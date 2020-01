Ukrainischer Regierungschef macht sich über Selenskyj lustig - Rücktritt angekündigt

„Nebel im Kopf“

In der Ukraine sind Audio-Aufnahmen aufgetaucht, in denen sich Ministerpräsident Gontscharuk über Präsident Selenskyj lustig machte. In der Folge kündigte Gontscharuk seinen Rücktritt an.