Trotz Kreml-Drohungen: EU einigt sich auf neue Visa-Sanktion gegen Russland - Baerbock gibt Versprechen ab

Von: Florian Naumann, Andreas Schmid

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin des Auswärtigen, am Flughafen. © Britta Pedersen/dpa

Es steht wohl die erste Auslandsreise von Präsident Selenskyj seit Kriegsbeginn an. Außenministerin Baerbock steht indes zu Sanktionen gegen Russland - auch im Winter. Der News-Ticker zu Verhandlungen.

Update vom 31. August, 21.20 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock stellte am Mittwoch klar, dass Deutschland die Sanktionen gegen Russland auch im Winter beibehalten werde - selbst bei Protesten wegen hoher Energiepreise.

Außenministerin Baerbock: Deutschland hebt Sanktionen gegen Russland auch im Winter nicht auf

Mögliche Proteste wegen hoher Energiepreise im Herbst und Winter werden den Worten von Außenministerin Baerbock zufolge nicht zur Aufhebung von Sanktionen gegen Russland führen. „Wir werden an der Seite der Ukraine stehen, und das bedeutet, dass die Sanktionen auch im Winter aufrechterhalten werden, selbst wenn es für Politiker sehr schwierig wird“, sagte die Grünen-Politikerin bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch in Prag.

Baerbock äußerte die Erwartung, dass Menschen auf die Straße gehen und sagen würden: „Wir können unsere Energiepreise nicht bezahlen.“ Dagegen müsse man mit Sozialmaßnahmen vorgehen, aber sie werde deswegen nicht sagen, man müsse die Sanktionen gegen Russland aufheben. „Ich gebe den Menschen in der Ukraine das Versprechen: Wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht“, betonte die Außenministerin.

IAEA-Mission im Kernkraftwerk Saporischschja: Atomenergiebehörde will „dauerhafte Präsenz“ einrichten

Update vom 31. August, 18.03 Uhr: Nach langen Verhandlungen, in denen sich Russland und die Ukraine gegenseitig die Schuld zugeschoben hatten, kommt die Mission der Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) nun offenbar endlich zustande. Am Mittwoch war das 14-köpfige IAEA-Expertenteam in der Stadt Saporischschja in der Südukraine eingetroffen. Das Atomkraftwerk befindet sich rund 50 Kilometer Luftlinie entfernt.

Das IAEA-Team werde am Donnerstag Zugang zu dem von der russischen Armee besetzten Atomkraftwerk erhalten, teilte IAEA-Chef Rafael Grossi am Mittwoch mit. „Wir bereiten uns auf die eigentliche Arbeit vor, die morgen beginnt“, sagte er in einem von seinem Dienst übermittelten Video. Eigenen Angaben zufolge will die Atomenergiebehörde am größten Atomkraftwerk Europas in Saporischschja eine „dauerhafte Präsenz“ einrichten.

EU will Abkommen mit Russland zur Erleichterung der Visa-Vergabe aussetzen

Update vom 31. August, 15.40 Uhr: Die EU wird ein mit Russland geschlossenes Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe für Reisende vollständig aussetzen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch nach Beratungen der Außenminister in Prag an. Der Schritt ist eine weitere Strafmaßnahme in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Deutschland Außenministerin Annalena Baerbock hatte bereits am Vortrag einen Fingerzeig in Richtung dieser Lösung des Sanktionsstreits gegeben – fast zeitgleich mit neuerlichen Drohungen des Kreml. Publik ist mittlerweile auch ein Papier der Grünen-Politikerin zum weiteren Fortgang und möglichen Kosten des Sanktionsregimes.

Update vom 31. August, 15.20 Uhr: Michail Gorbatschow ist tot. Der frühere sowjetische Staatspräsident starb im Alter von 91 Jahren. Während er hierzulande als Wegbereiter der Wiedervereinigung geschätzt wird, gilt er in Russland als „Totengräber der Sowjetunion“. Droht deshalb nun Ärger um seine Beerdigung?

Aktuell scheint fraglich, ob ausländische Politiker an der Beerdigung Gorbatschows teilnehmen dürfen. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich am Mittwoch zurückhaltend. „Ich glaube, das ist jetzt nicht der Ort oder der Zeitpunkt, um über Reisen zu reden“, sagte der SPD-Politiker nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Scholz ergänzte: „Ich hoffe, dass der russische Staat seinem früheren Staats- und Regierungschef die Ehre erweist, die ihm gebührt.“

Wladimir Putin und mehrere politische Gefolgsleute äußerten sich indes eher zwiespältig über Gorbatschow und dessen politisches Erbe.

Wolodymyr Selenskyj in New York? Ukraine-Präsident könnte bei UN-Termin vor Ort sein

Erstmeldung: Kiew/New York – Anders als Wladimir Putin hat Wolodymyr Selenskyj sein Land im Krieg bisher nicht verlassen. „Ich bleibe in Kiew“, versicherte er Anfang März, wenige Tage nach Beginn der russischen Invasion. Auch aufgrund von Sicherheitsbedenken verzichtete der ukrainische Präsident auf Reisen in andere Länder. Vor vielen Parlamenten sprach er via Video, auch im Bundestag war er virtuell zugeschaltet. Im September könnte sich das nun ändern.

Womöglich könnte Selenskyj Mitte September bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York sein. Sicherheitsratskreise bestätigten, dass die Ukrainer den Besuch Selenskyjs bei dem jährlichen Treffen Dutzender Staatsoberhäupter und Regierungschefs planten. „Wir sind auf den Besuch jedes Vertreters vorbereitet, einschließlich des Präsidenten“, sagte der Sprecher der ukrainischen Vertretung bei den Vereinten Nationen, Anatoli Slenko, der Nachrichtenagentur dpa.

Selenskyj werde als Sprecher auf der bisherigen Liste der größten UN-Veranstaltung Mitte September geführt – Slenko betonte jedoch, dass sich dies ändern könne. Ob es wirklich zu der Reise komme, sei „noch immer unklar“.

Ukraine-Verhandlungen: Auch Biden, Scholz und Lawrow bei UN-Treffen dabei

Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet in diesem Jahr ab dem 20. September für mehrere Tage im UN-Hauptquartier in Manhattan statt. Sprechen sollen unter anderem US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock und Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Es ist das erste Treffen nach Beginn des Ukraine-Kriegs.

Mit einer Rede Selenskyjs zumindest per Video wird in Diplomatenkreisen ohnehin gerechnet. Dies wird allerdings als weniger eindrücklich angesehen als eine persönliche Anreise. Die Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten in der Riege mächtiger Staatschefs in New York sowie in der großen Halle der Vollversammlung dürfte während des Krieges signifikante symbolische Wirkung haben. (as/dpa)