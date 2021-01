Georgia-Wahl: Trump will „wie der Teufel kämpfen“ und wird mit Blick auf Demokraten mehr als deutlich

In den USA wird es noch einmal ernst: Bei den Senats-Stichwahlen in Georgia geht es für Republikaner und Demokraten um alles. Die jüngsten Umfragen lassen aufhorchen.

Am 5. Januar werden im US-Bundesstaat Georgia zwei Senatssitze per Stichwahl vergeben.

zwei Senatssitze per vergeben. In den Duellen Loeffler/Warnock und Ossof/Perdue geht es für Demokraten und Republikaner um weit mehr als zwei Mandate.

und geht es für Demokraten und Republikaner um weit mehr als zwei Mandate. Sollten Donald Trumps Republikaner beide Sitze verlieren, ändern sich die Machtverhältnisse dramatisch: Joe Biden hätten beim Regieren weitgehend freie Fahrt.

beide Sitze verlieren, ändern sich die Machtverhältnisse dramatisch: hätten beim Regieren weitgehend freie Fahrt. Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 5. Januar, 13 Uhr: Bei der Senats-Wahl in Georgia bangen viele Republikaner um die Beteiligung ihrer Wähler. Trumps wiederholte Behauptungen einer Wahl-Manipulation und seine bildhafte Darstellung, wie Wahlstimmen angeblich einfach weggeschmissen wurden, haben die Menschen in der Basis verunsichert. Trump-Anwalt Lin Wood rief sogar zum Boycott auf - und wurde von seinem Idol zurückgepfiffen.

Update vom 5. Januar, 11.30 Uhr: Seinen Auftritt im Bundesstaat Georgia nutzte Donald Trump, um Verschwörungsmythen rund um die US-Wahl 2020* zu verbreiten. Eigentlich sollte er vor Ort für die republikanischen Senatoren Kelly Loeffler und David Perdue werben. Lieber widmete er sich jedoch seinem Lieblingsthema: Sich selbst. Während seines 90-minütigen Auftritts wütete Trump gegen Demokraten, die Medien und republikanische Beamte, die ihn nicht auf seinem wilden Ritt einer - unbelegten - Wahl-Manipulation begleiten.

„Es ist nicht möglich, dass wir Georgia verloren haben“, sagte Trump gleich zu Beginn. Dann wendete er sich kurz dem eigentlichen Grund seines Besuchs in Georgia zu. „Wir lieben unseren David, ich kenne ihn sehr gut, er wird von allen respektiert und geliebt“, sagte Trump über den Republikaner David Perdue. Auch Kelly Loeffler bekam warme Worte des Präsidenten zu hören: „Wo ist unsere Kelly? Was für einen Job du gemacht hast, danke dir.“ Doch nach dieser kurzen Unterbrechung, gab es für Trump nur ein Thema, sein eigenes politisches Schicksal.

US-Wahl 2020: Tag der letzten Entscheidung in Georgia ist gekommen

Update vom 5. Januar, 9.45 Uhr: Der große Tag im Kampf um die Mehrheit im mächtigen US-Senat ist gekommen. Das Ergebnis der Stichwahl um die zwei Senatssitze Georgias wird einen enormen Einfluss auf die politische Agenda des gewählten US-Präsidenten Joe Biden haben. Es ist der letzte Wahlgang der US-Wahl 2020. Können die republikanischen Senatoren Kelly Loeffler und David Perdue ihre Senatssitze halten? Oder preschen ihre demokratischen Herausforderer Jon Osoff und Raphael Warnock an ihnen vorbei? Umfragen deuten ein knappes Rennen an. Erneut blickt die Welt gespannt auf die politische Entwicklung in den USA. In diese Ausgangssituation explodierte kurz zuvor die Enthüllung eines Telefonmitschnitts zwischen Donald Trump* und dem Innenminister des Bundesstaates Georgia.

