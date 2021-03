Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Kann Dreyer Ampelkoalition weiterführen? - SPD Kopf an Kopf mit CDU

In Mainz regiert Rot-Grün-Gelb - und laut Umfragen zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz kann das so bleiben. Die SPD scheint dennoch Prozente zu verlieren.

Am 14. März findet die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz statt.

findet die Landtagswahl 2021 in statt. Umfragen zeigen hohe Beliebtheitswerte für die amtierende SPD- Ministerpräsidentin .

. Die Wahlprognosen deuten darauf hin, dass es ein enges Rennen zwischen CDU und SPD werden könnte.

Update vom 11. März, 12.23 Uhr: Rund 3,1 Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag in Rheinland-Pfalz zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer kämpft mit der CDU um Herausforderer Christian Baldauf um die Position der stärksten Kraft, in Umfragen lieferten sich beide Parteien zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Insgesamt bewerben sich zwölf Parteien und eine Wählervereinigung um die 101 Sitze im Mainzer Parlament. Wegen der Corona-Pandemie* gaben nach Angaben der Landeswahlleitung bereits deutlich mehr Menschen ihre Stimme per Briefwahl ab als üblich.

Nach mittlerweile 30 Jahren in der Opposition will die CDU die regierende SPD ablösen. In den Umfragen sah es lange so aus, als könnte sie stärkste Kraft werden. Doch die SPD ist wenige Tage vor der Wahl im Aufwind und konnte die von der Maskenaffäre geplagte CDU in einer Umfrage überholen: Das ZDF prognostizierte für die SPD zuletzt 33 Prozent, während die CDU mit 29 Prozent ins Hintertreffen geriet. Eine Erhebung der Bild-Zeitung sah beide Parteien gleichauf bei jeweils 30 Prozent. Zur Maskenaffäre klagte Baldauf zuletzt: "Rückenwind ist das nicht."

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Kann Dreyer die Ampelkoalition weiterführen?

Fast wirkt es, als wiederhole sich ein Muster: Auch bei der Landtagswahl 2016 lag die CDU in Umfragen lange vorn, wurde am Wahlabend von der SPD dann aber doch überholt. Die damalige CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner musste sich geschlagen geben. Der SPD droht dieses Jahr dennoch ein schlechtes Wahlergebnis. Bisheriger Negativrekord war die Landtagswahl 1955 mit 31,7 Prozent. Bei einer Direktwahl des Regierungschefs würden sich den Umfragen zufolge zwischen 53 und 59 Prozent der Befragten für Dreyer und 28 Prozent bis 29 Prozent für Baldauf entscheiden.

Laut Umfragen kann Dreyer ihre 2016 geschmiedete Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen weiterführen. Die Grünen kommen auf Ergebnisse zwischen elf und zwölf Prozent, die FDP liegt zwischen sechs und neun Prozent. Einer ZDF-Umfrage zufolge würde es nur knapp nicht für eine rot-grüne Koalition reichen. Beide Parteien bräuchten für eine Mehrheit die FDP. Die Linke wiederum würde mit drei Prozent erneut an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Auch für Schwarz-Grün reicht es laut jüngsten Umfragen nicht. Eine Mehrheit hätte aber ein Jamaikabündnis unter Einschluss der FDP. Die AfD scheidet für CDU-Spitzenkandidat Baldauf als Koalitionspartner kategorisch aus. Rechnerisch gäbe es auch noch die Möglichkeit einer großen Koalition mit der SPD. Doch diese Variante gilt insgesamt als die unwahrscheinlichste.

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Dreyers SPD büßt in Umfragen ein - Kopf an Kopf mit der CDU

Update vom 9. März, 17.01 Uhr: Wenige Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Sonntag zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD und der oppositionellen CDU ab. Wie die Bild-Zeitung (Mittwochausgabe) unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage des Instituts Insa schreibt, verliert die CDU im Vergleich zur Februar-Umfrage drei Punkte und steht damit bei 30 Prozent. Die SPD büßt einen Punkt ein und liegt damit ebenfalls bei 30 Prozent.

