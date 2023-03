Nach Putin: Multiethnisches Riesenreich vor offenen Fragen - Die „Russlandfrage“ kehrt zurück

Von: Foreign Policy

Wladimir Putins imperialistisches Russland könnte ein Auslaufmodell sein. Die „Russland-Frage" stellt sich wieder.

In was für einem Land wollen die Russen nach dem Krieg leben? Diese Frage könnte sich in absehbarer Zeit stellen, meint Journalist Alexej Kowalew.

Wladimir Putins Russland ist auf Imperalismus und wenig tragfähigen Werten gebaut, meint der Journalist Alexej Kowalow.

Für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg brauche das Land eine Vision - „Entkolonialisierung“ oder Radikal-Nationalismus seien aber denkbar schlechte Ideen.

Der Autor des Exil-Mediums Meduza skizziert seine Idee einer Perspektive für das „multiethnische Riesenreiche“ Russland.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 22. Februar 2023 das Magazin Foreign Policy.

Riga - Was ist Russland? Die Russen von heute können nicht einmal sicher sein, wo die Grenzen ihres Landes verlaufen. Neu herausgegebene Karten von Russland enthalten Regionen der Ukraine, die nicht einmal von der Kreml-Armee kontrolliert werden. Und Kreml-Propagandisten überschwemmen den Äther mit Ankündigungen von Gebieten, die von verschiedenen Ländern übernommen werden sollen.

Auch auf die Frage „Für welches Russland kämpfen wir?“ gibt es keine eindeutige Antwort. Sie wird von demoralisierten russischen Rekruten in den Schützengräben gestellt, von Millionen Russen, die vergeblich nach Orientierung suchen, und von Kreml-Propagandisten, die sichtlich Mühe haben, ihrem Fernsehpublikum den Krieg zu erklären. Wenn Russen dachten, dass die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Lage der Nation am Vorabend des ersten Jahrestages des Krieges endlich Klarheit bringen würde, wurden sie enttäuscht. In seiner 105-minütigen Rede – die von seinen treuesten Anhängern mit Spannung erwartet wurde, da sie hofften, er würde seine Kriegsziele erläutern und eine größere Eskalation ankündigen – ratterte Putin seine übliche Litanei von Tiraden über die angeblichen Niederträchtigkeiten des Westens herunter, einschließlich seiner bizarren Besessenheit von Sexualität und Geschlecht. (Dieses Mal ging es um geschlechtsneutrale Pronomen für Gott.)

Doch die Verwirrung der Russen geht weit über ihre Landesgrenzen und die Ziele des Krieges hinaus. Das Problem ist viel existenzieller: Russland weiß einfach nicht, was es ist und warum es überhaupt existiert.

Putins bösartiger Schleier wird gelüftet werden - was folgt in Russland nach dem Ukraine-Krieg?

Dies ist also die moderne Russlandfrage. Ist es ein Reich, das wiederhergestellt werden muss, wie Putin zu glauben scheint? Ist es sein Schicksal, eine oligarchische Autokratie zu sein, eine Art moderne Version der Zarenherrschaft? Handelt es sich um eine postsowjetische Gesellschaft, die sich auf dem Weg zu einer besseren Infrastruktur und vielleicht sogar zur Demokratie befindet? Ein ehemaliges Imperium, das sich mit einer post-imperialen Zukunft auseinandersetzen muss? Oder etwas ganz anderes?

Diese Frage wird umso dringlicher sein, wenn der Ukraine-Krieg beendet ist, Putins bösartiger Schleier über Russland gelüftet wird und die Russen versuchen, eine gemeinsame Zukunft innerhalb ihrer eigenen Grenzen zu finden. Wie auch immer die Antwort ausfallen wird, sie muss inspirierender sein als „ein großes Land, das nicht mehr in seine ehemaligen Kolonien einmarschiert“ – auch wenn diese Definition für alle Nachbarn Russlands genau richtig wäre. Wenn die Schichten der russischen imperialen und post-imperialen Identität wie die einer Zwiebel abgeschält werden, wird dann noch etwas übrig bleiben, das eine russische nationale Idee formt? Etwas, das dem Land deutlich fehlt, seit es 1991 aus den Trümmern der Sowjetunion hervorging.

