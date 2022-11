Schwere Verluste für Russland: Ukraine schießt 51 russische Raketen ab

Von: Sandra Kathe, Moritz Serif, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Lucas Maier

Die Verluste Russlands im Ukraine-Krieg stoppen nach wie vor die russischen Streitkräfte. Der News-Ticker.

Mangel an Munition: Laut dem britischen Verteidigungsministerium spitzt sich die Lage für die russischen Truppen weiter zu.

Laut dem britischen Verteidigungsministerium spitzt sich die Lage für die russischen Truppen weiter zu. Probleme der Marine: Die russische Schwarzmeerflotte steht vor großen Herausforderungen.

Die russische Schwarzmeerflotte steht vor großen Herausforderungen. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Donnerstag, 24. November, 6.42 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben am 23. November 51 von 70 russischen Raketen und 5 Kamikaze-Drohnen abgeschossen.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine ins Visier genommen und Raketen von Flugzeugen und Schiffen im Kaspischen Meer, im Schwarzen Meer und in der Oblast Rostow abgeschossen.

Eine russische Iskander-K Rakete. (Archivbild) © afp

+++ 18.35 Uhr: Von 70 russischen Raketenangriffen am Mittwoch (23. November) hat die Luftverteidigung der Ukraine mehr als zwei Drittel abgewehrt. Das berichtet die ukrainische Luftwaffe über die Nachrichtenplattform Telegram. 51 der rund 70 Raketen von den Typen Ch-101, Ch-555 und Kalibr seien abgefangen und unschädlich gemacht worden. Erfolgt seien die Angriffe aus Richtung der russischen Region Rostow, sowie Küstenregionen am Kaspischen und Schwarzen Meer. Zusätzlich hätte die ukrainische Luftverteidigung auch fünf Lancet-Drohnen zerstört.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Russland gehen die Drohnen aus

+++ 15.00 Uhr: Ukraines Verteidigungsminister Oleksij Resnikow veröffentlichte eine Übersicht zum angeblich verbleibenden russischen Raketenarsenal, wobei die Angaben aus Kiew nicht unabhängig überprüfbar sind. Von den Boden-Boden-Raketen des Typs Iskander seien 829 Stück, also mehr als vier Fünftel des Bestands verschossen worden, hieß es. Bei Luft-Boden-Raketen der Typen Ch-101 und Ch-555 sei noch die Hälfte des Arsenals da.

+++ 12.12 Uhr: Russlands Verluste steigen: Laut Spiegel-Informationen gehen Putin die Drohnen aus. Auch die Kamikaze-Drohnen aus dem Iran. Der Ansatz habe nur begrenzten Erfolg gehabt und die meisten seien zerstört worden.

+++ 10.48 Uhr: Anders sah es hingegen bei Luftabwehrsystemen und Flugzeugen aus. Hier musste Russland keine Verluste hinnehmen.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Soldaten sterben

+++ 9.21 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg erneut Verluste erlitten. Laut Statistiken des ukrainischen Verteidigungsministeriums sind im Vergleich zum Vortag 410 russische Soldaten gestorben. Außerdem konnte die Ukraine zwei Panzer zerstören.

Soldaten: 85.410 (+410 zum Vortag)

Flugzeuge: 278 (+0)

Hubschrauber: 261 (+0)

Panzer: 2897 (+2)

Artilleriesysteme: 1887 (+5)

Mehrfachraketenwerfersysteme: 395 (+2)

Luftabwehrsysteme: 209 (+0)

Autos und andere Fahrzeuge: 4396 (+3)

Schiffe: 16 (+0)

Unbemannte Kampfdrohnen: 1536 (+0)

(Stand: Mittwoch, 23. November)

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Verluste für Russland: Drohnenangriff auf der Krim

Update vom Mittwoch, 23. November, 6.50 Uhr: Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim hat es Berichten vom Dienstagabend (22. November) zufolge einen ukrainischen Drohnenangriff gegeben. In der Stadt Sewastopol sind laut dem Stadtchef Michail Raswoschajew zwei Drohnen abgeschossen worden. Diese sollten ein Strom- und Heizkraftwerk im Stadtteil Balaklawa angreifen.

Drei weitere Drohnen seien von der Schwarzmeerflotte nahe der Hafenstadt über dem Meer abgefangen worden. Für Russland ist Sewastopol strategisch wichtig. Russland nutzt die Stadt als Marinebasis für die Schwarzmeerflotte.

Schwere Verluste für Russland: Putin „kann nicht gewinnen“

+++ 20.55 Uhr: US-Senator Jim Risch, zuständig für auswärtige Beziehungen seines Landes, äußert in einem Interview gegenüber der European Pravda: „Putin hat bereits verloren“. Risch, der derzeit an neuen Waffensystemen für die Ukraine arbeitet, habe am Sieg der Ukraine nicht den geringsten Zweifel. „Das ukrainische Volk hat gezeigt, dass [Putin] sein Ziel, das Land zu besetzen, niemals erreichen wird“, so Risch. Die Ukrainer würden bis zum Tod kämpfen, bevor sie zuließen, dass ihr Land besetzt werde. Das habe die Welt beeindruckt.

