US-Kampfjets schießen Billig-Ballon von Hobbygruppe ab – wohl doch keine Spionage

Von: Lisa Klein

US-Kampfjets schießen über Kanada einen mutmaßlichen Spionage-Ballon ab. Recherchen zufolge handelt es sich jedoch lediglich um den Ballon einer Hobby-Wissenschaftsgruppe.

Illinois – Insgesamt vier Flugobjekte sind seit dem 10. Februar wegen Spionage-Verdacht in den USA abgeschossen worden. Recherchen von Avation Week zufolge handelt es sich bei mindestens einem davon um einen Ballon von Hobby-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und der soll auch noch richtig billig gewesen sein: Bereits ab zwölf Dollar gibt es derartige „Pico-Ballons“.

Der Einsatz der US-Kampfjets war dabei in Summe um einiges teurer: Allein die nach Wärme suchende Rakete der US-Luftwaffe, die den Billig-Ballon vernichtet hat, kostet rund 400.000 Dollar. „Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade“ nennt sich die Forschungsgruppe, die ihren Ballon am 15. Februar als vermisst gemeldet hatte.

US-Kampfjets schießen Ballon von Hobby-Forschenden aus Angst vor Spionage ab

Seit dem Einsatz der Kampfjets am 11. Februar fehlt jede Spur von dem Ballon der Hobby-Truppe. Der silberne, zylindrisch geformte „Pico-Ballon“ des Clubs meldete laut Avation Week seine letzte Position am 10. Februar in rund zwölf Kilometern Höhe vor der Westküste Alaskas. Berechnungen der Hobby-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern prognostizierten, dass der Ballon am 11. Februar – dem Tag des Abschusses – über dem zentralen Teil des Yukon-Territoriums in Kanada fliegen würde.

US-Kampfjets schießen einen mutmaßlichen Spionage-Ballon ab. Dabei handelt es sich wohl um einen Billig-Ballon der Hobby-Wissenschaftsgruppe „Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade“. © Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade

An jenem Samstag schoss ein Kampfjet der USA – eine Lockheed Martin F-22 – auf Befehl des US-Präsidenten Joe Biden ein nicht identifiziertes Objekt mit ähnlicher Beschreibung und in ähnlicher Höhe im selben Gebiet ab. Seitdem konnten die Hobby-Forscherinnen und Forscher keinen Kontakt mehr zu ihrem Ballon herstellen. Zufall? Wohl eher nicht.

Auch Ron Meadows, der derartige Pico-Ballons herstellt und Gründer von Scientific Balloon Solutions (SBS) ist, habe wohl nach den Luftangriffen versucht, das Militär sowie das FBI zu kontaktieren. „Ich bin nur abgewimmelt worden“, erklärt er gegenüber Avation Week. Er und andere Ingenieure sind der Überzeugung, dass es sich auch bei den anderen abgeschossenen Flugobjekten um Pico-Ballons handelt. Auch Avation Week kontaktierte zahlreiche US-Behörden – keine wollte eine Stellungnahme abgeben.

Pico-Ballons Kosten 12 bis 180 Dollar Durchschnittliche Flughöhe 6 bis 12 Kilometer Gewicht weniger als drei Kilo Einsatz Hobby-Forscher, Wissenschaftler Quelle: Avation Week

USA bestätigt: Drei der abgeschossenen Ballons wohl keine Spionage-Objekte

US-Präsident Joe Biden hat sich bereits zu den Abschüssen näher geäußert: Die drei zuletzt vom US-Militär abgeschossenen Flugobjekte seien höchstwahrscheinlich zu Forschungszwecken unterwegs gewesen – und doch nicht zu Spionage-Zwecken von China geschickt worden. Konkret bestätigt ist bislang jedoch noch nicht vonseiten der US-Regierung, dass es sich bei einem der abgeschossenen Flugobjekte um den Billig-Ballon der „Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade“ handelt.

Joe Biden gab in Washington allerdings zu, dass im Moment nichts darauf hindeutet, dass die vernichteten Flugobjekte „mit Chinas Spionageballon-Programm in Verbindung standen“. Nach Einschätzung der US-Geheimdienste gehörten sie Forschungseinrichtungen oder Privatunternehmen.

Die „Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade“ hat eigenen Angaben zufolge bereits 25 derartige Ballons starten lassen und verfolgt deren Bewegung via GPS. Die Position der Ballons ist auch auf der Webseite der Hobby-Wissenschaftler abrufbar. Zwei ihrer Ballons sollen die Erde bereits komplett umrundet haben, schreibt die Truppe.