Selenskyj bedankt sich auf Deutsch bei Scholz und wünscht Ukrainern „Jahr des Sieges“

Von: Andreas Schmid

Wolodymyr Selenskyj bedankt sich bei Bundeskanzler Scholz für die Zeitenwende und dessen Unterstützung – auf Deutsch. Alle Infos im News-Ticker.

Update vom 31. Dezember, 21.47 Uhr: Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich am Samstag mit einer kurzen Glückwunschbotschaft zum Jahreswechsel an seine Mitbürger gewendet. Ein frohes neues Jahr und das „Jahr unseres Sieges“ wünschte Selenskyj. Weiter schrieb er auf Telegram: „Heute Wunder wünschen? Die Ukrainer haben sie schon lange geschaffen.“ Seine Neujahrs-Botschaft unterlegte der Präsident mit einem Foto von sich und seiner Frau Olena vor einem bescheiden geschmückten Weihnachtsbaum.

Weitere leichte politische Untertöne waren in seiner Neujahrsbotschaft zu erkennen. „Sich echte Freunde wünschen? Wir haben bereits mit Sicherheit herausgefunden, wer sie sind.“ Er meinte damit die Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland. Mit leichter Ironie und Hinweis auf die wiederholten russischen Angriffe auf das ukrainische Stromnetz erklärte Selenskyj in seiner Nachricht außerdem: „Willst du Licht? Es ist in jedem von uns, auch wenn es keinen Strom gibt.“

Auch bei der Frage nach einem Wunsch nach Abenteuer und Reisen konnte sich Selenskyj einen Seitenhieb auf die bittere Realität des russischen Angriffskriegs nicht verkneifen. „Die Ukrainer haben schon zu viel davon bekommen.“ Es bleibe somit nur ein Wunsch, der aber nicht durch ein Wunder wahr werden wird. Sondern „durch unsere Arbeit, durch Kampf, gegenseitige Hilfe, Menschlichkeit.“

140 Ukrainer und 82 Russen bei Gefangenenaustausch übergeben

Update vom 31. Dezember, 18.41 Uhr: Kurz vor Neujahr durften einige russische sowie ukrainische Soldaten jeweils die Heimreise aus der Kriegsgefangenschaft antreten. Am Samstag habe die Ukraine 140 Soldaten aus russischer Gefangenschaft in Empfang genommen, wie der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak auf Telegram mitteilte. „Dies ist ein weiterer großer Austausch, der durchgeführt wurde“, zitierte ihn dabei die Nachrichtenagentur Unian. „Unter ihnen sind die Verwundeten sowie die Verteidiger von Mariupol, der Insel Zmeiny, Freiwillige aus Slawutitsch, auch Väter und Söhne, die zusammen in Gefangenschaft waren wie bei uns aus Richtung Bakhmut.“ Auch acht Frauen haben sich laut Jermak unter den 140 Menschen befunden.

Die Staatsagentur Tass berichtete unterdessen, dass auf der anderen Seite 82 russische Kriegsgefangene freigelassen wurden. Darunter seien ebenfalls verwundete Soldaten gewesen, die umgehend zur weiteren Behandlung nach Moskau geflogen worden seien, berichtete Tass weiter.

Putin schießt in Neujahrsrede scharf gegen Westen

Update vom 31. Dezember, 17.01 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hielt am Samstag seine jährliche Neujahrsansprache ans Volk. Dabei ließ er seine Rede nicht wie üblich vor dem Hintergrund des Kremls, sondern in Kriegszeiten umgeben von Soldaten aufzeichnen. Die Ansprache war am Samstagnachmittag (deutsche Zeit) bereits auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka sowie im nordöstlichen Tschukotka zu sehen, da dort aufgrund der Zeitverschiebung schon das Jahr 2023 begonnen hat.

