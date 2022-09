Ukraine-Gespräche zwischen China und Russland - Erdogan droht Ärger mit Putin

Von: Franziska Schwarz, Fabian Müller

Teilen

Die Ukraine macht sich Hoffnungen auf eine militärische Wende - dabei ist sie auch auf Hilfen aus dem Westen angewiesen. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Update vom 13. September, 17.20 Uhr: Der Krieg gegen die Ukraine wird nach Angaben aus dem Kreml Thema der anstehenden Gespräche zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. „Diese Frage wird natürlich ausführlich beim bevorstehenden Treffen besprochen“, erklärte der russische Präsidentenberater Juri Uschakow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge bei einem Pressebriefing am Dienstag. Uschakow lobte Chinas Position in dem Konflikt als „ausgewogen“.

Putin und Xi treffen sich in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Usbekistan im Rahmen eines Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO). Die zweitägige Tagung findet in der Großstadt Samarkand statt. Erwartet werden auch Indiens Regierungschef Narendra Modi und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Mit Erdogan will Putin nach Angaben Uschakows unter anderem über die Umsetzung des Getreide-Deals sprechen. Durch das Abkommen wurden die monatelang blockierten ukrainischen Seehäfen entsperrt, um ukrainisches Getreide auf den Weltmarkt liefern zu können und die Lebensmittelkrise vor allem in den armen Ländern zu lindern. Die russische Führung zeigte sich allerdings zuletzt unzufrieden mit der Umsetzung. Das Getreide gehe vor allem nach Europa, bemängelte Moskau. Zudem würden die Versprechungen über eine Lockerung der Sanktionen gegenüber Russlands Dünge- und Lebensmittelsektor nicht eingehalten.

„Muss in ihrem Alltag ankommen“: Finnland-MP Marin pocht auf Visa-Bann für Russen

Update vom 13. September, 12.51 Uhr: Gegen deutschen Widerstand pocht Finnland auf einen umfangreichen Visa-Bann für Russen. Die finnische Regierungschefin Sanna Marin sagte bei einer Rede im Straßburger Europaparlament, die Sanktionen müssten „im Alltag der Russen ankommen“.

Russische Touristen können seit dem 1. September in der Regel nicht mehr über das Nachbarland Finnland in die EU einreisen. Finnland sowie die Staaten des Baltikums hatten die Visa-Ausgabe an Russen national eingeschränkt.

Deutschland und andere EU-Länder wie Österreich und Luxemburg haben sich bislang gegen einen weitgehenden Einreise-Stopp ausgesprochen. Die Verbindungen zu Russland dürften nicht völlig abreißen, argumentierten sie. Stattdessen einigten sich die EU-Länder auf höhere Hürden für die Vergabe von Schengen-Visa.

Sanna Marin, Premierministerin von Finnland, im Europäischen Parlament in Straßburg © Philipp von Ditfurth/dpa

FDP-Politiker Vogel: Waffenhilfe an Ukraine nun „in einer neuen Lage“

Update vom 13. September, 11.53 Uhr: Auch FDP-Politiker Johannes Vogel hat bekräftigt, dass Deutschland mehr schwere Waffen an die Ukraine liefern müsse. Deutschland und andere Verbündete hätten diese bereits in großer Zahl bereitgestellt. Aber jetzt müsse man noch stärker unterstützen: „Weil, die Ukraine hat in den letzten Tagen ein beeindruckendes Momentum auf dem Schlachtfeld, und das ist so wichtig, weil das der einzige Weg zum Frieden ist“, sagte Vogel laut dpa.

Vogel sagte, wenn er sich anschaue „was wir an Marder oder Fuchs, an Panzern und gepanzerten Fahrzeugen an Möglichkeiten haben, finde ich, die müssen jetzt in die Ukraine geliefert werden“. Aber auch Vogel, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion sprach sich für abgestimmtes Handeln im westlichen Bündnis aus.

Kuleba zu Verhandlungen mit Russland: „Nur wenn es um unsere territoriale Integrität geht“

Update vom 13. September, 10.55 Uhr: Sollte Russland als „staatlicher Sponsor des Terrorismus“ eingestuft werden? Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba lehnte Gegenargumente der US-Regierung nun ab. Kuleba sagte der ukrainischen Nachrichtenagentur RBC laut dem Kyiv Independent außerdem, Kiew sei offen für Verhandlungen mit Moskau - aber nur, wenn es in ihnen um die „komplette Wiederherstellung der territorialen Integrität“ der Ukraine gehe.