Institut Datum SPD CDU AfD FDP Grüne Die Linke Sonstige INSA/Bild 09.03.2021 30 30 10 6 12 3 9 ZDF-Politbarometer 05.03.2021 33 29 9 7 11 3 8 Infratest dimap / SWR 25.02.2021 30 31 9 7 12 3 4 INSA/Bild 23.02.2021 31 33 9 6 12 3 3 ZDF-Politbarometer 05.02.2021 31 33 7 5 13 4 7 Infratest dimap / SWR 14.01.2021 28 33 8 6 15 3 7 Infratest dimap / SWR 10.12.2020 28 34 9 5 15 3 6 INSA / Bild 21.10.2020 27 33 10 5 14 5 6 Infratest dimap / SWR 10.09.2020 26 34 9 6 17 4 4 Landtagswahl 2016 13.03.2016 36,2 31,8 12,6 6,2 5,3 2,8 7

Die bisherige Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen kommt damit zusammen auf 48 Prozent und könnte ihre parlamentarische Mehrheit verteidigen. Aber auch eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP würde 48 Prozent erreichen. Theoretisch denkbar ist auch eine Koalition aus SPD und CDU, die auf 60 Prozent käme, aber als politisch eher unwahrscheinlich gilt.

Insa-Chef Hermann Binkert sagte der Bild: „Sowohl die CDU als auch die SPD können noch stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz werden. Noch wichtiger als vorne zu liegen, ist für beide großen Parteien jedoch, FDP und Grüne als Koalitionspartner zu gewinnen.“

Bei der Landtagswahl 2016 hatte die SPD 36,2 Prozent erreicht, die CDU 31,8 Prozent, die AfD 12,6 Prozent, die FDP 6,2 Prozent, die Grünen 5,3 Prozent, die Linke 2,8 Prozent und die anderen Parteien zusammen 5,0 Prozent.

Umfragen-Hammer kurz vor Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Dreyers SPD fliegt an CDU vorbei

Update vom 5. März, 17.34 Uhr: Laut dem aktuellen ZFD-“Politbarometer“ liegt in Rheinland-Pfalz die SPD vorn und löst damit die CDU als führende Partei ab. Demzufolge kommt die SPD mit Regierungschefin Malu Dreyer* auf 33 Prozent (+2 Prozentpunkte im Vergleich zum Februar), die CDU mit Herausforderer Christian Baldauf* nur noch auf 29 Prozent (-4 Prozentpunkte). Dahinter liegen die Grünen (11 Prozent), die ebenfalls leicht verlieren. Es folgt die AfD (9 Prozent) und FDP (7 Prozent), die jeweils zwei Prozentpunkte dazugewinnen konnten.

Update vom 25. Februar, 10.30 Uhr: Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zeichnet sich vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ab. Eine am 25. Februar veröffentlichte Umfrage des Instituts Infratest dimap für den SWR zeigt, dass der Abstand zwischen der regierenden SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der oppositionellen CDU gering ist. Die CDU von Dreyer-Herausforderer Christian Baldauf liegt demnach aktuell bei 31 Prozent - und damit weiterhin vorne. Die SPD folgt direkt mit 30 Prozent. Nur noch ein Prozentpunkt Unterschied. Seit Mitte Januar hat die CDU zwei Prozentpunkte verloren, die Sozialdemokraten gewannen zwei Prozentpunkte hinzu.

Die Grünen schneiden in der Prognose schwächer ab als im Vormonat und würden aktuell bei 12 Prozent liegen. Ein Minus von drei Prozentpunkten. Die FDP erreicht sieben Prozent und damit einen Zugewinn von einem Prozentpunkt. Und die Linke bleibt stabil auf drei Prozent und liegt damit weiter unter der Fünf-Prozent-Hürde. Damit formiert sich folgendes Bild: Die - derzeit regierende - Ampelkoalition aus SPD, FDP und den Grünen hätte den Umfragen zufolge weiterhin eine Mehrheit im Mainzer Parlament.

