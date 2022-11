Deutsche Waffen für Ukraine? Melnyk-Nachfolger berichtet von „vertrauensvollem Dialog“

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, hat die Bundesregierung um weitere Unterstützungen gebeten. Der News-Ticker.

bittet um weitere Hilfen: Der ukrainische Botschafter in Deutschland fordert neben Waffen auch Generatoren und Transformatoren. Dieser News-Ticker zum diplomatischen Geschehen rund um den Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 28. November, 22.55 Uhr: Die Ukraine ist nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj bestrebt, Russland für den Angriffskrieg und die daraus entstandenen Folgen international zur Verantwortung zu ziehen. In seinen Gesprächen mit ausländischen Politikern und in diversen Kontakten der ukrainischen Behörden mit westlichen Institutionen werde stets darüber gesprochen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache.

„Das Hauptthema all dieser Ereignisse ist die Verantwortung Russlands für Krieg und Terror.“ Nach einer kurzen Auflistung der jüngsten russischen Angriffe und der neuesten Schäden, darunter der Ausfall der Wasserversorgung in der südukrainischen Stadt Mykolajiw, warf Selenskyj den Invasoren Zerstörungswut vor. „Nun, was kann man über sie sagen? Das ist die wahre Essenz dieser zufälligen Genossen, die Russland übernommen haben“, sagte Selenskyj. „Nach 20 Jahren Herrschaft ist ein großer Teil ihres Staates so ruiniert, als hätte es dort Krieg gegeben.“

„Sie sind zu nichts als Zerstörung fähig“, warf der ukrainische Staatschef den Russen vor. „Und was sie jetzt gegen die Ukraine tun, ist ihr Versuch, sich zu rächen. Um sich dafür zu rächen, dass sich die Ukrainer immer wieder gegen sie gewehrt haben.“ Sein Land werde sich mit allen Mitteln gegen Russland verteidigen. „Die Ukraine wird niemals Befehle von diesen Genossen aus Moskau annehmen“, sagte er. Die Ukraine werde alles tun, um jedes Objekt, jedes Haus, jedes Unternehmen, das von den Besatzern zerstört wurde, wiederherzustellen.

Ukraine-News: Selenskyj spricht von „wichtigem Signal“ nach Besuch von Partnerländern

Update vom 28. November, 18.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Gruppenreise von sieben Außenministern der baltischen und nordischen Staaten nach Kiew als Zeichen der Solidarität begrüßt. „Ihr Besuch ist ein wichtiges Signal der Unterstützung und Solidarität von befreundeten Partnerländern der Ukraine, gerade in Zeiten der ernsthaftesten Herausforderungen“, erklärte Selenskyj am Montag über Telegram. Die Chefdiplomaten von Norwegen, Schweden, Finnland, Island, Estland, Lettland und Litauen waren gemeinsam in die ukrainische Hauptstadt gekommen.

„Wir, die Außenminister von Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden, sind heute in Kiew in voller Solidarität mit der Ukraine. Trotz Russlands Bombenhagel und barbarischer Brutalität wird die Ukraine gewinnen“, teilten mehrere Außenminister wortgleich auf Twitter mit. Dazu stellten sie ein Gruppenbild am Bahnsteig vor einem Zug. Nach Angaben von Estlands Außenminister Urmas Reinsalu soll mit dem Besuch ein Zeichen der Solidarität gesendet werden. „Wir werden die Ukraine weiterhin militärisch, wirtschaftlich und politisch unterstützen“, betonte er.

Ukraine-News: Buschmann fordert entschlossene Haltung gegen Sanktionsverstöße

Update vom 28. November, 15.55 Uhr: Auf Verstöße gegen Russland-Sanktionen müsse in ganz Europa entschlossen und einheitlich reagiert werden, twitterte nun Justizminister Marco Buschmann. „Mein Amtskollege Eric Dupond-Moretti und ich fordern: Die Europäische Staatsanwaltschaft soll übernehmen“, fügte der FDP-Politiker hinzu.

Vor dem Treffen der G7-Justizminister haben die Ressortschefs Frankreichs und Deutschlands gefordert, dass die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) die Strafverfolgung dafür übernimmt. Es sei „von zentraler Bedeutung, dass diese Maßnahmen ihre volle Wirkung entfalten können“, hieß es in einem Gastbeitrag der beiden Minister im Onlinemagazin Legal Tribune Online.

Am Montag (28. November) einigten sich die Mitgliedstaaten in Brüssel darauf, einheitlicher gegen Verstöße gegen Russland-Sanktionen vorzugehen.

Ukraine-News: Botschafter bittet um Generatoren und Waffensysteme

Erstmeldung vom 28. November: Kiew — Die russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur dauern weiter an. In der vergangenen Wochen wurde die Hauptstadt Kiew erneut zum Ziel umfangreicher Raketenangriffe der russischen Streitkräfte. Dabei traf Russland wiederholt die ukrainische Energieversorgung und sorgte für weitreichende Blackouts im Land. In Kiew waren noch am Wochenende über 100.000 Menschen ohne Strom und Wasser. Die Stadtverwaltung hat deshalb auch spezielle „Heating Points“ eingerichtet, an denen sich die Bürger aufwärmen können.

Ukraine-Krieg: Melnyk-Nachfolger Makejew bittet Bundesregierung um weitere Hilfen

Die Ukraine benötigt in dieser Phase des Krieges verstärkt Unterstützung. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew hat die Bundesregierung deshalb um weitere Hilfen gebeten. Nachdem der Fokus der deutschen Unterstützung seit Beginn des Krieges vor allem auf modernen Waffensystemen gelegen hatte, werden jetzt auch andere Hilfsmittel gebraucht. Sein Land benötige wegen der gezielten russischen Angriffe auf die Stromversorgung Generatoren und auch Transformatoren, sagte Makejew am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Dennoch hält Makejew es auch weiterhin für notwendig, weitere Waffensysteme aus Deutschland nach Kiew zu liefern. Es gehe darum, den Grund der Zerstörung zu bekämpfen. „Deswegen bräuchten wir Luftabwehrsysteme und Waffen“, sagte der Botschafter. Makejew erklärte, dass die Ukraine weiterhin schwere Kampfgeräte wie Panzer bräuchte. Bisher hatte Deutschland die Lieferung moderner Kampfpanzer westlicher Bauart abgelehnt. „Wir sind jetzt mit der Bundesregierung in vertrauensvollem Dialog darüber“, so Makejew. „Wir brauchen Waffen, um diesen Krieg zu gewinnen.“

Ukrainischer Botschafter Makejew — „brauchen Waffen, um diesen Krieg zu gewinnen“

Den Krieg zu gewinnen bedeute, das ganze Territorium der Ukraine wieder unter ukrainische Kontrolle zu bekommen - inklusive der 2014 annektierten Krim, stellte er klar. Der 47-Jährige ist seit dem 24. Oktober 2022 der ukrainische Botschafter in Deutschland. Makejew hatte das Amt von seinem Vorgänger Andrei Melnyk übernommen, der nach über sieben Jahren ins ukrainische Außenministerium wechselte. Melnyk wurde am 18. November zum ukrainischen Vize-Außenminister ernannt. (fd mit dpa)