Ursula von der Leyen wünscht sich Kult-Hit für Großen Zapfenstreich - Musikgröße: „Eine große Ehre“

Ursula von der Leyen wird Sonntagabend mit dem Großen Zapfenstreich als Bundesverteidigungsministerin verabschiedet. Jetzt meldet sich eine Musikgröße zu Wort.

Update vom 15. August 2019, 12.25 Uhr: Nach dem großen Zapfenstreich heute Abend in Berlin (Übertragung Sonntagabend, 21.45 Uhr im Ersten), verlässt Ursula von der Leyen die Hauptstadt und wechselt nach Brüssel in das Amt der EU-Kommissionspräsidentin. Der große Zapfenstreich ist das höchste Zeremoniell der Bundeswehr, der abends mit Soldaten und Militärmusik abgehalten wird. Der Ablauf ist dabei klar geregelt.

Unter anderem darf sich der Geehrte bis zu vier Lieder aussuchen, die dann nach dem Kommando „Serenade!“ gespielt werden.

Bei von der Leyen fiel die Wahl unter anderem auf „Wind of Change“ von den Scorpions. Ein Lied, das für viele Deutsche mit der Wendezeit verknüpft ist. Geschrieben wurde die Kult-Ballade von Scorpions-Sänger Klaus Meine, die 1990 veröffentlicht und ein Jahr später zum Nummer-Eins-Hit in vielen Ländern wurde.

Warum hat von der Leyen gerade dieses Lied gewählt? Sie habe das Lied sicher nicht gewählt, weil es der Hit einer Band ist, die wie sie aus der Region Hannover komme, sagt Meine bei Bild.de „Der Song hat immer noch eine tiefere Bedeutung - gerade für ihre neue Aufgabe an der Spitze der Europäischen Kommission“, so Meine. Und: „Es ist eine große Ehre“. Die Musiker der Bundeswehr würden sicher einen guten Job machen und „die Nummer cool rüberbringen“.

Zudem werden die Bundeswehr-Musiker heute Abend „Ode an die Freude“ spielen. In einer Instrumentalfassung ist das Stück von Ludwig van Beethoven heute die Europahymne. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Stück bei einem Großen Zapfenstreich zum Einsatz kommt. Auch Helmut Kohl entschied sich unter anderem für das als Europahymne bekannte Stück.

Erstmeldung: Berlin - Die frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wird am kommenden Donnerstag beim großen Zapfenstreich mit „Wind of Change“ von den Scorpions verabschiedet. Die künftige EU-Kommissarin wünschte sich vom Stabsmusikkorps der Bundeswehr den Hit aus der Wendezeit, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Verteidigungsministerium erfuhr. Die Rockband Scorpions stammt aus von der Leyens Heimatregion Hannover.

Außerdem wird das Stabsmusikkorps bei der feierlichen Zeremonie am Bendlerblock die von Mozart vertonte mittelalterliche Hymne „Ave Verum“ und die Europahymne „Ode an die Freude“ aus der neunten Sinfonie Ludwig van Beethovens spielen.

Von der Leyen hatte vor drei Wochen ihr Ministeramt an die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer übergeben, nachdem sie zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden war. Ihr neues Amt soll sie am 1. November antreten.

Großer Zapfenstreich: Diese Songs wünschten sich ihre Vorgänger

Der Große Zapfenstreich ist das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr, mit dem auch Bundeskanzler und Bundespräsidenten verabschiedet werden. Die Geehrten dürfen sich traditionell drei bis vier Lieder wünschen, die dann vom Stabsmusikkorps der Bundeswehr gespielt werden.

Von der Leyens Vorgänger Thomas de Maizières hatte sich für „Live is Live“ der österreichischen Popgruppe Opus entschieden. Der CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg verabschiedete sich nach seinem Rücktritt als Verteidigungsminister wegen der Plagiats-Affäre 2011 mit dem Rock-Klassiker „Smoke on the Water“ von Deep Purple.

