Russen-Rückzug in Cherson? Putin-General plant offenbar brisante Staudamm-Attacke unter falscher Flagge

Von: Andreas Schmid

Putins neuer Kommandeur im Ukraine-Krieg: General Sergei Surowikin. © Uncredited/Rusian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Das Zentrum des Ukraine-Kriegs ist derzeit Cherson: Es könnte zur Schicksalsschlacht kommen. Russland scheint einen Rückzug kaschieren zu wollen. Alle Infos im News-Ticker

Ukrainische Gegenoffensive : Kreml befürchtet Vorrücken in Cherson.

: Kreml befürchtet Vorrücken in Cherson. Cherson-Rückzug ? Kreml plant offenbar Staudamm-Attacke unter falscher Flagge.

? Kreml plant offenbar Staudamm-Attacke unter falscher Flagge. Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 20. Oktober, 22.25 Uhr: Die Ukraine schließt längerfristige Energieprobleme nach den massiven russischen Luftangriffen auf Kraftwerke und andere Infrastruktur nicht aus. „Wir können durchaus vor einer Situation stehen, in der wir Wochen oder sogar Monate ohne Wasser, ohne Licht und Wärme oder mit großen Einschränkungen sitzen werden“, sagte der Berater im Präsidialamt in Kiew, Olexij Arestowytsch.

In Kiew rief Gebietsgouverneur Olexij Kuleba die Bewohner der Hauptstadt auch für Freitag zum Stromsparen auf. Insbesondere am Vormittag sollten keine energieintensiven Geräte wie Heizungen und Waschmaschinen eingeschaltet werden, sagte Kuleba. „Jedes eingesparte Kilowatt ist eine Hilfe für unser Stromnetz.“

Ukrainische Gegenoffensive: Kreml befürchtet Vorrücken in Cherson

Erstmeldung vom 20. Oktober: Cherson – Die Region Cherson ist eines von vier Gebieten, die Russlands Präsident Wladimir Putin per Referendum annektierte. Am Mittwoch verhängte der Kremlchef in den Oblasten Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk das Kriegsrecht. Wie Kiew unmittelbar mitteilte, ändere das nichts an der geplanten Gegenoffensive. In Cherson könnte die nächste Schicksalsschlacht im Ukraine-Krieg drohen.

Die russische Armee befürchtet bereits einen großen Angriff der Ukraine, um die Stadt Cherson und das Gebiet auf dem nördlichen rechten Ufer des Flusses Dnipro zu befreien. Der Kreml sprach zuletzt offen von ukrainischen Erfolgen.

Laut dem Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, rücken die ukrainischen Streitkräfte weiter vor. Bei russischen Panzerangriffen seien dem ukrainischen Militär jedoch schwere Schläge versetzt worden. Putins neuer General, Sergej Surowikin, sprach gar von einer „angespannten Lage“. Außerdem werde man auch „schwierige Entscheidungen“ treffen. Eine Andeutung für einen Rückzug? Oder Strategie?

Zur militärischen Lage in Cherson äußert sich die Ukraine seit Tagen nicht. Ukrainische Truppen rückten rund um die Frontlinie zuletzt aber immer weiter vor und befreiten mehrere Ortschaften. Laut britischem Geheimdienst erwägt die russische Führung daher einen größeren Rückzug ihrer Truppen aus dem Gebiet um Cherson westlich. London stufte Surowikins Äußerungen als „höchst ungewöhnlich“ ein, da sie von der bisherigen Kremlkommunikation abwichen.

Cherson-Rückzug? Kreml plant offenbar Staudamm-Attacke unter falscher Flagge

Ein möglicher Rückzug könnte allerdings schwierig werden. Alle permanenten Brücken über den einen Kilometer Meter breiten Fluss Dnipro seien schwer beschädigt, hieß es vom britischen Geheimdienst. Greift Russland daher zu einer False-Flag-Aktion, einem russischen Angriff unter falscher Flagge, den der Kreml der Ukraine in die Schuhe schiebt?

Brisant: Laut dem US-Think Tank „Institute for the Study of War“ (ISW) will Russland das Wasserkraftwerk Kachowka angreifen, um einen Staudamm zu brechen. Surowikin hatte am Mittwoch noch öffentlich erklärt, dass die Ukraine eine solche Attacke plane und von zerstörerischen Überschwemmungen gesprochen.

Die Strategie des Kreml laut ISW: „Das russische Militär könnte glauben, dass die Durchbrechung des Staudamms seinen Rückzug vom rechten Ufer des Dnipro-Flusses decken und den ukrainischen Vormarsch über den Fluss verhindern oder verzögern könnte.“ Russland würde dann die Ukraine für den Angriff verantwortlich machen – und gleichzeitig ruhiger aus Cherson abziehen. (as)