Verluste für Russland im Kampf um Bachmut – Ukraine meldet Erfolg

Von: Stefan Krieger

Im Ukraine-Krieg muss Russland enorm hohe Verluste hinnehmen. Jeden Tag verlieren viele Soldaten im Kampf ihr Leben. Der News-Ticker.

Erfolgloser Angriff : Die russische Armee zieht sich in mehreren Bezirken weiter zurück

: Die russische Armee zieht sich in mehreren Bezirken weiter zurück Schwere Verluste für Russland : Moskau verliert 700 Soldaten an einem Tag

für : Moskau verliert 700 Soldaten an einem Tag Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 8. März, 20.20 Uhr: Das ukrainische Militär erklärte in einem abendlichen Update, dass man in der Lage gewesen sei, russische Streitkräfte in mehreren Gebieten zurückzudrängen. „Unsere Verteidiger haben Angriffe in den Gebieten Orikhovo-Vasylivka, Dubovo-Vasylivka, Bachmut und Ivanivske abgewehrt“, hieß es.

Ukrainische Soldaten in Bachmut. © Evgeniy Maloletka/dpa

Verluste der russischen Armee: 115 Besatzer getötet

Update vom 8. März, 14.00 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte berichten von weiteren schweren Verlusten der russischen Armee. Wie der Sprecher der im Osten stationierten Truppen im ukrainischen Fernseher erklärte, seien in der Region Bachmut in den letzten 24 Stunden „115 Besatzer getötet und 197 unterschiedlich schwer verletzt“ worden. Dabei betonte er, die Söldner der Wagner-Gruppe stellten weiterhin Russlands Hauptschlagkraft dar. Unabhängig ließen sich diese Angaben allerdings nicht prüfen.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Russland zieht sich in mehreren Bezirken zurück

Update vom 7. März, 11.15 Uhr: In der ukrainischen Region Charkiw haben russische Truppen im Laufe des vergangenen Tages mindestens 18 Siedlungen in den Bezirken Charkiw, Tschujiw und Kupiansk beschossen und einen erfolglosen Angriffsversuch auf das Dorf Hryniakiwka unternommen. Das teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Syniehubow, über Telegram mit.

„Der Feind versuchte, im Bezirk Hryniakiwka in die Offensive zu gehen, zog sich aber unter Verlusten zurück. Das Dorf Dworitschna im Bezirk Kupiansk und die Stadt Wowtschansk im Bezirk Tschujiw wurden den ganzen Tag über unter heftigen Beschuss genommen. Der Feind setzte Mörser, MLR-Systeme, Panzer und Kampfflugzeuge ein“, heißt es in der Mitteilung. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Schwere Verluste für Russland: Moskau verliert angeblich 700 Soldaten an einem Tag.

Update vom 7. März, 8.10 Uhr: Die Zahl der russischen Verluste im Ukraine-Krieg bleibt enorm hoch. So sollen binnen 24 Stunden erneut 700 russische Soldaten im Kampf gefallen sein. Das geht aus den aktualisierten Daten des Generalstabs der Ukraine hervor. Die Daten lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Über die eigenen Verluste machte die Ukraine keine Angaben. Die Zahlen im Überblick:

Soldaten: 155.530 (+700)

155.530 (+700) Flugzeuge: 303

303 Hubschrauber: 289

289 Panzer: 3.436 (+4)

3.436 (+4) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6.723 (+9)

6.723 (+9) Artilleriesysteme: 2.463 (+7)

2.463 (+7) Flugabwehrsysteme: 253

253 Mehrfachraketenwerfer: 488

488 Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.330 (+7)

5.330 (+7) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2.098 (+3)

2.098 (+3) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 8. März

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: 30.000 Wagner-Söldner gefallen

Im Kampf um Bachmut erleidet Russland offenbar erhebliche Verluste. So seien mittlerweile 30.000 Wagner-Sölden gestorben. Das berichtet die Ukrainska Pravda unter Verweis auf westliche Geheimdienstinformationen. Jeder dritte Söldner sei tot. Darüber hinaus glauben westliche Beamte offenbar, dass der Wagner-Gruppe die Reserven ausgehen: die Zahl der Männer im wehrfähigen Alter in den russischen Gefängnissen, aus denen die Wagner-Söldner rekrutiert werden, würde sinken.

Die russische Führung will den seit Monaten tobenden Kampf um Bachmut derweil mit unverminderter Härte weiterführen. „Die Befreiung von Artjomowsk (russische Bezeichnung der ostukrainischen Stadt) wird fortgesetzt“, sagte Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu am Dienstag in Moskau. Die Einnahme der Stadt erlaube es, ukrainische Verteidigungslinien in der Tiefe zu durchbrechen, begründete der 67-Jährige das Beharren auf der verlustreichen Offensive. (Redaktion mit Agenturmaterial)