Bei seiner Ansprache warf Putin unter anderem dem Westen „Lügen“ vor. „Die westlichen Eliten haben uns allen jahrelang heuchlerisch ihre friedlichen Absichten versichert, darunter zur Lösung des schwersten Konflikts im Donbass“, sagte der Kremlchef. Damit bezog er sich erneut auf Aussagen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel, die in einem Interview erklärt hatte, der Friedensplan für den Donbass sei auch geschlossen worden mit dem Ziel, die Ukraine stärker zu machen. „Der Westen hat gelogen, was den Frieden angeht und sich auf eine Aggression vorbereitet. Und er schämt sich heute nicht einmal mehr, das offen zuzugeben.“

Russlands Präsident Wladimir Putin zeichnete am 31. Dezember außerdem Soldaten im Hauptquartier des südlichen Militärbezirks aus. © IMAGO/Mikhail Klimentyev/ ITAR-TASS

Weiter behauptete Putin, dass die Ukraine und ihre Bevölkerung benutzt würden, um Russland zu zerstören. „Wir haben das niemals und niemandem erlaubt - und werden das auch künftig nicht zulassen“, sagte er in einem autoritären, kämpferischen Ton. Russland habe sich gegen den Druck des Westens, der bereits seit 2014 Sanktionen erlasse, behauptet und einen Kollaps der Wirtschaft abgewendet. „In diesem Jahr wurde uns ein echter Sanktionskrieg erklärt. Diejenigen, die ihn anzettelten, haben eine volle Zerstörung unserer Industrie, Finanzen und des Transportwesens erwartet. Das ist nicht eingetreten“, sagte Putin. Das russische Volk würde demnach aktuell Mut und Würde zeigen, das Vaterland zu schützen. Unterdessen griff Russland die Ukraine am Samstag kurz vor Neujahr erneut mit Raketen an.

Ukraine-Krieg: Theologin ruft zur Zusammenarbeit mit russischem Volk auf

Update vom 31. Dezember, 15.16 Uhr: Die evangelische Theologin Margot Käßmann hat zur Zusammenarbeit mit der russischen Zivilgesellschaft aufgerufen. Sie sei dagegen, dass wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine „nun alle Städte-, Wissenschafts- und Kultur-Partnerschaften mit Russland beendet werden“, sagte sie in der Samstagsausgabe der Rheinischen Post. „Wir müssen die Kontakte zu Russland nicht abbrechen, sondern intensivieren, um die Menschen in Russland zu ermutigen, sich gegen den Krieg in der Ukraine zu wenden.“

Die evangelische Theologin Margot Käßmann will weiterhin mit der russischen Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. © Patrick Seeger/dpa

Präsident Selenskyj: Danke an Kanzler Scholz auf Deutsch

Update vom 31. Dezember, 9.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zum Jahresende bei Bundeskanzler Olaf Scholz für dessen Unterstützung und den neuen sicherheitspolitischen Kurs Deutschlands bedankt – mit einem Tweet auf Deutsch. „Waffenlieferungen, Schutz für mehr als eine Million Ukrainer:innen, G7-Präsidentschaft mit Ukraine-Fokus, finanzielle & technische Hilfe, EU-Kandidatenstatus. Danke für die Zeitenwende, Herr @Bundeskanzler!“, schrieb er am Samstag auf Twitter.

„Mögen wir sie im Jahr 2023 mit unserem gemeinsamen Sieg komplett machen“, meinte der Staatschef mit Blick auf die von Scholz ausgerufene Zeitenwende, mit der die Bundesregierung auch eine militärische Unterstützung der Ukraine für die Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg eingeleitet hatte.

Die Ukraine hofft angesichts massiver russischer Drohnen- und Raketenangriffe auf deutlich mehr Militärhilfe etwa bei der Flugabwehr. Auch Experten meinen, dass das Land für einen Sieg gegen Russland noch viel mehr Waffen und Munition braucht.

