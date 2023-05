Die Ukraine wird wohl nicht siegen: Nur ein Friedensplan der Großmächte kann den Krieg beenden

Von: Foreign Policy

Der Ukraine-Krieg wird nicht in Moskau oder Kiew beendet werden können. Das gelingt nur in Washington und Peking.

Grausame Realität: Die Ukraine kann den Krieg mit Russland nicht gewinnen.

Auch der Kreml sollte an einem schnellen Ende Ukraine-Kriegs interessiert sein.

Die USA und China sollten einen Friedensplan für die Ukraine verhandeln, kommentiert US-Publizist Stephen M. Walt.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 18. April 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. - Wenn man durchgesickerten Dokumenten aus dem Pentagon Glauben schenken darf - und ich denke, das tun sie - brauchen die Vereinigten Staaten einen Plan B für die Ukraine. So sehr wir uns alle eine rasche Befreiung des ukrainischen Territoriums wünschen, ist es unwahrscheinlich, dass die unterausgerüsteten und untertrainierten ukrainischen Streitkräfte, die sich jetzt für eine Frühjahrsoffensive rüsten, weitreichende Erfolge gegen die russische Verteidigung erzielen werden.

Die kühnen Versprechungen der Regierung über einen möglichen ukrainischen Sieg werden sich wahrscheinlich nicht bewahrheiten, und die Ukraine wird in der Zwischenzeit zusätzlichen Schaden erleiden. Was die Ukraine braucht, ist Frieden und keinen langwierigen Zermürbungskrieg gegen einen bevölkerungsreicheren Gegner, dessen Führer sich nicht darum schert, wie viele Menschenleben in diesem Strudel geopfert werden.

Ukraine muss so lange durchhalten, bis Putin zu Verhandlungen bereit ist

Ich vermute, dass die meisten Spitzenbeamten in der Regierung von Joe Biden diese grausame Realität verstehen, was auch immer sie in der Öffentlichkeit sagen mögen. Obwohl in Kriegszeiten alles möglich ist, erwarten sie nicht, dass die Ukraine einen dramatischen Durchbruch erzielt oder die russische Armee zusammenbricht. Stattdessen hoffen sie, dass die ukrainischen Streitkräfte gut genug abschneiden, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin davon zu überzeugen, einen Waffenstillstand anzustreben und schließlich ein umfassendes Friedensabkommen auszuhandeln. (Eine inoffizielle Version dieser Sichtweise finden Sie in der nachdenklichen und relativ optimistischen Analyse von Raj Menon hier).

Wenn die ukrainische Offensive jedoch schlecht verläuft, wird Putin es nicht eilig haben, zu verhandeln. Obwohl es auch für Russland besser wäre, wenn der Ukraine-Krieg zu Ende ginge, wird er wahrscheinlich nicht aufhören, bis sein wichtigstes Kriegsziel - die strategische Neutralisierung der Ukraine - erreicht ist.

Die Verbündeten der Parteien im Ukraine-Krieg, China und die USA, sollten einen gemeinsamen Friedensplan verhandeln. © dpa

Frieden in der Ukraine: Große Hoffnungen ruhen noch immer auf China

Was ist zu tun? Seit Beginn des Krieges haben Außenstehende gehofft, dass China seinen Einfluss und sein Druckmittel einsetzen könnte, um Moskau zu einer Einigung und zur Beendigung der Kämpfe zu bewegen. Diese Hoffnungen wurden bisher enttäuscht, auch weil China in mehrfacher Hinsicht von dem Krieg profitiert hat. Die westlichen Sanktionen machten Russland noch abhängiger von China, versorgten Peking mit Öl und Gas zu Discountpreisen und hinderten die Vereinigten Staaten daran, ihre Aufmerksamkeit stärker auf Asien zu richten. Aber auch für Peking ist es problematisch, wenn sich der Krieg endlos hinzieht. China ist bestrebt, die Wogen zwischen Europa und den USA zu glätten, Handel, Investitionen und Spitzentechnologie ungehindert fließen zu lassen und allmählich einen Keil zwischen Europa und die Vereinigten Staaten zu treiben. Obwohl Chinas Führung versucht hat, sich als unbeteiligte Partei in dem Konflikt darzustellen, untergräbt die Tatsache, dass es einer der besten Freunde Russlands ist, während es die Ukraine angreift, jedes dieser Ziele.

Es gibt also Grund zu der Annahme, dass Chinas Führer den Krieg lieber früher als später beenden möchten und dass sie unter den richtigen Umständen bereit wären, ihren Einfluss für dieses Ziel einzusetzen. Allein diese Möglichkeit sollte die US-Politiker beunruhigen: Was wäre, wenn Peking nach seinen erfolgreichen Vermittlungsbemühungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien sich als Vermittler des Friedens in der Ukraine positionieren würde? Sollte China dies gelingen - was zugegebenermaßen ein sehr großes „Wenn“ ist - würde es seine Bemühungen verstärken, die Vereinigten Staaten als eine im Niedergang begriffene Macht darzustellen, die besser darin ist, Zwietracht und Konflikte zu säen, als die Zusammenarbeit zu fördern, und es würde Chinas Image als aufstrebende Macht aufpolieren, die sich wirklich für Frieden und Harmonie einsetzt.

Eine verrückte Idee: Peking und die USA handeln Friedensplan für Ukraine aus

Hier ist also eine verrückte Idee: Da sowohl Peking als auch Washington ein Interesse an der Beendigung des Krieges haben, sollte die Regierung Biden China einladen, sich an gemeinsamen Bemühungen zu beteiligen, um beide Seiten an den Verhandlungstisch zu bringen. Die Vereinigten Staaten würden anbieten, ihren Einfluss geltend zu machen, um Kiew auszuliefern, und Peking würde sich bereit erklären, sein Druckmittel einzusetzen, um Moskau auszuliefern. Im Erfolgsfall würden sich die beiden Staaten die Lorbeeren teilen und keiner könnte einen Propagandasieg über den anderen erringen.