Visionen für Russland: Moskau sollte seine Nachbarländer nicht überfallen - und was noch?

Putins Antwort auf die Russlandfrage war für alle eindeutig. Seine nationale Idee ist offen imperialistisch: Mit dem Einmarsch in die Ukraine will er die Kontrolle des Kremls über eine ehemalige zaristische und sowjetische Kolonie wiederherstellen, indem er ihr Land einnimmt, ihre nationale Identität auslöscht und ihre Bewohner durch gnadenlose Unterdrückung und Umerziehung zu Russen macht. Die Ukrainer und ihre Unterstützer haben ein großes Interesse daran, dass Putins Vorstellung von der Zukunft Russlands nicht Wirklichkeit wird.

Für Europa und einen Großteil der Welt ist ein akzeptables Nachkriegs-Russland eines, das nicht in seine Nachbarländer einmarschiert. Aber was noch? 30 Jahre lang hat Russland versucht, so etwas wie eine nationale Idee zu entwickeln, und ist dabei immer wieder gescheitert. Es gibt keine zeitgenössische russische Version des „amerikanischen Traums“, keine „Liberté, Egalité, Fraternité“, kein „Proletarier aller Länder, vereinigt Euch“. Es gibt auch keinen stilleren staatsbürgerlichen oder verfassungsmäßigen Patriotismus, der es den Russen erlauben würde, stolz auf ihre Rechte und die Art und Weise, wie ihre Gesellschaft geführt wird, zu sein.

Zum ersten Mal nach dem turbulenten Zusammenbruch der Sowjetunion entstand so etwas wie eine russische Nationalidee, als Putin in seiner ersten Amtszeit als Präsident eine Ära der Stabilität ausrief. Es entstand ein unausgesprochener Gesellschaftsvertrag zwischen dem Herrscher und den Beherrschten. Solange sie sich aus der Politik heraushielten und das Regime und seine kleptokratischen Freunde nicht bedrohten, würden die Russen eine wirtschaftliche Stabilität und einen Wohlstand genießen, den ihre Vorfahren nie gekannt hatten. Diese Stabilität beruhte darauf, dass die Bürger die entstehende „gelenkte Demokratie“ nicht infrage stellten, bei der nur ein Minimum an politischen Ritualen wie regulären Wahlen eingehalten wurde, die aber straff inszeniert war, um die Macht Putins und seiner Kumpane zu erhalten.

Putins Werte auf verlorenem Posten: Weder Familie noch Kirche sind den Russen besonders wichtig

Doch als die Russen Ende 2011 und Anfang 2012 nach den Wahlen, die so gefälscht waren, dass sie offen als Betrug entlarvt wurden, in noch nie dagewesener Zahl protestierten, ging Putin hart gegen die Proteste vor, bevor er sich einer anderen nationalen Idee zuwandte. Russland würde fortan ein Bollwerk der sogenannten traditionellen Werte gegen einen gottlosen, dekadenten Westen sein.

Seitdem ist dies Putins konsequente Idée fixe, die er in seiner Rede zur Lage der Nation im Februar noch einmal darlegte. Aber anders als der alte Gesellschaftsvertrag, der „Stabilität“ versprach, entbehrt die Idee einer russischen Identität, die auf traditionellen Werten aufbaut, jeder Grundlage. Weder die traditionelle Familie noch die Kirche – die beiden Stützen der gegenwärtigen Kreml-Propaganda – sind den Russen besonders wichtig. Von den 72 Prozent der Russen, die sich in einer Pew-Umfrage von 2014 als russisch-orthodox bezeichneten, gingen beispielsweise weniger als 10 Prozent einmal im Monat in die Kirche. Eine nationale Identität, die sich auf Russland als Bollwerk konservativer Werte stützt, steht auf sehr wackeligen Beinen.