Update vom 13. September, 10.17 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat der Ukraine bedeutende Fortschritte bei seiner Gegenoffensive bescheinigt - „insbesondere im Nordosten“. Der Erfolg sei unter anderem der Unterstützung der USA und vieler anderer Länder zu verdanken, etwa durch bereitgestellte Ausrüstung, sagte Blinken am Montag (12. September) bei einer Pressekonferenz in Mexiko.

Es sei noch zu früh, um zu sagen, wie sich die Lage weiterentwickeln werde, fügte Blinken hinzu. „Russland hat diese Aggression begangen. Ich denke, angesichts des Preises, den es dafür zahlt, kann und sollte es damit aufhören“, betonte Blinken mit Blick auf steigende Energie- und Lebensmittelpreise.

Gegenoffensive der Ukraine: Kiew braucht Geld – Ampel debattiert über Panzer

Erstmeldung vom 13. September: Kiew/Berlin - Die Gegenoffensive der Ukraine bringt das Militär von Kremlchef Wladimir Putin in Bedrängnis, der Frontverlauf verschiebt sich. Für Beobachter ist klar, dass das auch ein Effekt der Waffenlieferungen aus dem Westen an Kiew ist. Macht Deutschland in der Frage genug? Die SPD stellt weiterhin Warnungen vor „Alleingängen“ in den Mittelpunkt.

Schwere Waffen an Kiew? Politiker der Ampel-Koalition über Vorgehen uneins

Finanzminister Christian Lindner (FDP) plädierte für zusätzliche Unterstützung, ohne allerdings konkretes Kriegsgerät zu nennen. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann tat dies: die von der ukrainischen Regierung mit Präsident Wolodymyr Selenskyj erbetenen deutschen Kampfpanzer Leopard 2 und Schützenpanzer Marder sollten es ein. Auch Grünen-Chef Omid Nouripour fand in den ARD-Tagesthemen, „dass noch mehr möglich wäre“. Auf der Lieferliste Deutschlands stehen bisher:

der Flugabwehrpanzer Gepard

die Panzerhaubitze 2000

Mehrfachraketenwerfer

das Flugabwehrsystem Iris-T

Kanzler Olaf Scholz (SPD) setzt indes auf auf Artillerie und Flugabwehr und pocht auf internationale Abstimmung. Der Frage nach der Lieferung von westlichen Kampfpanzern weicht er weiterhin aus..

Ukraine fehlt im Krieg Geld: Exporte sinken drastisch

Im Export-Land Ukraine (Getreide, Stahl und Eisen) sind seit Kriegsbeginn allerdings die Steuer- und Zolleinnahmen eingebrochen. Das Land hält sich nicht nur mit Unternehmensgewinnen und Milliardentransfers westlicher Finanzminister über Wasser - sondern auch mit den Ersparnissen ukrainischer Familien, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Jeden Monat fehlen im Haushalt aktuell gut fünf Milliarden Euro – rund die Hälfte aller Ausgaben, so der Bericht.

Seit der russischen Invasion in die Ukraine seien dort die Ausgaben für Armee, Polizei, Geheimdienst und Territorialverteidigung explodiert, die Nationalbank verkaufe als Behelf ihre Devisenreserven und erwerbe Kriegsanleihen. Laut dem Staatlichen Statistikdienst der Ukraine sind die Exporte des Landes im ersten Halbjahr 2022 um ein Viertel gesunken, berichtete der Kyiv Independent.

Streit um Getreide-Deal: Neues Treffen von Putin und Erdogan

Dann ist da noch der Getreide-Deal zwischen der Ukraine und Russland. Die Export-Vereinbarung kam im Juli unter türkischer Vermittlung zustande. Vergangene Woche kritisierte Putin die Umsetzung aber als unzureichend - und drohte indirekt damit, sie wieder platzen zu lassen.

Bei dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) im usbekischen Samarkand will Putin russischen Angaben zufolge neben dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan auch Xi Jinping, Staatschef von China, treffen. Die Signale aus dem Kreml für Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind aktuell widersprüchlich. (frs mit dpa-Material)