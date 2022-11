Nächster Rückzug? Russland bereitet sich laut Geheimdienst auf neue Ukraine-Rückschläge vor

Von: Andreas Schmid

Russische Soldaten, die auf einem gepanzerten Fahrzeug auf einer Straße nahe der Grenze zwischen Russland und der Ukraine mitfahren. © Anton Vergun/dpa

Nach Cherson könnte Russland der nächste Rückschlag drohen. Angeblich werden Verteidigungslinien errichtet – teils 60 Kilometer hinter Front. News-Ticker.

Moskau/London – Anfang November musste Russland im Ukraine-Krieg einen großen Rückschlag hinnehmen. Wladimir Putins Truppen zogen sich notgedrungen aus Cherson zurück, jener südukrainischen Region, in der Ende September eines von vier Referenden zur russischen Annexion stattfand. Das war vor der ukrainischen Gegenoffensive in der Region. Möglicherweise wird es nicht die letzte Rückwärtsbewegung bleiben.

Denn wie der britische Geheimdienst am Freitag meldet, bereitet sich der Kreml auf weitere Rückschläge in der Ukraine vor. Laut aktuellem Lagebericht aus London fokussieren sich die russischen Truppen in den meisten von ihnen besetzten Teilen der Ukraine darauf, sich neu zu ordnen. So sollen Vorkehrungen zur Verteidigung getroffen werden.

Konkret seien nahe der Grenze zur bereits seit 2014 russisch besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim und nahe des Flusses Siwerskyj Donez zwischen den Regionen Donezk und Luhansk neue Schützengräben ausgehoben worden.

Briten-Geheimdienst: „größere ukrainische Durchbrüche“ möglich

Der britische Geheimdienst schrieb dazu auf Twitter: „Die Standorte befinden sich teilweise bis zu 60 Kilometer hinter der aktuellen Frontlinie, was nahelegt, dass die russischen Planer Vorbereitungen treffen für den Fall weiterer größerer ukrainischer Durchbrüche.“

Es sei allerdings auch wahrscheinlich, dass Russland versuchen werde, einige der aus Cherson abgezogenen Truppen zur Verstärkung seiner Angriffe nahe der Stadt Bachmut in die Region Donezk zu verlegen. (as)