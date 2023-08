Unabhängigkeitstag der Ukraine: Selenskyj kündigt in Rede „mächtige Dinge“ an

Im Krieg mit Russland

+ © Ukrainian Presidential Office/dpa Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, während einer seiner täglichen Videoansprachen. © Ukrainian Presidential Office/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Am Donnerstag feiert die Ukraine den 32. Unabhängigkeitstag, auf große Feierlichkeiten will das Land inmitten des Krieges mit Russland aber verzichten.

Kiew - Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für den Unabhängigkeitstag der Ukraine „mächtige Dinge“ angekündigt, um sein Land im Krieg mit Russland zu stärken. Gemeinsam mit den Partnern aus der Europäischen Union und anderen Ländern werde weiterhin versucht, „unseren Staat, unsere Kämpfer“ zu stärken, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache.

„Wir tun alles, (...) damit die Ukraine einen weiteren Schritt in den Kreis der stärksten Staaten der Welt macht“, sagte Selenskyj weiter. Er kündigte an, dass nun eine „Zeit der wichtigen Ereignisse für die Ukraine“ anbräche. „Wir werden nicht einen einzigen Tag der Vorbereitung verlieren.“ Details nannte der ukrainische Präsident nicht.

Unabhängigkeitstag der Ukraine: Selenskyj würdigt Landsleute als „freies Volk“

Am 24. August, dem Unabhängigkeitstag der Ukraine, ist es genau anderthalb Jahre her, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Angriff auf das Nachbarland befahl. Die Invasion begann am 24. Februar 2022. Selenskyj versprach vor einigen Monaten auf einer Konferenz, dass das Land bis zum Jahrestag die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim zurückerobern werde.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland

In einer Rede, die Selenskyj anlässlich des Jahrestages hielt, würdigte er seine Landsleute als „freies Volk“. Der ukrainische Unabhängigkeitstag sei ein Feiertag eines „freien“, „starken“, und „würdigen“ Volkes, erklärte der ukrainische Präsident. Selenskyj lobte das ukrainische Militär, das derzeit an den Fronten im Osten und Süden die Gegenoffensive gegen die russische Armee führt.

Unabhängigkeitstag der Ukraine: Scholz und Baerbock sichern Solidarität zu

Derweil sicherte Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine den Beistand Deutschlands zu. Im Onlinedienst X, dem ehemaligen Twitter, richtete er sich direkt an den ukrainischen Präsidenten: „Wir stehen an Ihrer Seite“, teilte Scholz in einem Beitrag auf Englisch mit. „Heute feiern Sie die Unabhängigkeit und Freiheit Ihrer Nation. Das sind genau die Werte, die Ihr ganzes Land in Ihrem tapferen Kampf gegen die brutale russische Aggression verteidigt. Wir bewundern Ihren Mut und Ihre Stärke.“

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock äußerte sich via X. Putin lasse seit anderthalb Jahren Bomben auf ukrainische Städte hageln, schrieb sie. Jeder Kriegstag sei eine „Verpflichtung an uns, alles dafür zu tun, dass die Ukraine so wie wir wieder in Frieden leben kann“.

Ukraine-Krieg: Baerbock warnt vor voreiligen Schlüssen im Fall Prigoschin

Im Deutschlandfunk warnte Baerbock außerdem wegen des mit hoher Wahrscheinlichkeit verstorbenen Russen Jewgeni Prigoschin vor Spekulation über die Ursache. Man könne wenige Stunden nach dem Absturz des Flugzeugs „keine schnellen Schlüsse ziehen“, sagte die Grünen-Politikerin. Der Vorfall zeige, „dass ein System, dass eine Macht, dass eine Diktatur, die auf Gewalt gebaut ist, dass sie eben auch intern nur Gewalt kennt“. Das habe man „auf traurige, dramatische Art und Weise in den Vorjahren schon gesehen, wo Oppositionelle, wo Journalisten, wo einfache Menschen aus dem Fenster gefallen sind oder vergiftet worden sind“.

Der Gründer der Söldner-Armee Wagner, Jewgeni Prigoschin, soll am Mittwochabend in einem Privatflugzeug im russischen Oblast Twer ums Leben gekommen sein. Von offizieller Seite wurde sein Tod noch nicht bestätigt, allerdings soll er auf der Passagierliste des Flugzeugs gestanden haben, zudem gaben ihm nahestehende Telegram-Accounts seinen Tod bekannt.

Video: Selenskyj würdigt Ukrainer als „freies Volk“

Ob ein zeitlicher Zusammenhang mit dem ukrainischen Unabhängigkeitstag besteht, ist reine Spekulation. Putin gilt allerdings als jemand, der viel Wert auf Jubiläen und besondere Jahrestage legt. Die russische Invasion auf die gesamte Ukraine erfolgte auf den Tag genau ein halbes Jahr vor beziehungsweise nach dem Unabhängigkeitstag der Ukraine. Im vergangenen Jahr flog die russische Armee am ukrainischen Unabhängigkeitstag besonders viele Angriffe auf das Land, auch deshalb sind unter anderem in der Hauptstadt Kiew große Feierlichkeiten untersagt. (fmü)