Putin habe aus den Gefechten noch keinen Ausstieg gefunden, aber er müsse weiter suchen. „Es wird ihm niemals gelingen, das zu erreichen, was er sich vorgenommen hat. Die Ukrainer haben sich selbst, der Welt und sicherlich auch den Russen bewiesen, dass sie nicht zulassen werden, dass ihr Land besetzt wird. Putin hat also nicht gewonnen und er kann nicht gewinnen.“

Schwere Verluste für Russland: Moskau gehen die Raketen aus

+++ 18.15 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Oleksii Reznikov ist Russland mit einem Mangel an Hochpräzisionswaffen, darunter Iskander-Raketen, konfrontiert. Moskau hat demnach nur noch 119 Iskander-Raketen auf Lager, verglichen mit 900 vor dem Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine. Außerdem verfüge Russland noch über 229 Kalibr-Marschflugkörper, während es am 23. Februar noch 500 waren.

Reznikov veröffentlichte via Twitter detaillierte Informationen in Form einer Grafik. Den Angaben zufolge verfügt Moskau noch über 347 3M-55 Onyx-Raketen, 6980 S-300-Raketen und insgesamt 801 luftgestützte Raketen verschiedener Typen. „Es gibt vier Feinde des russischen Raketenarsenals: brillante ukrainische Luftabwehrkräfte, inkompetente russische Streitkräfte, Sanktionen und Zeit“, kommentierte Reznikov dazu.

Schwere Verluste für Russland: Moskau gehen die Raketen aus

+++ 15.35 Uhr: Einem Bericht der ukrainischen Pravda zufolge reicht das russische Raketenarsenal für nur noch höchstens drei „massive Angriffe“ aus. Dies hätten hochrangige Quellen des ukrainischen Militärs bestätigt. „Die russische Armee ist bereits gezwungen, Raketen aus den Nuklearreserven zu entnehmen, indem sie einfach die nuklearen Sprengköpfe entfernt“, heißt es in dem Artikel. Darüber hinaus bombardierte die russische Armee die Ukraine zuletzt unter anderem auch mit Abwehrraketen.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Schwarzmeerflotte steht vor großen Problemen

+++ 11.45 Uhr: Ein mutmaßlicher ukrainischer Angriff auf Öldepots nahe dem russischen Hafen Noworossijsk zeigt nach britischer Einschätzung die Verwundbarkeit der russischen Schwarzmeerflotte. Das britische Verteidigungsministerium verwies am Dienstag in seinem täglichen Geheimdienst-Update auf russische und ukrainische Medienberichte, laut denen es am 18. November an einem Ölterminal, das nahe der russischen Marinebasis liege, zu einem Angriff kam.

„Noch sind nicht alle Einzelheiten dieses Vorfalls bekannt“, betonte das Ministerium. „Jede Demonstration aber, dass die Ukraine die Fähigkeit besitzt, Noworossijsk zu bedrohen, würde eine weitere strategische Herausforderung für die Schwarzmeerflotte darstellen. Das würde auch den bereits reduzierten maritimen Einfluss Russlands im Schwarzen Meer weiter untergraben“, hieß es in London weiter.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Putin will Soldaten-Mütter treffen

+++ 10.00 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin wird sich laut einem russischen Zeitungsbericht in den nächsten Tagen mit Müttern russischer Soldaten treffen. Offiziell wurde ein solches Treffen bisher allerdings nicht angekündigt – Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wollte das Ganze weder bestätigen noch dementieren, berichtete die Zeitung Wedomosti. In Russland ist am 27. November Muttertag – das Treffen könnte aufgrund der hohen Verluste unter russischen Truppen, der Mobilisierung und den damit zusammenhängenden Protesten zustande kommen.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Verteidigungsministerium veröffentlicht neue Zahlen

+++ 09.00 Uhr: Das Verteidigungsministerium der Ukraine hat die Verluste von Russland nach oben korrigiert. Laut der neuesten Veröffentlichung ist die Zahl der gefallenen Soldaten auf russischer Seite in den letzten 24 Stunden um 400 gestiegen. Die Verluste an gepanzerten Fahrzeugen und Artilleriesystemen ist ebenfalls gestiegen, wie das Ministerium mitteilte. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig bestätigt werden.

Soldaten: 85.000 (+400 zum Vortag)

85.000 (+400 zum Vortag) Flugzeuge: 278 (+0)

278 (+0) Hubschrauber: 261 (+0)

261 (+0) Panzer: 2895 (+3)

2895 (+3) Artilleriesysteme: 1882 (+12)

1882 (+12) Mehrfachraketenwerfersysteme: 395 (+2)

395 (+2) Luftabwehrsysteme: 209 (+0)

209 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4393 (+15)

4393 (+15) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1536 (+0)

1536 (+0) (Stand: Dienstag, 22. November)

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Gefallene Soldaten sollen auf Mülldeponie „entsorgt“ werden

+++ 07.35 Uhr: Im Laufe des vergangenen Tages haben Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie der ukrainischen Verteidigungskräfte einen Kontrollpunkt, ein Treibstoff- und Schmiermittellager, ein Gebiet mit einer Konzentration von Personal, Waffen und militärischer Ausrüstung sowie eine Station für elektronische Kampfführung der russischen Besatzer angegriffen.

