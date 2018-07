USA: Hunderte Einwandererfamilien trotz Ablauf von Frist nicht vereint

In den USA können offenbar hunderte von den Behörden getrennte Einwandererfamilien nicht fristgerecht wieder vereint werden.

Washington - An diesem Donnerstag läuft eine Frist zur Zusammenführung von Kindern über fünf Jahren mit ihren Eltern aus. Anfang der Woche wurden vor Gericht Dokumente vorgelegt, wonach die Behörden 917 Familien als "ungeeignet" für eine Zusammenführung erklären. So stufen die US-Behörden etwa Fälle ein, in denen die Verwandtschaft nicht eindeutig bestätigt werden kann.

In diese Kategorie fallen auch Kinder und Jugendliche, deren Eltern in der Vergangenheit Straftaten begangen haben, nicht gefunden werden können oder eine ansteckende Krankheit haben. Zudem geht aus den Dokumenten hervor, dass von den "ungeeigneten" Fällen mehr als 460 Elternteile bereits abgeschoben worden sein könnten und dadurch die Zusammenführung erschwert werde.

1634 Familien sollen bereits zusammengeführt worden sein

Nach Regierungsangaben sollen aber auch 1634 Familien bis zum Ablaufen der Frist am Donnerstag wieder zusammengeführt worden sein, die die Regierung von US-Präsident Donald Trump nach dem illegalen Grenzübertritt auseinandergerissen hatte.

Nach einer Welle der Empörung aus dem In- und Ausland hatte Trump die Praxis der Familientrennungen beendet. Richter Dana Sabraw setzte den Behörden eine Frist bis Donnerstag, um alle Kinder über fünf Jahren mit ihren Eltern zusammenzuführen.

Bereits bis zum 10. Juli sollten alle Kinder unter fünf Jahren ihren Eltern zurückgegeben werden. Diese Frist hielten die Behörden nicht ein, weil die Fälle von 45 Kindern als "ungeeignet" kategorisiert wurden.

Die US-Behörden behandeln illegal ins Land kommende Menschen seit Monaten systematisch als Gesetzesbrecher und nehmen sie in Haft. Da Kinder eigentlich nicht mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, wurden die Familien zunächst auseinandergerissen. Zwischen 2300 und 3000 Kinder wurden getrennt von ihren Eltern in Heimen untergebracht.

afp