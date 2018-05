Umfrage: Mehrheit der Deutschen wollen Iran-Atomabkommen einhalten

Nachdem US-Präsident Trump den Rückzug aus dem Iran-Deal verkündet hatte, sind vier von fünf Deutschen für den Einhalt des Abkommens. Das besagte eine Umfrage am Freitag.

Berlin - Vier von fünf Deutschen wollen, dass die Bundesregierung am Atomabkommen mit dem Iran festhält. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für t-online.de. Die Zustimmung für das Abkommen liegt demnach bei 80,3 Prozent. Unter Grünen-Wählern ist der Anteil der Fürsprecher am höchsten (95,6 Prozent), unter den AfD-Wählern am geringsten (51 Prozent). 12,3 Prozent der Befragten sähen es lieber, wenn der Deal aufgekündigt würde.

Trump verkündete Abkommen-Rückzug

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag in Washington den Rückzug aus dem Iran-Deal verkündet. In dem Abkommen verpflichtet sich die internationale Gemeinschaft, auf Sanktionen gegen den Iran zu verzichten. Im Gegenzug muss das Land die Anreicherung von Iran weitgehend unterlassen. So soll ausgeschlossen werden, dass der Iran waffenfähiges Nuklearmaterial herstellt.

dpa