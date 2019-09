Klimagipfel: Trump brüskiert Klimaschützer - Schwerer Gang für Merkel?

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Ankunft in New York - Merkel wird am Montag beim UN-Klimagipfel sprechen.

Die UN-Klimakonferenz in New York hat begonnen, auch „Fridays for Future“-Aktivistin Greta Thunberg nimmt teil. Die Weltwetterorganisation präsentiert erschreckende Zahlen.

Der UN-Klimagipfel findet vom 21. bis 23. September in New York statt. Gastgeber ist UN-Generalsekretär António Guterres.

Das Ziel ist es, Köpfe aus Politik, Wirtschaft und der Gesellschaft zusammenzubringen, um über Lösungen und Ideen rund um den Klimawandel zu debattieren.

Auch Greta Thunberg wird bei der Konferenz, für die sie eigens in die USA reiste, anwesend sein.

Nicht mit dabei ist Donald Trump - der US-Präsident verzichtet auf den Gipfel.

Update vom 23. September 2019, 6.55 Uhr: Dutzende Staats- und Regierungschefs sollen beim UN-Klimagipfel in New York am Montag neue Pläne im Kampf gegen die Klimakrise vorstellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird unter anderem die am Freitag beschlossene Strategie der Bundesregierung zur CO2-Reduzierung präsentieren - die Klimaschützer, aber auch das Umweltbundesamt in Deutschland als nicht weitreichend genug kritisieren.

Merkels Rede wird nach UN-Angaben etwa um 16.50 Uhr deutscher Zeit erwartet. Neben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Boris Johnson und dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi soll auch die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sprechen.

Nicht dabei sein wird US-Präsident Donald Trump, der parallel zum Gipfel eine eigene Veranstaltung im UN-Hauptquartier in New York geplant hat. Dabei geht es um religiöse Freiheit. Die Vereinigten Staaten werden nur mit einer niederrangigen Delegation beim Klimatreffen vertreten sein. Eine US-Rede ist nicht geplant.

Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan kritisierte die deutsche Regierungschefin im Vorfeld der Konferenz scharf. „Wenn Schüler irgendwo auf der Welt sich benehmen würden wie Angela Merkel, würde sie jeder Lehrer nach Hause schicken, um ihre Hausaufgaben richtig zu machen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die am Freitag von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen würden nur die Hälfte der versprochenen Reduktion von Emissionen bis 2030 bringen. „Dieses Versagen moralischer Führung wird in New York besonders von den ärmsten und am stärksten gefährdeten Ländern bemerkt werden“.

Für die Kanzlerin wird es am Rande des Gipfels auch zahlreiche bilaterale Gespräche geben. Dabei dürften neben dem Brexit auch die Iran-Krise, Syrien und Libyen eine Rolle spielen. Ob Merkel in New York auch US-Präsident Trump oder Klimaaktivistin Thunberg treffen wird, galt als offen.

Neuer Klimabericht mit Schock-Erkenntnis - Greta Thunberg hält emotionale Rede

Update vom 22. September 2019: Die Weltwetterorganisation (WMO) schlägt Alarm: Bei den Jahren 2015 bis 2019 handelt es sich wahrscheinlich um die heißeste Fünfjahresperiode seit etwa 150 Jahren. Die weltweite Durchschnittstemperatur sei in dieser Zeit um 1,1 Grad höher gewesen als in der vorindustriellen Zeit. Das ergaben vorläufige Berechnungen. In ihrem neuen Klimabericht, den die WMO auf dem Klimagipfel in New York vorstellen, rät die Organisation dazu, die Anstrengungen zur Reduzierung der Treibhausgase zu verdreifachen - sonst drohe eine gefährliche Störung des Weltklimas.

„Alle Signale und Folgen des Klimawandels - der Anstieg des Meeresspiegels, der Eisverlust, das Extremwetter - sind stärker geworden“, sagte WMO-Generaldirektor Petteri Taalas. „Der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt sich und wir fürchten, dass ein abrupter Rückgang des Eises in der Antarktis und in Grönland die Entwicklung noch verschärft.“, sagte Taalas.

Greta Thunberg mischt UN-Jugendklimagipfel auf: „Uns kann niemand stoppen“

Update vom 21. September 2019, 18.33 Uhr: Am Montag findet in New York der Klimagipfel der Vereinten Nationen statt. Staatsoberhäupter der bedeutendsten Länder der Welt werden zusammenkommen, um wichtige Maßnahmen gegen den Klimawandel voranzutreiben. Zwei Tage zuvor hat Greta Thunberg, Aktivistin und Aushängeschild der Klimaschutz-Bewegung, eine Ansprache beim Jugend-Klimagipfel in der US-Ostküstenmetropole gehalten. In ihrer Rede sprach die Schwedin über die Protestaktionen quer über den Globus, die am Freitag Millionen Menschen auf die Straßen trieb.

„Wir haben gezeigt, dass wir geeint sind und dass uns junge Leute niemand stoppen kann“, so Thunberg gegenüber geschätzt 700 Menschen. Bei dem vorgelagerten Treffen am UN-Hauptsitz erörtern junge Delegierte diverser Nationen Vorschläge, um dem von Menschen gemachten Klimawandel Einhalt zu gebieten. Das Ziel ist, die entsprechenden Maßnahmen Anfang der kommenden Woche den Regierungschefs zu unterbreiten.