Update vom Dienstag, 22. November, 7.06 Uhr: Wie The Guardian berichtet, sollen russische Streitkräfte gefallene Soldaten auf einer Mülldeponie entsorgt haben.

Demnach sagten Einwohner von Cherson, die russischen Besatzungstruppen hätten eine Deponie abgeriegelt, auf der sie die Leichen gefallener russischer Soldaten abladen und verbrennen würden, berichtete der Guardian.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Stürme helfen Ukraine

+++ 21.40 Uhr: Das ukrainische Einsatzkommando „Süd“ vermeldet, dass die Operation auf der Nehrung Kinburn in der Oblast Mykolaiv angelaufen sei. Der Vorstoß der ukrainischen Truppen auf die Nehrung am linken Ufer des Flusses Dnipro folgt auf die Befreiung von Cherson und anderen Gebieten am rechten Ufer des Flusses am 11. November.

Die Nehrung ist ein schmaler Finger aus Sand und Gestrüpp von etwa 5 Kilometern Länge auf der Kinburn-Halbinsel, die an der Mündung des Dnipro-Flusses südlich von Cherson ins Schwarze Meer ragt. Es ist einer der letzten Teile der ukrainischen Oblast Mykolaiv, die noch unter russischer Besatzung stehen, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet.

Natalia Humeniuk, Sprecherin des ukrainischen Einsatzkommandos „Süd“, erklärte, die Operation auf der Nehrung Kinburn verlaufe in einem „ruhigen Modus“. Stürme auf der See würden die Operation aktuell unterstützen, da „sogar die Natur den Feind wegspült und aus diesem Land vertreibt“.

+++ 18.30 Uhr: Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, erklärt, dass ein Machtwechsel in der Ukraine nicht das Ziel der sogenannten militärischen „Sonderoperation“ ist. Das berichten die Kreml-nahe Nachrichtenagentur TASS sowie ein russischer Zweig der Nachrichtenagentur Interfax. Demnach habe Peskow die Frage nach einem Machtwechsel in der Ukraine als Teilziel der Offensive verneint: „Nein, der Präsident hat dies bereits erwähnt“.

Peskow wurde auch gebeten, die Aussage des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu kommentieren, dass Moskau keinen Frieden wolle, sondern Verhandlungen mit der Ukraine anstrebe, um eine Pause und Ruhe zu finden. Der russische Pressesprecher umging die Frage und antwortete darauf: „Russland will seine Ziele erreichen, und es wird sie erreichen“.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Russischer Militärstützpunkt zerstört

Update vom Montag, 21. November, 13.20 Uhr: Wie Iwan Fjodorow, Bürgermeister von Melitopol, auf Telegram berichtet, wurde ein russischer Militärstützpunkt in Vesele im Bezirk Melitopol zerstört. Der Feind habe „gestern Abend in dem vorübergehend besetzen Dorf Vesele sicherlich keinen Spaß“ gehabt, sagte Fjodorow. Wie Pravda berichtet, wurden am Sonntagabend drei laute Explosionen in der Gegend gemeldet.

Zudem rücken die ukrainischen Streitkräfte weiter an der Front von Swatowe vor – die Kontrolle über die Stadt in der Oblast Luhansk gilt derzeit als „politische Priorität“ Russlands (s. Erstmeldung). Dies berichtete Serhij Haidai, Leiter der Militärverwaltung Luhansk, auf Telegram.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Kontrolle über Swatowe hat „politische Priorität“

Erstmeldung vom Montag, 21. November: Kiew/Moskau – Nach ihrem Rückzug über den Fluss Dnipro in der Südukraine konzentrieren sich die russischen Kräfte nach britischer Einschätzung auf die Verteidigung der Stadt Swatowe im Osten des Landes. Dort seien die russischen Truppen nun am verletzlichsten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. „Als bedeutendes Bevölkerungszentrum im Gebiet Luhansk wird die russische Führung höchstwahrscheinlich die Beibehaltung der Kontrolle über Swatowe als politische Priorität ansehen“, hieß es.

In der Gegend habe es in den vergangenen Wochen heftige Artilleriegefechte gegeben. Russland baue dort wie an anderen Stellen der Front seine Verteidigungspositionen aus, die allerdings vornehmlich mit schlecht ausgebildeten Reservisten besetzt seien.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Russland fehlt Munition und Personal

„Die Kommandeure kämpfen jedoch wahrscheinlich mit der militärischen Realität, eine glaubwürdige Verteidigung aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig versuchen, offensive Operationen weiter südlich in Donezk mit Ressourcen auszustatten“, teilte das Ministerium weiter mit. „Sowohl die Verteidigungs- als auch die Offensivfähigkeit der russischen Truppen wird weiterhin durch einen ernsthaften Mangel an Munition und qualifiziertem Personal behindert.“

(nak/lm/na mit AFP/dpa)