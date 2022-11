Kritik an Russland und eine Warnung – China „zensiert“ Rede von EU-Ratspräsident Michel

Missliebige Passagen

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel (Archivbild).

EU-Ratspräsident Charles Michel wollte in einer Videoansprache für eine Messe in China Russland kritisieren und „Abhängigkeiten“ rügen – die Behörden zogen die Notbremse.

Shanghai/Brüssel - China hat nach Diplomatenangaben die Ausstrahlung einer Videoansprache von EU-Ratspräsident Charles Michel verhindert. Die kommunistischen Behörden wollten vorab „einen Teil der Rede von Charles Michel zensieren“, sagte ein Diplomat am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Peking. In den missliebigen Passagen ging es einem anderen Diplomaten zufolge um den Ukraine-Krieg.

Drei Diplomaten in Peking sowie Michels Sprecher bestätigten, dass die Videoansprache des EU-Ratspräsidenten ursprünglich am Freitag zur Eröffnung einer internationalen Handelsmesse in Schanghai gezeigt werden sollte. Die Ausstrahlung auf der China International Import Expo (CIIE) sei von den Behörden aber abgesagt worden.

China zensiert Michel-Rede: Sprecher des Außenministeriums dementiert

„Wie von den chinesischen Behörden gefordert, haben wir eine aufgenommene Grußbotschaft geliefert, die schließlich aber nicht gezeigt wurde“, sagte Michels Sprecher Barend Leyts in Brüssel. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums erklärte, er habe von dem Vorfall keine Kenntnis.

Laut Auszügen aus der Rede wollte Michel den „illegalen Krieg Russlands gegen die Ukraine“ verurteilen, Europa ziehe „wichtige Lehren“ daraus. Zudem wollte Michel die Handelsbeziehungen zwischen der EU und China ansprechen. Der EU-Ratspräsident forderte offenbar ein, eine „übermäßige Abhängigkeit“ zu vermeiden, auch in den „Handelsbeziehungen mit China“.

China streicht Michel-Rede vor Shanghaier Messe: Diplomaten zeigen sich überrascht

Michels vorab aufgezeichnetes Video sollte eine von mehreren Ansprachen von Staatsoberhäuptern und Leitern internationaler Organisationen sein, die bei der Eröffnung der CIIE in Shanghai gezeigt werden sollten, darunter Reden des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. Die Diplomaten, die wegen der Sensibilität der Angelegenheit nicht namentlich genannt werden wollen, zeigten sich überrascht, dass Michels Rede gestrichen wurde.

Der Ukraine-Krieg gilt als heikles Thema in Peking. Die EU hatte China mehrfach vergeblich aufgerufen, den russischen Angriff zu verurteilen. China sieht sich als neutral an, allerdings ist die Volksrepublik ein strategischer Verbündeter Russlands. (AFP/fmü)