Neujahrsgrüße von Putin: Biden, Macron und Scholz gehen leer aus

Update vom 30. Dezember, 14.50 Uhr: Wladimir Putin verschickt Neujahrsgrüße an seine Unterstützer. Joe Biden, Emmanuel Macron und Olaf Scholz erhalten keine Post aus dem Kreml. „Wir haben keinen Kontakt zu ihnen“, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag. „Und angesichts der ständigen unfreundlichen Handlungen, die sie unternehmen, wird der Präsident ihnen keine Grüße senden.“ Putin erhalte von den drei Politikern auch keine. Interessant: Altkanzler Gerhard Schröder soll demnach von Putin einen Neujahrsgruß erhalten.

Anderen Spitzenpolitikern hat der russische Staatschef bereits ein frohes neues Jahr 2023 gewünscht. Nach Angaben des Kreml schickte Putin auch zwei früheren Regierungschefs seine guten Wünsche zum neuen Jahr: neben Schröder auch dem früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Grußbotschaften schickte Putin nach einer am Freitag veröffentlichten Liste auch etwa an die Staats- und Regierungschefs von China, der Türkei, Indien, Venezuela und Syrien sowie an den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic, Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko oder als einzigen EU-Regierungschef an Ungarns Viktor Orban.

Update vom 30. Dezember, 12.37 Uhr: Das Verteidigungsministerium in Minsk hat nach dem Fund einer Flugabwehrrakete auf belarussischem Staatsgebiet von einer möglichen Provokation Kiews gesprochen. „Entweder wurde die ungelenkte Flugabwehrrakete wegen der schlechten Ausbildung der Mannschaft unabsichtlich abgefeuert, oder die Rakete war defekt, oder aber es handelt sich um absichtliche Provokation der ukrainischen Streitkräfte“, sagte der Chef der belarussischen Flugabwehr, Kirill Kasanzew, in einer am Freitag im Nachrichtenkanal Telegram verbreiteten Stellungnahme des Ministeriums. Lässt sich Lukaschenkos Regime in Russlands Krieg ziehen? Es gibt widersprüchliche Zeichen.

Update vom 30. Dezember, 11.20 Uhr: Wladimir Putin lädt Xi Jinping zu einem Treffen nach Russland ein. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie und ich eine Gelegenheit finden werden, uns persönlich zu treffen. Sehr geehrter Herr Präsident, mein lieber Freund, wir freuen uns darauf, Sie im nächsten Frühjahr zu einem Staatsbesuch in Moskau zu sehen“, sagte Putin laut Gesprächsprotokoll des Kreml. Das Treffen werde „das wichtigste politische Ereignis des Jahres in den bilateralen Beziehungen werden“.

Brisantes Gespräch zwischen Putin und Xi: „Wollen die Zusammenarbeit unserer Truppen stärken“

Update vom 30. Dezember, 11.05 Uhr: Das Gespräch zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping läuft. Der russische Präsident bekundete in einem Videotelefonat mit dem chinesischen Staatschef seinen Willen zu einer stärkeren militärischen Zusammenarbeit der beiden Länder. „Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen den Truppen Russlands und Chinas stärken“, sagte Putin.

Zugleich lobte er die Bemühungen Moskaus und Pekings, sich Druck aus dem Westen entgegenzustellen. „Vor dem Hintergrund des beispiellosen Drucks und der Provokationen des Westens verteidigen wir unsere Positionen und Prinzipien“, sagte Putin. „Ich wünsche Ihnen und dem gesamten befreundeten China von ganzem Herzen neue Erfolge.“

Ein Erfolg sei die wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder. Laut Putin läuft die Wirtschaft derzeit hervorragend. „Trotz des ungünstigen äußeren Umfelds, unrechtmäßiger Beschränkungen und direkter Erpressung durch bestimmte westliche Länder ist es Russland und China gelungen, ein rekordverdächtiges Wachstum des gegenseitigen Handelsumsatzes zu erzielen“, zitierte ihn die russische Nachrichtenagentur Tass. Der Handelsumsatz sei „um rund 25 Prozent gestiegen“.

