Afrikanische Friedensmission im Ukraine-Krieg: Kritiker sprechen von „gescheitertem PR-Stunt“

Von: Andreas Sieren

Teilen

Der russische Präsident Wladimir Putin (l.) und der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa in St. Petersburg © Sergei Bobylev/IMAGO

Der südafrikanische Präsident Ramaphosa reiste mit mehreren afrikanischen Staatschefs in die Ukraine und nach Russland, um sich für Frieden zwischen den beiden Ländern einzusetzen.

Über den Erfolg der Mission gibt es in Südafrika innenpolitischen Streit.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Africa.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Africa.Table am 20. Juni 2023.

Am Anfang der Mission gab es Stillstand am Cargo-Terminal des Chopin-Flughafens von Warschau. Die polnischen Behörden hatten der Sondermaschine aus Pretoria den Weiterflug untersagt. An Bord waren etwa 120 Sicherheitsbeamte und Journalisten. Polen, eines der engsten Alliierten der USA in Europa, wollte die Waffen, die für die Sicherheit des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa mitgeführt wurden, konfiszieren. Mehr als 24 Stunden zog sich die Verzögerung hin.

Immerhin nutzte Präsident Ramaphosa die Zeit für ein Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Danach fuhr er mit dem Zug nach Kiew, der ersten Station der afrikanischen Friedensmission im Ukraine-Krieg, wo er 15 Stunden später ankam – ohne die meisten seiner Sicherheitsbeamten.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Zur Vorbereitung seiner Reise hatte Ramaphosa mit Xi Jinping telefoniert und nicht etwa mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. „Präsident Xi Jinping lobte die Initiative des afrikanischen Kontinents und würdigte die Auswirkungen des Konflikts auf Menschenleben und die Ernährungssicherheit in Afrika“, sagte ein Regierungssprecher in Pretoria.

Eine afrikanische Friedensmission, keine südafrikanische

Ramaphosa ist es wichtig, dass seine Mission nicht als südafrikanische wahrgenommen wird, sondern als eine afrikanische Initiative. Deshalb war es zentral, dass Azali Assoumani, der gegenwärtige Präsident der Afrikanischen Union, ihn begleitet. Mit dabei waren ebenfalls die Präsidenten Macky Sall aus Senegal und Hakainde Hichilema aus Sambia. Die Staatschefs von Ägypten, Uganda und der Republik Kongo sagten kurzfristig ihre Teilnahme aus Sicherheitsgründen ab, da die Ukraine ihre Gegenoffensive begonnen hatte. Zuvor hatten sie auf eine Verschiebung der Reise gedrängt.

Die afrikanische Friedensmission kommt zu einer kritischen Zeit für Ramaphosa: Seit Monaten befindet er sich in einem Dilemma. Einerseits beharrt Südafrika auf „Neutralität“ und weigert sich, Russland zu verurteilen. Damit steht er auf Seiten der BRICS-Staaten und einer Minderheit der G20-Staaten unter der Führung Chinas. Andererseits stellt er sich diametral zur Position des Westens und der USA.

Amerikanische Senatoren fordern bereits Biden auf, Südafrika von Handelsverträgen wie dem African Growth and Opportunity Act (AGOA) auszuschließen und einen geplanten US-China-Handelsgipfel in ein anderes Land zu verlegen. Zudem ist Südafrika im August Gastgeber des 15. BRICS-Gipfels. Falls Wladimir Putin, gegen den der Internationale Strafgerichtshof im März einen Haftbefehl ausstellte, daran teilnimmt, müsste die südafrikanische Regierung ihn verhaften. Seitdem sucht Ramaphosa nach einem Ausweg und überlegte sogar, den Gipfel nach China zu verlegen.

Kein Vier-Augen-Gespräch mit Putin

Am vergangenen Samstag trafen Ramaphosa und seine Delegation Putin beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg mit nach offiziellen Angaben 17.000 Teilnehmern aus 130 Ländern. Ein Gespräch unter vier Augen lehnte Putin zwar ab. Doch Ramaphosa konnte immerhin deutlich machen, wie sehr Afrika den Krieg spürt: Die Preise für Getreide, Düngemittel und Treibstoff seien stark gestiegen.

In Südafrika nannte die Oppositionspartei Demokratische Allianz (DA) die Friedensmission einen „gescheiterten PR-Stunt“. Parteiführer John Steenhuisen warf Ramaphosa „anhaltende Unterstützung für den russischen Diktator Wladimir Putin“ vor und stellte fest: „Der ukrainische Präsident Selenskyj lehnte seinen naiven sogenannten Friedensplan als Theatralik ab.“ Das ist jedoch nicht richtig.

Ramaphosa hingegen hob den „positiven Beitrag“ seiner Reise hervor, allein schon da sie als einzige Mission aufeinanderfolgende Kontakte mit den Staatschefs der beiden Konfliktparteien hatten. „Ich denke, das wichtigste Ergebnis dieser Gespräche war: erstens die Gesprächsbereitschaft, zweitens die Bereitschaft, die verschiedenen Themen, die wir angesprochen haben, durchzugehen und weitere Gespräche zu führen.“

Diese sollen spätestens Ende Juli stattfinden, wenn in St. Petersburg der zweite Russland-Afrika Gipfel stattfindet. Beim ersten Gipfel 2019 vor dem Krieg hatte Putin den 43 teilnehmenden Staatsoberhäupter aus Afrika Handel und wirtschaftliche Hilfe ohne politische Bedingungen zugesagt. Nun wird sich schon an der Anzahl der afrikanischen Teilnehmerstaaten zeigen, wie Afrika über Russland denkt, aber auch welchen Rückhalt die Friedensinitiative von Ramaphosa in Afrika hat. (Von Andreas Sieren)