„Morgen kann ein neuer Tag für Atlanta, für Georgia und für Amerika sein“, sagte Joe Biden am Montag in Atlanta. Angesichts der Bedeutung der Senatswahl war der designierte 46. US-Präsident eigens nach Georgia gereist. „Sie sind prinzipientreu, sie sind

qualifiziert. Sie sind ehrenhaft, sie meinen, was sie sagen“, warb er für die Demokraten Osoff und Warnock. Auch Donald Trump rührte für seine Partei-Mitglieder Perdue und Loeffler die Wahl-Trommel. „Das könnte die wichtigste Stimme sein, die

ihr für den Rest eures Lebens abgeben werdet“, verkündete der scheidende US-Präsident in Dalton, Georgia. Die demokratischen Herausforderer bezeichnete er als „Extremisten“. „Sie werden das Weiße Haus nicht erobern, wir werden wie der Teufel kämpfen“, bekräftigte er abermals seine - unbelegten - Behauptungen eines Wahl-Betrugs.

In Georgia öffnen die Wahl-Lokale am Dienstag um 7 Uhr (Ortszeit) und schließen um 19 Uhr (Ortszeit). Wann genau das letzte Ergebnis der US-Wahl in Georgia feststehen wird, ist offen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben zahlreiche Wähler von der Briefwahl gebrauch gemacht.

Senats-Wahl in Georgia: US-Wahl-Showdown in den USA - Trump schimpft gegen Parteikollegen

Update vom 4. Januar 2021: In Georgia steht am Dienstag, 5. Januar, ein Showdown in der amerikanischen Politik an. Per Stichwahl werden als Endpunkt der US-Wahl 2020 zwei Senatssitze vergeben - diese könnten für Joe Biden eine Patt-Situation im Kongress ergeben. Oder aber die Chance, weitgehend ungehindert zu regieren. Der scheidende US-Präsident Donald Trump führt am Vortag der Stichwahl nicht nur Wahlkampf gegen Demokraten, sondern auch gegen Politiker aus den eigenen Reihen.

Als der „Surrender Caucus“, als „Ausschuss der Kapitulation“, bezeichnet er Parteikollegen, die die Präsidentschaft des Demokraten Joe Biden nicht mehr angreifen. Sie „werden als Schande in die Geschichte eingehen, als schwache und unfähige ‚Wächter‘ unserer Nation“, wütet Trump auf Twitter.

The “Surrender Caucus” within the Republican Party will go down in infamy as weak and ineffective “guardians” of our Nation, who were willing to accept the certification of fraudulent presidential numbers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2021

US-Wahl in Georgia: Verlieren Trumps Republikaner alles? Umfragen deuten Fiasko an - Loeffler und Perdue im Dilemma

Erstmeldung vom 3. Januar 2021:

Atlanta/Washington - Am Dienstag (5. Januar) ist es in den Vereinigten Staaten Zeit für den nächsten großen politischen Showdown: Im Bundesstaat Georgia* werden in Stichwahlen zwei Senatssitze vergeben. Und was zunächst nicht nach großer Politik klingt, könnte für die USA ähnlich große Konsequenzen haben wie die Präsidentschaftswahlen: Es geht darum, ob Donald Trumps Republikaner eine Art Dauer-Sperre im Kongress gegen Neu-Präsident Joe Biden aufbauen können - oder ob Biden weitgehend ungehindert regieren kann.

Georgia: Stichwahl bei US-Wahl stellt Weichen für große US-Politik - Trumps Republikanern könnte Debakel drohen

Damit die Konservativen nach der US-Wahl im Senat die Mehrheit behalten, müssen sie mindestens eines der beiden in Georgia auf dem Spiel stehenden Mandate* gewinnen. In dem üblicherweise republikanisch wählenden Staat eigentlich kein Hexenwerk. Doch jüngste Umfrage-Ergebnisse dürften bei den Republikanern die Alarmsirenen schrillen lassen. Zugleich könnte der Urnengang zu einem letzten indirekten Votum über Trump selbst werden.

Zunächst nur eine Umfrage gab nach Weihnachten Aufschluss über die Wählerstimmung. Ausgerechnet das eher als Trump-nah eingeschätzt Institut Trafalgar Group hat sie veröffentlicht - und eine Tendenz zu zwei Erfolgen der Demokraten gegen die Amtsinhaber* aufgezeigt.

