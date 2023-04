Beweise absichtlich zurückgehalten? Richter verhängt Sanktionen gegen Fox-News

Von: Christoph Gschoßmann

Fox News wird wegen der Berichterstattung über die Wahl 2020 angeklagt. Nun steht der Vorwurf im Raum, die Anwälte hätten Beweise zurückgehalten.

Wilmington - Hat das Anwaltsteam von „Fox News“ absichtlich Beweise zurückgehalten? Der Richter Eric M. Davis vom Delaware Superior Court, der die Klage von Dominion Voting Systems gegen das US-Netzwerk überwacht, sagte am Mittwoch (12. April 2023), dass er eine Sanktion gegen das Netzwerk verhängt. Sehr wahrscheinlich werde eine Untersuchung eingeleitet. Er rügte das Anwaltsteam, nicht „geradeaus“ mit ihm gewesen zu sein. Darüber berichtet die New York Times. Bei der Verleumdungsklage geht es um die Wahl 2020, bei der der Demokrat Joe Biden gegen Donald Trump triumphierte, und speziell die Berichterstattung über die Wahl von Fox. Das Wahltechnologieunternehmen ist der Kläger.

Richter straft Fox-Anwälte ab: „Auslassen ist eine Lüge“

„Das ist sehr ernst“, sagte Richter Davis. Davida Brook, eine Anwältin von Dominion, teilte dem Gericht mit, dass sie immer noch relevante Dokumente von Fox erhalte, obwohl der Prozess nur noch wenige Tage entfernt ist. „Wir erfahren immer mehr relevante Informationen von anderen Personen als Fox“, sagte sie. „Und um ehrlich zu sein, wissen wir nicht wirklich, was wir dagegen tun sollen, aber das ist die Situation, in der wir uns befinden.“ Der Richter weiter: „Ich brauche Leute, die mir die Wahrheit sagen. Und übrigens, Auslassen ist eine Lüge.“

Das juristische Team von Dominion, das wegen Verleumdung klagt, hatte eine Reihe von Fällen aufgedeckt, in denen Fox Beweise nicht rechtzeitig vorgelegt hatte. Zu diesen Beweisen gehörten Aufnahmen der Fox-News-Moderatorin Maria Bartiromo, die mit zwei Personen aus Trumps Anwaltsteam gesprochen hatte, Sidney Powell und Rudy Giuliani.

Bei der Verhängung der Sanktion gegen Fox erklärte der Richter, dass Fox - falls Dominion wegen der Zurückhaltung zusätzliche Aussagen machen oder irgendwelche wiederholen müsste, werde es „zulasten von Fox gehen“. Er werde einen Sonderbeauftragten ernennen, um den Umgang von Fox mit der Entdeckung von Dokumenten und die Frage zu untersuchen, ob Fox in unangemessener Weise Details über den Umfang von Rupert Murdochs Rolle zurückgehalten habe.

USA: Dominion verklagt Fox wegen Verleumdung - Grund ist die Wahl 2020

Seit Dominion Anfang 2021 seine Klage eingereicht hatte, hatte Fox argumentiert, dass Murdoch und die Fox Corporation, die Muttergesellschaft, nicht Teil des Falls sein sollten, da Murdoch, der Vorsitzende, und andere leitende Angestellte nichts mit der Führung von Fox News zu tun hätten. Aber in den letzten Tagen hat Fox Dominion mitgeteilt, dass Murdoch ein Corporate Officer bei Fox News war.

Dominion beschuldigt Fox und einige der Führungskräfte und Moderatoren des Netzwerks, seinen Ruf zu beschmutzen. Der News-Sender habe Dominion mit einer nicht existierenden Verschwörung zur Manipulation von Wahlmaschinen bei den Präsidentschaftswahlen 2020 in Verbindung brachten. Fox argumentiert, dass es nur um berichtenswerte Anschuldigungen von Trump, sowie seinen Anwälten und Unterstützern ging. Die Auswahl der Jury beginnt am Donnerstag, und der Prozess soll am Montag beginnen. Fox gilt als „Haussender“ der Republikaner und Trump. (cgsc)

