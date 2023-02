Ukraine-Verhandlungen: Grüne fordert Deutsche Partner zur Kampfpanzer-Lieferung auf

Von: Sandra Kathe, Romina Kunze, Lucas Maier

Teilen

Olaf Scholz will Kampfpanzer an die Ukraine liefern, doch die Verhandlungen stocken. Die Ukraine ruft zur „globalen Panzer-Koalition“ auf. Der News-Ticker.

Scholz verteidigt Entscheidung: Russland ist alleine für den Ukraine-Krieg verantwortlich.

Russland ist alleine für den Ukraine-Krieg verantwortlich. Drohungen aus dem Kreml: „Wir haben etwas, womit wir antworten.“

„Wir haben etwas, womit wir antworten.“ Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Montag, 6. Februar, 7.35 Uhr: Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger hat die europäischen Partner Deutschlands zu raschem Handeln bei der Lieferung von Kampfpanzern aufgefordert. „Wir haben angesichts der drohenden russischen Großoffensive keine Zeit zu verlieren, um in einem großen europäischen Kraftakt alle Panzersysteme an die Ukraine zu geben, die wir nur irgendwie entbehren können“, sagte sie dem Tagesspiegel (Montag).

Die Bundesregierung ringt nach ihrer Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine um die Zusagen weiterer Staaten. Nach der politischen Freigabe von Lieferungen sei die geplante Allianz noch nicht komplett.

Deutschland und Polen haben angekündigt, der Ukraine im Krieg gegen Russland moderne Kampfpanzer vom Typ Leopard-2A6 liefern zu wollen. Noch verläuft das aber schleppend. Es fehlen weitere Koalitionen. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: 6 Millionen Euro an Spenden für die Ukraine

+++ 18.55 Uhr: Bei einer Crowdfunding-Aktion zur Unterstützung der Ukraine sind im baltischen Land Litauen 6 Millionen Euro zusammengekommen. Das meldet das Online-Medium European Pravda, das sich auf eine offizielle Stellungnahme der Initiative berief, die die Sammlung angestoßen hatte. Die Aktion hatte zum Ziel, genug Geld zu sammeln, um auf Luftverteidigung spezialisierte Radarsysteme in Israel zu kaufen und diese in die Ukraine zu liefern. Das erklärte Spendenziel von fünf Millionen Euro war um eine Million übertroffen worden.

Melnyk fordert „Panzer-Koalition“: Überleben der Ukraine als europäische Kulturnation in Gefahr

+++ 13:43 Uhr: Der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk rief alle Leopard-Nutzerstaaten am Sonntag dazu auf, Beiträge für eine „globale Panzer-Koalition“ zu leisten, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt. Die Kampfpanzer würden dringend benötigt, um eine Befreiung aller besetzten Gebiete im Jahr 2023 zu ermöglichen. Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland Melnyk schrieb auf Twitter: „Unser Überleben als Staat und als europäische Kulturnation ist in Gefahr.“

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Zehn Tage nach der Zusage Kampfpanzer liefern zu wollen, tut sich Deutschland schwer, Allianzen dafür zu finden. Zuletzt habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sich in zahlreichen Telefonaten bemüht, Partnerstaaten für die Lieferung der Militärgeräte zu finden. Derweil gab Polen am Wochenende seine Zusage für die Lieferung und hat bereits mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten auf dem Leopard begonnen, schreibt dpa.

Ukraine-Verhandlungen: Kanada beteiligt sich an Militärhilfen und schickt ersten Kampfpanzer los

Update vom Sonntag, 5. Februar, 10:28 Uhr: Der erste von vier Leopard-Panzern aus Kanada befindet sich auf dem Weg in die Ukraine. Auf Twitter teilte die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand ein Foto, auf dem das Militärgerät in ein Flugzeug verladen wird. „Kanada steht zu den Menschen in der Ukraine – und wir werden die Streitkräfte der Ukraine weiterhin mit der Ausrüstung versorgen, die sie zum Sieg brauchen“, schrieb Anand in dem Tweet. Am 26. Januar kündigte Kanada die Lieferung von Kampfpanzern an Kiew an.

Ukraine-Verhandlungen: Scholz weist Kritik von sich

Erstmeldung vom Sonntag, 5. Februar: Berlin/Kiew/Moskau – Seitdem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine grünes Licht gegeben hat, wird immer wieder Kritik an der Entscheidung laut. Dass Deutschland damit zu einer Kriegspartei werden würden, lautet einer der Vorwürfe. Ihren Ursprung hat die Kritik wohl teils im Kreml selbst. „Es ist unfassbar, aber eine Tatsache: Wir werden erneut mit dem deutschen Panzer Leopard bedroht“, sagte Wladimir Putin am Donnerstag (2. Februar) bei einer Gedenkfeier im ehemaligen Stalingrad (heute Wolgograd).

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Gemeinsames Vorgehen des Westen verhindert Eskalation

Scholz wies die Kritik bereits mehrfach zurück. Eine Eskalation würde durch die enge Abstimmung mit den westlichen Partnern, wie beispielsweise den USA, verhindert werden, so die Einschätzung des Kanzlers.

Gegenüber dem Machthaber in Moskau habe der SPD-Frontmann nach eigenen Angaben immer wieder „sehr deutlich“ gemacht, dass Russland die alleinige Verantwortung für den Ukraine-Krieg trage. Drohungen von Seiten Russlands habe er dabei bisher nicht wahrgenommen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die Aussage des russischen Präsidenten Putin wies Scholz zurück: Putins Worte „stehen in einer Reihe abstruser historischer Vergleiche, die er nutzt, um seinen Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen“, sagte der Kanzler der Bild am Sonntag.

Mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gebe es hingegen die Vereinbarung, dass die aus dem Westen gelieferten Waffen nur auf ukrainischem Territorium, nicht aber auf russischem Gebiet eingesetzt werden dürfen. „Darüber besteht Konsens“, antwortete Scholz auf eine Frage des Blattes.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Putin schießt verbal gegen den Westen

Dabei ließen die Worte von Putin am Donnerstag in Wolgograd eine andere Lesart zu. „Wir haben etwas, womit wir antworten. Und mit der Anwendung von Panzertechnik ist die Sache nicht erledigt. Das sollte jeder verstehen“, sagte der Kreml-Chef dort.

Kremlsprecher Dmitri Peskow ging im Anschluss sogar noch weiter. „Wenn neue Waffen auftauchen, die vom kollektiven Westen geliefert werden, wird Russland sein vorhandenes Potenzial umfassender nutzen, um im Zuge der militärischen Spezial-Operation zu reagieren“, sagte Peskow in Hinblick auf die vom Westen beschlossenen Panzerlieferungen. (Lucas Maier mit dpa)