Update vom 24. Februar, 14.30 Uhr: Eine neue Umfrage vom 23. Februar zeigt: Die SPD hat ihren Abstand zur CDU verringert. Aktuell liegt die regierende SPD damit bei 31 Prozent, die CDU bei 33 Prozent. Der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa - im Auftrag der Bild - zufolge, haben die Grünen zwei Prozentpunkte an Zustimmungswert verloren und liegen nun bei 12 Prozent - im Vergleich zum Vormonat (23. Januar). FDP (6 Prozent), Linke (3 Prozent) und AfD (9 Prozent) bleiben unverändert. Eine ähnliche Prognose erstellte für ZDF Anfang Februar die Forschungsgruppe Wahlen. Ministerpräsidentin Malu Dreyers rot-gelb-grüne Koalition hätte laut den Umfragen weiterhin eine Mehrheit.

Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz: Umfragen sehen CDU vorne - Malu Dreyer dennoch beliebt

Erstmeldung vom 29. Januar, 9.40 Uhr: Mainz - Für Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sehen die Vorzeichen gut aus. Am 14. März findet die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz* statt. Die Umfragen deuten zwar an, dass die CDU dieses Mal die stärkste Kraft im Landtag wird und damit an den Sozialdemokraten vorbeizieht. Für die Ampel-Koalition, mit der Malu Dreyer regiert, dürfte es trotzdem wieder eine Mehrheit geben.

Seit der letzten Landtagswahl haben sich die Kräfteverhältnisse zwischen mehreren Parteien verschoben. Ein leichter Gewinn bei der CDU* steht einem deutlichen Verlust bei der SPD* gegenüber. Die Umfragen zur RLP-Landtagswahl 2021 zeigen außerdem die großen Gewinne der Grünen, die inzwischen deutlich die AfD* überholt haben. Die FDP sollte den Wiedereinzug in den Mainzer Landtag schaffen, während Die Linke* voraussichtlich unterhalb der 5-Prozent-Hürde rangiert.

Umfragen zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz

Für alle Wahlberechtigten, die vor der Wahl die Positionen der Parteien vergleichen möchten, gibt es wieder den Wahl-O-Mat Rheinland-Pfalz*, der dafür eine Hilfestellung bietet.

Landtagswahl-Prognosen für Rheinland-Pfalz zeigen mehrere mögliche Koalitionen

Der SPD werden Verluste von rund acht Prozentpunkten vorhergesagt. Eine Neuauflage der Koalition von SPD, Grünen und FDP* bleibt trotzdem möglich. Bei Bündnis 90/Die Grünen* sehen die Wahlforscher nämlich einen Zugewinn von rund zehn Prozentpunkten. Im Prinzip ist laut den Prognosen zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz auch Schwarz-Grün-Gelb möglich. Doch im Bundesland gibt es keine Wechselstimmung. Die Regierungsparteien zeigten sich zu Beginn des Wahljahres betont zufrieden mit der Zusammenarbeit.

Christian Baldauf, Spitzenkandidat der CDU, ist also nicht der Top-Favorit für das Amt des Ministerpräsidenten. Er muss nach der RLP-Landtagswahl darauf hoffen, Grüne und FDP geschlossen in einer neue Koalition zu bringen. Zuletzt bleibt noch die Möglichkeit, dass sich das Wahlergebnis deutlich von den Prognosen unterscheidet. Falls die beiden naheliegenden Koalitionen aus drei Parteien nicht aufgehen, bleibt eine GroKo die Notlösung. Wenn dann CDU und SPD eine Koalition eingehen, würde Baldauf als Kandidat der stärksten Partei wohl Dreyer ablösen.

Beliebtheit der Spitzenkandidaten: Das sagen die Umfragen zur Landtagswahl RLP 2021

Wenn es um die Spitzenkandidaten geht, hat die amtierende Ministerpräsidentin wiederum die Beliebtheitswerte auf ihrer Seite. Das zeigte sich erneut im Januar 2021 bei einer Umfrage des SWR anlässlich der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Bei der Meinung zu Spitzenkandidaten der Parteien erzielte Malu Dreyer mit großem Vorsprung den besten Wert. 71 Prozent der Befragten waren mit der Amtsinhaberin zufrieden oder sehr zufrieden. Bei Christian Baldauf waren es nur 33 Prozent.