US- Außenministerium sichert Botschaften in islamischer Welt

Nach erfülltem Wahlkampfversprechen

+ © picture alliance / Andrew Harnik / Andrew Harnik Donald Trump (l.) mit seinem neuen US-Außenminister Mike Pompeo. © picture alliance / Andrew Harnik / Andrew Harnik

Das US-Außenministerium hat offenbar schon Wochen vor der geplanten Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem die Sicherheit an seinen Vertretungen in der islamischen Welt verstärkt.