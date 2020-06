CDU-Politiker stirbt nach Blitzeinschlag: MDR berichtet von dramatischen Szenen

Am Samstag starb ein Mann durch einen Blitzeinschlag.

Am Wochenende zeigten Unwetter in Deutschland ihre tödliche Gewalt. Ein 44-Jähriger starb durch einen Blitzeinschlag. Er soll CDU-Lokalpolitiker gewesen sein.

Das Wetter in Deutschland war am Wochenende teilweise extrem.

Kräftige Unwetter zogen am Samstag und in der Nacht zum Sonntag über das Land.

Ein 44-jähriger Mann starb in Höhnstedt (Sachsen-Anhalt) durch einen Blitzeinschlag. Er soll CDU-Politiker gewesen sein.

Halle (Saale) - Am Samstagabend (13. Juni) zeigte ein Unwetter im nördlichen Saalekreis seine tödliche Gewalt. Bei einer Grillparty in Höhnstedt hat ein Blitz einen 44-jährigen Mann erschlagen. Das berichtete die Mitteldeutsche Zeitung.

Laut Polizei soll der Mann mit einigen weiteren Personen in einem Garten gefeiert haben. Um seine Notdurft zu verrichten, hatte er sich unter den Masten einer Hochspannungsleitung gestellt. Dort schlug der Blitz gegen 21.20 Uhr ein, heißt es im Bericht der Mitteldeutschen Zeitung.

„Das ist nach unserem Kenntnisstand bislang der schlimmste Vorfall des Unwetters gewesen“, sagte Polizeisprecher Ralf Karlstedt der Lokalzeitung. Der Mann starb durch die Naturgewalt. Jede Hilfe kam zu spät. Mitfeiernde hätten vergebens versucht, den 44-Jährigen zu reanimieren. Das berichtete der MDR.

Unwetter: 44-jähriger CDU-Politiker von Blitz erschlagen (Sachsen-Anhalt)

Bei dem 44-jährigen Opfer soll es sich laut Bild.de (hinter Bezahlschranke) um einen CDU-Lokalpolitiker handeln, der Gemeinderatsmitglied war und demnächst in den Kreistag einziehen wollte. Die Feier soll auf einem Grundstück mit vielen Bäumen stattgefunden haben. Der Strommast war aus Holz und somit nicht leicht von den Bäumen zu unterscheiden.

Am Wochenende zogen heftige Unwetter vor allem über den Osten Deutschlands, dabei kam es zu mehreren Unfällen. Am Samstag wurden 350.00 Blitze detektiert und Sturmböen erreichten eine Geschwindigkeit von 90 Kilometer pro Stunde. Das meldete das Portal Deutsches Unwetterradar auf Twitter.

Heute wurden bereits mehr als 350.000 Blitze detektiert, dazu gab es örtlich Hagel um 3 cm, Regenmengen >50 mm und Sturmböen bis 90 km/h. Hier die Wetterdaten im Überblick: https://t.co/raB2KFgH4T pic.twitter.com/Ove2dzofpM — Deutsches Unwetterradar (@UWR_de) June 13, 2020

Auch über Bayern zogen heftige Unwetter. In Schwaben musste sich eine 30-jährige Schwangere* vor den Flammen, die ein Blitz verursacht hatte, ins Freie retten. Das berichtet merkur.de*. In Berlin sorgte ein Unwetter für spektakuläre Aufnahmen, die an den Film „Independence Day“ erinnerten.