UN-Generalsekretär appelliert: „Ermutige euch, weiterzumachen“

Bereits am Samstag anwesend war António Guterres, seit Januar 2017 Generalsekretär der Vereinten Nationen (United Nations). Der Portugiese zeigte sich beeindruckt und stellt sich klar auf die Seite der Klimakämpfer: „Das ist eines der Probleme der weltweiten Anführer: dass sie zu viel reden und nicht genug zuhören“, ließ Guterres verlauten. Wie der UN-Generalsekretär ausführte, sei er vor einigen Jahren noch entmutigt gewesen, aufgrund der politischen Ignoranz gegenüber der dramatischen ökologischen Lage. „Und plötzlich habe ich gespürt, dass da ein neuer Impuls war, der zunahm. Und der kam zu einem großen Teil von der Jugendbewegung“, so der 70-Jährige.

Zwar sieht der Leiter der Vereinten Nationen vielerorts ein Umdenken, doch seiner Ansicht nach müsse noch weitaus mehr getan werden. Seine eigene Generation müsse für ihren Umgang hinsichtlich des Klimas zur Rechenschaft gezogen werden, fordert Guterres. Mit den Worten „Ich ermutige euch, weiterzumachen“, beschloss dieser seine Rede.

Kürzlich zeigte sich UN-Generalsekretär Guterres schockiert vom Ausmaß der Zerstörung durch einen Sturm der "Kategorie Hölle".

UN-Klimagipfel in New York - Greta Thunberg spricht vor Zehntausenden

Update vom 21. September 2019, 8.01 Uhr: Die Aktivistin Greta Thunberg hat vor zehntausenden Menschen in New York die weltweiten Klima-Demonstrationen als „Welle der Veränderung“ gefeiert. „Wir sind nicht nur ein paar junge Leute, die die Schule schwänzen, oder ein paar Erwachsene, die nicht zur Arbeit gegangen sind - wir sind eine Welle der Veränderung. Zusammen sind wir nicht aufzuhalten“, sagte die 16-Jährige am Freitagnachmittag (Ortszeit) unter Jubel und Applaus der Zuhörer im Battery Park an der Südspitze Manhattans.

„Wenn Sie zu der kleinen Gruppe von Menschen gehören, die sich von uns bedroht fühlen, dann habe ich sehr schlechte Nachrichten für Sie, denn das hier ist nur der Anfang. Es wird Veränderungen geben, ob Sie es mögen oder nicht.“

Den Organisatoren zufolge waren rund 250.000 Menschen zu der Demonstration mit Greta Thunberg in New York gekommen, das Bürgermeisteramt der Stadt sprach von rund 60.000. Das ist für New York nicht wenig, die Metropole hat aber auch schon deutlich größere Protestzüge gesehen. Die Demonstranten hatten sich am Mittag vor dem Rathaus getroffen und waren dann zum Battery Park gezogen. Die New Yorker Schulverwaltung hatte bereits vor ein paar Tagen angekündigt, dass alle Fehlzeiten an diesem Tag entschuldigt seien.

Der UN-Klimagipfel startet in New York - Showdown für Greta Thunberg

Erstmeldung vom 20. September 2019: New York - Schon Greta Thunbergs Anreise zum UN-Klimagipfel dieses Jahr hat weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Nachdem die 16-Jährige mit einem Segelboot von Europa nach New York geschippert ist, folgt nun der Showdown und das große Ziel: der UN-Klimagipfel vom 21. bis zum 23. September.

Neben Greta Thunberg: UN-Klimagipfel in New York hat lange Liste an Themen

Es sind nur wenige Tage Zeit, doch die UN hat mit den geladenen Gästen viel vor. Es gehe laut der UN um „das bestimmende Thema unserer Zeit“ - den Klimawandel. „Und jetzt ist der entscheidende Moment, etwas dagegen zu unternehmen“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Website. Vor allem das Erreichen der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens soll während der Konferenz im Mittelpunkt stehen.

Über Energie und Ökosysteme zu Transport und Technologie - die Liste der Themen für den UN-Klimagipfel scheint länger als die zur Verfügung stehende Zeit. In verschiedenen Konferenzen sollen Ideen und Zukunftsperspektiven besprochen werden. Das gemeinsame Ziel ist es, einen Startpunkt für weitere Klimaschutzmaßnahmen zu schaffen. Die GroKo hat noch rechtzeitig vor der Konferenz ein Klimapaket für Deutschland verabschiedet.

Greta Thunberg und andere: Fokus des Gipfels liegt auch auf der Jugend

Der 21. September des Klimagipfels ist dabei ganz den jungen Menschen dieser Welt gewidmet. Es ist die erste UN-Veranstaltung ihrer Art, bei der explizit auch junge Köpfe ihre Lösungen und Ideen im Hinblick auf das Klima präsentieren dürfen. Das niedergeschriebene Ziel ist es, junge Menschen zum Dialog zusammenzubringen. Aktivisten wie Greta Thunberg aber auch kleinere Namen sollen die Möglichkeit haben, ihre Ideen einzubringen. Der von „Fridays for Future“ initiierte globale Klimastreik brachte weltweit erst kurz vor der Konferenz Massen auf die Straßen.

New York - Höhepunkt des Klimagipfels am Montag

Der Höhepunkt des Gipfels findet dann am 23. September mit dem „Climate Action Summit“ statt. Da der Klimawandel Maßnahmen aus vielfältigen Bereichen erfordert, hoffen die Veranstalter laut eigener Aussage auf einen konstruktiven Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Insgesamt 60 Staatsoberhäupter werden die Möglichkeit haben, über Maßnahmen und Probleme zu sprechen. Laut Guterres sollen aber Pläne vorgestellt und nicht einfach nur Ansprachen gehalten werden. Es gibt also große Ziele.

