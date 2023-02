Schwere Verluste für Russland: Wagner-Chef spricht von „Hochverrat“

Von: Stefan Krieger

Russland erleidet im Ukraine-Krieg angeblich weiter schwere Verluste. Die Ukraine wehrt nach Generalstabs-Angaben Angriffe ab. Der News-Ticker.

Zahlen und Daten zum Ukraine-Krieg: Verluste für Russland im Überblick

„Hochverrat" in Russland: Wagner-Chef beklagt mangelnden Nachschub

Wagner-Chef beklagt mangelnden Nachschub Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Donnerstag, 23. Februar, 10.30 Uhr: Jewgeni Prigoschin, Anführer der privaten paramilitärischen Wagner-Gruppe, beschuldigt führende russische Militärs des „Verrats“ und behauptet, seinen Truppen sei Munition vorenthalten worden.

Jewgeni Prigoschin, Anführer der paramilitärischen Wagner-Gruppe. (Archivbild 2017) © SERGEI ILNITSKY/afp

Prigoschin machte diese Behauptungen in einer Sprachnachricht auf seinem Telegram-Kanal, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Er sagte, dies sei „nichts anderes, als Wagner einfach anzuspucken. Das kann mit Hochverrat gleichgesetzt werden“. Die Söldner des privaten Militärunternehmers agieren seit Monaten an der Seite russischer Soldaten im Kampf um Bachmut. Die Rückeroberung der Stadt sieht Russland als grundlegend für den Erfolg seiner „militärische Sonderoperation“ an.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland – 790 gefallene Soldaten

Erstmeldung vom Donnerstag, 23. Februar, 10.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sollen innerhalb eines Tages weitere 790 russische Soldaten gefallen sein. Zudem habe das ukrainische Militär 24 gepanzerte Kampffahrzeuge der russischen Armee zerstört. Die Zahlen im Überblick:

Soldaten: 145.850 (+790)

145.850 (+790) Panzer: 3350 (+16)

3350 (+16) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6593 (+24)

6593 (+24) Flugzeuge: 299

299 Hubschrauber: 287

287 Artilleriesysteme: 2352 (+7)

2352 (+7) Flugabwehrsysteme: 244 (+1)

244 (+1) Mehrfachraketenwerfer: 471

471 Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5215 (+3)

5215 (+3) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2029 (+3)

2029 (+3) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 23. Februar

(Redaktion mit Agenturen)