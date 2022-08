Durchbruch in Ukraine-Russland-Verhandlungen? Kiew bittet Schweiz um Vermittlerhilfe

Von: Andreas Schmid

Teilen

Im Ukraine-Krieg gibt es täglich Neuigkeiten über die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Alle aktuellen News und Updates finden Sie in diesem News-Ticker.

Verhandlungen mit Moskau : Kiew bittet Schweiz um Vermittlerhilfe

mit : Kiew bittet Schweiz um Vermittlerhilfe Ukraine warnt Russland : Stromleitungen werden bei AKW-Anschluss an Krim gekappt.

warnt : Stromleitungen werden bei AKW-Anschluss an Krim gekappt. Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 11. August, 6.17 Uhr: Mit der gespannten Lage in dem von russischen Truppen besetzten ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja wird sich an diesem Donnerstag der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York befassen. Für die Ukraine ist es der 169. Tag seit Beginn der russischen Invasion.

Verhandlungen mit Moskau: Kiew bittet Schweiz um Vermittlerhilfe

Update vom 10. August, 22.20 Uhr: Die auf Eis gelegten diplomatischen Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland werden nun eventuell durch die Schweiz als Mittelsmann wieder aufgenommen. „Die Verhandlungen dazu“, inwieweit die Schweiz die Ukraine in Moskau vertreten könne, „sind abgeschlossen“, teilte eine Sprecherin des Schweizer Außenministeriums AFP mit. Russlands Einverständnis stehe allerdings noch aus. Die Ukraine kann sich nach Angaben des Schweizer Außenministeriums ein sogenanntes Schutzmachtmandat vorstellen. Dieses würde es Russland und der Ukraine ermöglichen, „Beziehungen auf niedrigem Niveau zu unterhalten.“

Die Schweiz vermittelt bereits seit dem 19. Jahrhundert regelmäßig zwischen Staaten, die ihre diplomatischen Beziehungen zueinander abgebrochen haben.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj im Jahr 2020 mit der damaligen Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. © Pavlo Bagmut/Imago (Archivfoto)

Ukraine warnt Russland: Stromleitungen werden bei AKW-Anschluss an Krim gekappt

Erstmeldung vom 10. August, 20.05 Uhr: Enerhodar – „Ich denke, unsere Streitkräfte werden dazu bereit sein, wenn es nötig ist“, kündigte der Chef des staatlichen Atomkraftwerksbetreibers Enerhoatom, Petro Kotin, am Mittwoch (10. August) der Agentur RBK-Ukrajina an. „Dazu“ meint ein Kappen der Stromleitungen des ukrainischen Atomkraftwerks (AKW) Saporischschja. Sollte Russland das AKW vom ukrainischen Netz trennen und an die russisch annektierte Halbinsel Krim anschließen, wäre die Ukraine demnach bereit, die Stromversorgung zu beenden.

Ukraine-Krieg: Ukraine warnt Russland vor AKW-Anschluss an Krim

Wie Kotin äußert, hegt Russland schon des Längeren die Absicht, das AKW Saporischschja mit der Krim zu verbinden. „Dafür muss das Kraftwerk komplett vom ukrainischen Energiesystem abgeschaltet und an die Leitung angeschlossen werden, welche die Krim mit dem Wasserkraftwerk Kachowka verbindet“, erklärte der 61-Jährige. In diesem Fall, so Kotin weiter, werde man die Stromleitungen beschießen. Bei einem Ausfall des Kraftwerks wäre die Stromversorgung des gesamten russisch besetzten Südens gefährdet.

Im März 2022 gelang es Russland, das größte europäische Atomkraftwerk Saporischschja zu besetzen. Seither wird vielfach ein Abzug der russischen Truppen aus dem AKW und die uneingeschränkte Zugänglichmachung für die Internationale Atomenergiebehörde IAEA gefordert.

Das Kernkraftwerk Saporischschja liegt in einem Gebiet unter russischer Militärkontrolle im Südosten der Ukraine. (Archivbild) © Russian Defense Ministry/AP/dpa

„Russland bricht alle internationalen Vorgaben für den gesicherten Betrieb von Atomkraftwerken und nutzt bewusst das Risiko eines nuklearen Super-GAUs als Druckmittel“, kritisierten damals auch die MdB Jürgen Trittin und Robin Wagener (Bündnis 90/Die Grünen), was deutlich mache, „Atomkraftwerke bieten im Kriegsfall keine Sicherheit, sondern vervielfachen die Risiken für die Bevölkerung.“

Kotin sagte auch, dass die ukrainischen Truppen die Stromleitungen beschießen würden, wenn Russland das Atomkraftwerk an sein Netz anschließe. Bei einem Ausfall des Kraftwerks wäre die Stromversorgung des gesamten russisch besetzten Südens gefährdet.