Klingt das weit hergeholt? Natürlich nicht, aber es gibt einige historische Präzedenzfälle für diese Art der Zusammenarbeit zwischen Großmächten. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges unterstützten die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion beispielsweise gemeinsam die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, die den Sechstagekrieg 1967 beendeten und einen Waffenstillstand während des Oktoberkrieges 1973 einführten. Die Umstände waren der heutigen Situation insofern ähnlich, als beide Supermächte die Beendigung der Kämpfe wünschten und ihre jeweiligen Klienten zur Zustimmung drängen mussten. Wie Galen Jackson in seinem hervorragenden neuen Buch Der verlorene Frieden zeigt, versuchte die sowjetische Führung wiederholt, Washington dazu zu bewegen, eine umfassende Friedenskonferenz für den Nahen Osten einzuberufen, in der beide Seiten eine gleichberechtigte Rolle spielen sollten, was jedoch am Widerstand der USA scheiterte.

Sowohl Moskau als auch Kiew könnten Friedensplan der Schutzmächte einhalten

Eine von den USA und China gemeinsam vermittelte Vereinbarung hätte auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, Bestand zu haben, da Moskau und Kiew weniger geneigt wären, eine von ihren wichtigsten Gönnern arrangierte und abgesegnete Vereinbarung zu brechen. Wenn China und die Vereinigten Staaten also wirklich eine Friedensregelung in der Ukraine herbeiführen wollten, gäbe es einigen Grund zu der Annahme, dass ein solches Unterfangen gelingen könnte.

Zum Autor Stephen M. Walt ist Kolumnist bei Foreign Policy und Robert und Renée Belfer Professor für internationale Beziehungen an der Harvard University. Twitter: @stephenwalt

Was nicht heißen soll, dass es einfach wäre. Ein Waffenstillstand wäre zwar vergleichsweise einfach zu arrangieren, doch würde dies Russland die Kontrolle über den größten Teil des Gebiets, das es angeblich annektiert hat, belassen und zu einem instabilen, eingefrorenen Konflikt führen. Ein echter Friedensvertrag würde eine Einigung über eine Vielzahl heikler Fragen erfordern (z. B. Grenzen, Wiederaufbauhilfe, Rückführung von Gefangenen, Rechenschaftspflicht für Kriegsverbrechen, Sicherheitsgarantien, Transitvereinbarungen für das Schwarze Meer und das Asowsche Meer usw.), und keine dieser Fragen wäre leicht zu lösen. Die Regierung Biden müsste ihren früheren Triumphalismus zurücknehmen, und jede derartige Bemühung würde zweifellos scharfe Kritik von den eher hawkistischen NATO-Verbündeten, insbesondere in Osteuropa, sowie den Widerstand einiger, wenn nicht der meisten Ukrainer hervorrufen.

Darüber hinaus könnten US-Beamte abgeneigt sein, Peking bei diesem Unterfangen einen gleichberechtigten Status einzuräumen, und sie würden zweifellos befürchten, dass eine Rolle, die Peking bei der Beendigung des Krieges zugestanden wird, die Wiederannäherung an Europa erleichtern und die langfristigen Bemühungen untergraben würde, die Demokratien der Welt gegen Peking zu vereinen. Auch auf chinesischer Seite gibt es offensichtliche Risiken: Die Beendigung des Krieges würde den Vereinigten Staaten die Möglichkeit geben, sich auf Asien zu konzentrieren, was wahrscheinlich das Letzte ist, was der chinesische Präsident Xi Jinping will.

Ukraine benötigt konkrete Schritte statt bedeutungslose Friedensvorschläge

Aber einen Krieg fortzusetzen - oder genauer gesagt, keine ernsthaften Anstrengungen zu unternehmen, ihn zu beenden - ist eine Position, die man vor dem Rest der Welt nur schwer verteidigen kann. Aus diesem Grund sollte die Regierung Biden diese Idee ernst nehmen. Zumindest würde die Aufforderung an China, gemeinsam an einer Friedenslösung zu arbeiten, Peking in Zugzwang bringen: Anstatt sich auf bedeutungslose „Friedensvorschläge“ zu beschränken, die niemand ernst nimmt, würde ein Angebot der USA, mit China an einer gemeinsamen Friedensinitiative zu arbeiten, Peking dazu zwingen, die Klappe zu halten. Würde China einen aufrichtigen US-Vorschlag in diesem Sinne ablehnen, würde sein angebliches Engagement für den Frieden als hohl entlarvt werden. Allein aus diesem Grund könnte Peking den Vorschlag ernst nehmen und sich bereit erklären, zu helfen. Und sollte diese Initiative erfolgreich sein, würde sie eine dringend benötigte Erinnerung an die Vorteile der Zusammenarbeit von Großmächten liefern.

Würde das funktionieren? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, vermute ich, dass die Umstände nicht günstig sind - zumindest noch nicht - und ein solcher Vorschlag würde die Art von Vorstellungskraft erfordern, die in den letzten Jahren unter amerikanischen Diplomaten Mangelware war. Aber die wichtigsten Alternativen sehen schlechter aus, und die Kosten für einen Versuch und ein Scheitern wären bescheiden. Und wenn der Regierung Biden diese Idee nicht gefällt, hoffe ich, dass sie eine bessere Idee im Kopf hat. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was es ist. (Stephen M. Walt)

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 18. April 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.