Als Putin im September 2022 seine Teilmobilisierung ankündigte, wurden die letzten Reste des alten Gesellschaftsvertrags, der auf Stabilität und relativem Wohlstand im Tausch gegen Nichtbeteiligung beruhte, aus dem Fenster geworfen. Putins einzige Vision für die Zukunft der Russen ist ein Bluteid: Entweder ich kämpfe im Krieg und trage die Verantwortung für meine Verbrechen oder ich werde öffentlich geächtet und möglicherweise ins Gefängnis geworfen. Der einzige Ausweg bestand darin, sein Leben hinter sich zu lassen und auszuwandern, wozu sich Hunderttausende entschlossen haben, darunter auch meine Frau und ich. Putin hat immer noch die Möglichkeit, diesen Weg all denen zu versperren, die wir zurückgelassen haben, indem er die Landesgrenzen schließt.

Putins Vision für Russland hat ausgespielt

Nach einem Jahr Krieg ist nun klar, dass Russland bereits eine vernichtende Niederlage erlitten hat, auch wenn Putin versucht, eine Art Propagandasieg in der Ukraine zu erringen. Wie der irakische Diktator Saddam Hussein nach seiner Niederlage im Ersten Golfkrieg könnten auch Putin und sein Regime noch einige Jahre oder länger fortbestehen. Doch hat seine Version von Russlands Zukunft ausgespielt. Um eine weitere Tragödie in der Zukunft zu verhindern, ist eine neue Vision Russlands erforderlich, die sich von seinen imperialistischen Ambitionen befreit, ohne in dunkle revanchistische Fantasien abzugleiten.

Doch wie könnte ein solches Russland aussehen? Wenn man die nicht mehr vorhandenen Schichten der imperialen Identität Russlands abblättert, stellt sich früher oder später die Frage nach dem Imperialismus innerhalb der eigenen Grenzen Russlands. Das heutige Russland ist schließlich ein riesiger multiethnischer Staat, das Ergebnis jahrhundertelanger imperialer Eroberung, Unterwerfung, Kolonisierung, Umsiedlung und Völkermord. Manche schlugen gar vor, Russland zu entkolonialisieren und es entlang ethnischer Grenzen aufzuteilen, um die eingeschlossenen Minderheiten zu befreien.

Diese Ideen sind völlig untauglich. Mit wenigen Ausnahmen wie Tuwa und Inguschetien sind die meisten nationalen Republiken Russlands weit davon entfernt, ethnisch homogen zu sein. Tatsächlich werden die meisten von einer soliden Mehrheit ethnischer Russen dominiert, was die Folge der jahrhundertelangen Kolonialisierung ist.

Russlands Zukunft? Weder „Entkolonialisierung“ noch Radikal-Nationalismus sind gute Ideen

Nur wenige dieser Republiken, wie Tatarstan, können auf eine historische Geschichte der Eigenstaatlichkeit oder Vorstöße zur vollständigen Unabhängigkeit verweisen. Für andere ist eine nicht-russische ethnische Identität komplizierter. In Dagestan zum Beispiel gibt es unzählige Ethnien, die Dutzende von Sprachen sprechen, was auf die vor langer Zeit willkürlich gezogenen Verwaltungsgrenzen zurückzuführen ist. Die Abtrennung dieser Regionen von einer Art historischem Russland – vermutlich so etwas wie das Großfürstentum Moskau aus dem 16. Jahrhundert vor den großen imperialen Eroberungen nicht-russischer Völker bis hin zum Pazifik – kann nur zu Unheil führen. Es wäre ähnlich wie bei der Teilung Indiens, einschließlich des erzwungenen Bevölkerungsaustauschs und der Grenzkonflikte. Da die lokalen Eliten vollständig in das Regierungssystem des Kremls integriert sind, gibt es kaum Anzeichen dafür, dass ein solcher Trennungsprozess bevorsteht.

