jährige soll einen Militäreinsatz im Falle der Proteste erwägen. 1600 Soldaten wurden in der US-Hauptstadt Washington zusammengezogen. Dort ist mit dem Weißen Haus der offizielle Amts- und Regierungssitz der USA.

Erst kürzlich machte Donald Trump von sich reden, weil er bei Corona das Malaria-

Medikament Hydroxychloroquin empfahl. Dieses ist einer Studie zufolge absolut unwirksam.´

Das Weiße Haus lässt durchsickern, dass US-Präsident Donald Trump wegen der fortdauernden Proteste in den USA eine „Rede zur Nation“ halten will.

Zahlreiche Statuen in den USA ehren umstrittene historische Persönlichkeiten. Die Kunstwerke geraten ins Visier der Proteste wegen des Todes von George Floyd.

Von Matthias Hoffmann