Stichwahl in Georgia: Republikaner Loeffler und Perdue laut Umfragen im Hintertreffen

Für das Stichwahl-Duell zwischen dem Demokraten Jon Ossof und dem Republikaner David Perdue erhob Trafalgar einen Vorsprung von 2,1 Prozentpunkten zugunsten Ossofs. Unter Einbeziehung noch nicht ganz entschlossener Wähler gar ein Plus von 2,7 Prozentpunkten für den demokratischen Herausforderer: 50,4 Prozent zu 47,7 Prozent lautete das Ergebnis.

+ Kelly Loeffler und David Perdue im Wahlkampf zu Senats-Stichwahl in Georgia. © Robin Rayne/www.imago-images.de

Ähnlich - wenngleich etwas knapper - die Tendenz beim sehr ungleichen Duell zwischen Senatorin Kelly Loeffler (Republikaner) und dem schwarzen Geistlichen Reverend Raphael Warnock (Demokraten): Ein Ergebnis von 49,6 Prozent zu 48,8 Prozent für Warnock zeigte hier das Stimmungsbild vom 29. Dezember.

Trumps Wahl-Trotz überschattet Senats-Stichwahl in Georgia - Zustimmung für Noch-US-Präsidenten sinkt

Wenngleich die Wahl der Volksvertreter im Senat formal nichts mit der Präsidentschaftsentscheidung zu tun hat, überschattet die US-Wahl weiter das Ringen um die Mandate in Georgia. Das Trump-Lager erhöhte zuletzt den Druck auf republikanische Abgeordnete, den Wahlausgang nicht anzuerkennen. Loeffler und Perdue - letzter befindet sich derzeit in Corona-Quarantäne - zögern offenbar, sich vom scheidenden Präsidenten zu distanzieren. Denn natürlich ist auch Trump ein gewichtiger Faktor unter den Wählern in Georgia.

Bei der Blockade des Senats gegen Trumps Veto zum Verteidigungs-Etat enthielten sich beide, Perdue auch aufgrund seiner quarantänebedingten Absenz. Ob es politisch eine gute Entscheidung ist, Trump die Stange zu halten, wird sich aber erst noch zeigen. Jüngsten Erhebungen der Institute Rasmussen und Suffolk zufolge ist in der US-Bevölkerung die Ablehnung für die Politik des Präsidenten zuletzt stark gestiegen - laut Rasmussen Reports gar um satte neun Prozentpunkte auf 54 Prozent. Auch bislang treue Medien hatten sich abgewendet. Zugleich will Trump aber auch künftig bei den Republikanern eine starke Rolle als „Königsmacher“ einnehmen.

USA: Trumps Republikaner könnten in Georgia den Kongress verlieren - Biden darf auf große Freiheiten hoffen

Für Loeffler und Perdue steigt unterdessen der Druck, klare Kante zu zeigen. Der Berkeley-Professor und Buch-Autor Robert Reich etwa wandte sich am Sonntag (3. Januar) in einem Tweet direkt an die beiden republikanischen Senatoren. Seine Frage: Werden die beiden Amtsinhaber versuchen, den Wahlsieg Joe Bidens bei der US-Wahl 2020 noch zu blockieren, wie Trump es einfordert? „Das Volk von Georgia verdient Ihre Antwort, bevor es entscheidet, ob es weiter von Ihnen repräsentiert werden will“, erklärte der Politik-Professor - der allerdings als früherer Minister Bill Clintons auch eine klare Präferenz für den Wahlausgang haben dürfte.

Loeffler and Perdue: Will you vote for or against certifying Biden's win on Wednesday? The people of Georgia deserve your answer before they decide on Tuesday whether they want you to continue to represent them. — Robert Reich (@RBReich) January 2, 2021

Klar ist: Die letzten Meter im Wahlrennen werden sehr entscheidend sein. Verlieren sowohl Loeffler als auch Perdue ihre Posten, dann wird es im Senat ein Patt zwischen Demokraten und Republikanern geben. Die entscheidende Stimme hätte dann Vizepräsidentin Kamala Harris. Und im Repräsentantenhaus verfügen Bidens Demokraten bereits über eine Mehrheit. Die Folge in diesem Szenario: Der Demokrat hätte beste Chancen, seine wichtigsten Anliegen weitgehend ungehindert durch die Volksvertretung zu bringen. (fn)