So wie eine Teilung Russlands eine schlechte Idee ist, so ist auch die radikal-nationalistische Vision von Russland als Eigentum der ethnischen Russen eine schlechte Idee. Die nicht-russische Bevölkerung des Landes ist einfach zu groß, und es würde zu viel Repression und Gewalt erfordern, um sie ihrer Rechte zu berauben. Zu den sinnvolleren Vorschlägen für eine interne Dekolonisierung zählt, den Regionen Russlands deutlich mehr politische und wirtschaftliche Autonomie zu gewähren, als sie derzeit haben, und ihnen eine echte Vertretung auf nationaler Ebene einzuräumen. (Gegenwärtig ist die politische und wirtschaftliche Kontrolle in Russland, trotz der Angaben auf dem Papier, extrem zentralisiert). Wie der russische Politikwissenschaftler Grigorij Golosow argumentiert, würde die Übertragung von Befugnissen eher das Ergebnis einer allgemeinen Demokratisierung sein und nicht umgekehrt.

Russland: Imperialismus als Wurzel des Übels?

Einige Russen beginnen, eine Vision zu entwerfen, wie diese Demokratisierung aussehen könnte. Zuletzt stellte der inhaftierte Oppositionsaktivist Alexej Nawalny einen 15-Punkte-Plan vor, der mit dem Offensichtlichen beginnt: Einsicht, dass Putins verbrecherische Invasion nicht zu gewinnen ist, Rückzug aus der Ukraine (einschließlich der Krim), Zahlung von Reparationen an die Ukraine und Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen zur Bestrafung russischer Kriegsverbrecher.

Anschließend bezeichnete Nawalny ausdrücklich den russischen Imperialismus als Schuldigen: Russland sei ein „riesiges Land mit schrumpfender Bevölkerung“, das kein noch größeres Territorium benötige. Die politische Zukunft Russlands, so Nawalny, sei eine föderale, parlamentarische Republik, in der die Kompetenzen auf die Regionen übertragen werden. Zu diesem Zweck forderte Nawalny eine verfassungsgebende Versammlung. Seiner Ansicht nach besteht Russlands letztendlicher Weg darin, sich der Familie der europäischen Nationen anzuschließen.

Nach Putin ein Sieg der Demokratie? Nawalnys Vorschläge sind nicht undurchführbar

Nawalnys Vorschläge, die vielleicht die klarsten und konkretesten sind, die ein prominenter Russe bisher gemacht hat, erscheinen heute wie eine unglaublich ferne Aussicht. Aber sie sind nicht per se undurchführbar.

Vor nur einer Generation, am Ende der Sowjetunion, überwand die russische Gesellschaft mehr als sieben Jahrzehnte nahezu totaler Unterdrückung, um 1989 ihre ersten halbwegs freien Wahlen abzuhalten und 1991 einen gewaltsamen Putschversuch von Hardlinern der Kommunistischen Partei zu vereiteln. Die erste legale Opposition in der Sowjetunion wurde von Russen dominiert, aber sie war ausdrücklich post-imperialistisch. In Moskau drückten mehr als hunderttausend Demonstranten ihre Solidarität mit der Unabhängigkeit der baltischen Staaten aus.

Russlands Demokraten sind letztlich gescheitert. Viele von ihnen sprachen sich gegen die zwei schrecklichen Kriege zur Niederschlagung der Unabhängigkeitsbestrebungen in Tschetschenien aus, konnten diese aber nicht verhindern. Die meisten dieser Demokraten wurden später vom Kreml kooptiert, ermordet oder in die politische Bedeutungslosigkeit gedrängt. Die heutige Generation von Demokraten hat es nicht mit einer maroden Sowjetbürokratie zu tun, sondern mit einer übermächtigen Repressionskraft. Doch sobald Putin ins Wanken gerät – und die Russen bereit sind, ihre Freiheit und sogar ihr Leben für ihre Ideale zu opfern – ist es nicht unrealistisch, sich ein Szenario vorzustellen, in dem die Demokratie schließlich gewinnt.

Von Alexey Kovalev

Alexey Kovalev ist ein investigativer Redakteur bei Meduza. Twitter: @Alexey__Kovalev

Dieser Artikel war zuerst am 22. Februar 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