Putin spricht im Ukraine-Krieg mit Xi: Videocall über „wichtigste regionale Probleme“

Moskau/Peking – Russland scheint derzeit die Allianz mit China zu suchen. Nachdem Dmitri Medwedew vor Weihnachten nach Peking reiste (zeitgleich zu Selenskyjs Besuch in den USA), will Kremlchef Wladimir Putin nun mit Chinas Präsident Xi Jinping sprechen. Für Freitag ist ein Videocall geplant.

Wladimir Putin und Xi Jinping im usbekischen Samarkand: Im September trafen die beiden Staatschefs zuletzt persönlich aufeinander. © Sergej Bobylev/imago

Nach Angaben des Kremls wird sich der Meinungsaustausch um „die wichtigsten regionalen Probleme“ drehen – sowohl solche, „die Russland näher liegen“, als auch solche, „die China näher liegen“. Konkreter äußerte sich Kremlsprecher Dmitri Peskow nicht, stellte via russischen Nachrichtenagenturen jedoch klar: „Unsere Anführer werden diese Probleme im Geiste einer echten strategischen Partnerschaft erörtern.“ Der Norden Chinas grenzt an den Südosten Russlands. Putin und Xi werden sich laut Peskow öffentlich begrüßen, anschließend folgt ein privates Vier-Augen-Gespräch.

Angesichts der internationalen Verurteilung der russischen Invasion in der Ukraine und der westlichen Sanktionen will Putin seine Beziehungen zu Peking verstärken und die wirtschaftliche Zusammenarbeit ankurbeln. Die beiden Länder verstehen sich als geopolitisches Gegengewicht zu den USA und ihren Verbündeten. So haben Russland und China im Dezember gemeinsame Militärübungen ausgeführt, die der russische Armeechef als Antwort auf das „aggressive“ Auftreten der USA im asiatisch-pazifischen Raum bezeichnete.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg fordert mehr Waffen: „Schnellster Weg zu mehr Frieden“

Zum Jahreswechsel positioniert sich aber auch die Nato im Ukraine-Krieg. Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert offen Waffenlieferungen für die Ukraine. „Es mag paradox klingen, aber militärische Unterstützung für die Ukraine ist der schnellste Weg zum Frieden“, sagte Stoltenberg der dpa. „Wir wissen, dass die meisten Kriege am Verhandlungstisch enden – wahrscheinlich auch dieser Krieg – aber wir wissen, dass das, was die Ukraine in diesen Verhandlungen erreichen kann, untrennbar von der militärischen Situation abhängt.“ An der Front gab es zuletzt keine großen Durchbrüche. Auch deshalb zeichnet sich derzeit keine rasche Friedenslösung ab.

Ukraine-News: Putin hatte laut Stoltenberg „kein Interesse an einer friedlichen Lösung“

Stoltenberg meint: „Wenn Sie also eine friedliche Verhandlungslösung wollen, die gewährleistet, dass die Ukraine als unabhängiger demokratischer Staat überlebt, dann ist es der beste Weg, sie militärisch zu unterstützen – denn so kann Präsident Putin davon überzeugt werden, dass er sein Ziel, die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen, nicht erreichen wird.“

In dem Interview gab Stoltenberg auch Einblick in den 24. Februar: „Als ich ins Bett ging, wusste ich, dass sie einmarschieren würden, also dachte ich, es wäre gut, ein paar Stunden Schlaf zu haben.“ Die Nato sei „gut vorbereitet“ gewesen, „weil es sich um eine lange vorhergesagte Invasion handelte“. Verhindern konnte das Militärbündnis sie dennoch nicht. „Wir haben bis zuletzt an die Diplomatie geglaubt, aber Präsident Putin hatte kein Interesse an einer friedlichen Lösung.“ (as mit Material der dpa)